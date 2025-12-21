Team India Squad: डेढ़ साल में इतनी बदल गई टीम इंडिया... 7 नए खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप का टिकट, ये स्टार्स स्क्वॉड का हिस्सा नहीं

T20 World Cup 2026, Team India Squad: आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा 20 दिसंबर (शनिवार) को हुई. मुंबई में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सेलेक्टर अजीत अगकर भी मौजूद रहे. आगामी टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से 20 मार्च तक खेला जाना है.

देखा जाए तो टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तुलाना में आगामी टी20 विश्व कप में भारतीय टीम काफी बदली-बदली नजर आएगी. लगभग 18 महीने में ये बदलाव हो गया है. संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्टइंडीज की सहमेजबानी में आयोजित 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में विजेता टीम का का हिस्सा रहे कुल 7 भारतीय खिलाड़ी आगामी विश्व कप का पार्ट नहीं होंगे.

क्या Ro-Ko की खलेगी कमी?

दिग्गज खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा और रवींद्र जडेजा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में स्वाभाविक तौर पर वो आगामी वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं हैं. वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, विकेटकीपर ऋषभ पंत, स्पिनर युजवेंद्र चहल और सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसावल को अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में जगह नहीं मिली है.

कुल 8 खिलाड़ी ऐसे है, जो पिछली बार भी टी20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा थे. इनमें कप्तान सूर्यकुमार यादव, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, स्पिनर कुलदीप यादव, खब्बू तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, विकेटकीपर संजू सैमसन के अलावा हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे और अक्षर पटेल जैसे ऑलराउंडर्स शामिल हैं.

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨



Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk — BCCI (@BCCI) December 20, 2025

वहीं 7 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आगामी वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे. इनमें स्पिनर वरुण चक्रवर्ती, विकेटकीपर बैटर ईशान किशन, ओपनर अभिषेक शर्मा, तेज गेंदबाज हर्षित राणा, फिनिशर रिंकू सिंह, मिडिल ऑर्डर बैटर तिलक वर्मा और ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर शामिल हैं. ईशान तो लगभग 2 साल बााद भारतीय टीम में लौटे हैं, वहीं रिंकू की टी20 सेटअप में वापसी हुई है.

बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने 29 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप जीता था. तब टीम के कोच राहुल द्रविड़ थे. साथ ही उप-कप्तानी की जिम्मेदारी हार्दिक पंड्या ने संभाली थी. इन 18 महीनों में टीम इंडिया का कोचिंग डिपार्टमेंट भी बदल चुका है. अब हेड कोच की भूमिका गौतम गंभीर निभा रहे हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में ऐसी थी भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पंड्या (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रवींद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, संजू सैमसन (विकेटकीपर) और मोहम्मद सिराज.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह और हर्षित राणा.

