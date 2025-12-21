'प्रोजेक्ट शुभमन गिल' फेल होने से गहराया कप्तानी का संकट... वर्ल्ड कप के बाद कौन लेगा सूर्या की जगह

टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के ऐलान से कई सवाल खड़े हुए हैं. सूर्यकुमार यादव वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे, जबकि अक्षर पटेल उनके उपकप्तान होंगे. लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुभमन गिल को भविष्य का T20I कप्तान मानकर चलना शुरू कर दिया था. 2024 T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा से कप्तानी संभालने वाले सूर्यकुमार यादव भी जानते थे कि एशिया कप 2025 से पहले गिल को उपकप्तान बनाकर उन्हें धीरे-धीरे आगे लाया जाएगा.

और पढ़ें

पहले से ही टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल को BCCI तीनों फॉर्मेट का चेहरा बनाना चाहती थी. कुछ वैसा ही जैसा कभी विराट कोहली थे. लेकिन अब ये सारी योजनाएं ठंडे बस्ते में चली गई हैं. शनिवार को मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का ऐलान हुआ, तो मैनेजमेंट ने मानो रीसेट बटन दबा दिया. सूर्यकुमार यादव को फेज़ आउट करने और गिल को स्थापित करने की पूरी कोशिश अधर में लटक गई.

यह भी पढ़ें: 'किसी को बोलो नजर उतार दे...', T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हुए शुभमन गिल को सुनील गावस्कर की सलाह

शुभमन गिल प्रोजेक्ट की विफलता

एशिया कप 2025 से पहले भारत ने अपनी सधी हुई ओपनिंग जोड़ी. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को तोड़ दिया. सैमसन की जगह शुभमन गिल को टीम में लाया गया और उन्हें उपकप्तान भी बना दिया गया. लगभग हर पूर्व खिलाड़ी और फैन ने इस फैसले की आलोचना की क्योंकि विकेटकीपर-ओपनर के तौर पर सैमसन कई समस्याओं का समाधान थे.

Advertisement

🚨India’s squad for ICC Men’s T20 World Cup 2026 announced 🚨



Let's cheer for the defending champions 💪#TeamIndia | #MenInBlue | #T20WorldCup pic.twitter.com/7CpjGh60vk — BCCI (@BCCI) December 20, 2025

लेकिन इसके बावजूद गिल को मौका दिया गया. भारतीय टीम की अल्ट्रा-आक्रामक T20 शैली में खुद को ढालने की कोशिश में शुभमन गिल अपनी स्वाभाविक बल्लेबाज़ी खो बैठे. मैच दर मैच वे असफल रहे. लगातार 15 पारियों तक वे एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए. रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद गिल की वापसी टीम को स्थिरता देने के लिए थी, लेकिन नतीजा उलटा निकला.

यह भी पढ़ें: 'वो अच्छे प्लेयर, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन जरूरी...', शुभमन गिल को बाहर करने पर बोले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर

यह अजीत अगरकर के मुख्य चयनकर्ता कार्यकाल की सबसे बड़ी चूकों में से एक साबित हुआ. BCCI चाहती थी कि सूर्यकुमार यादव (जो अब 30 के पार हैं) के बाद गिल कमान संभालें. टेस्ट और वनडे में उनकी कप्तानी शानदार रही है और उनकी प्रतिभा किसी शक से परे है.

लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था. यह T20 टीम उनके बिना बेहतर संतुलित दिखी और वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्हें बाहर कर दिया गया. यह गिल की गलती नहीं है, लेकिन मौजूदा समय में एक बेहतर ओपनर मौजूद है जो भारत की शैली के ज्यादा अनुकूल है और वह हैं संजू सैमसन.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद सूर्यकुमार यादव के बाद कौन?

Advertisement

सबसे पहले यह साफ कर दें कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के नतीजे चाहे जो भी हों, सूर्यकुमार यादव का इस फॉर्मेट में कप्तान बने रहना मुश्किल दिखता है. कप्तान के रूप में उनका रिकॉर्ड शानदार है.लगभग 80 प्रतिशत जीत. लेकिन बाहर से देखने पर लगता है कि बड़े फैसले गौतम गंभीर ले रहे हैं.

सबसे बड़ी चिंता सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाज़ी फॉर्म को लेकर है. एक बात बिल्कुल साफ है वे एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज़ के रूप में कहीं ज्यादा प्रभावी हैं, बजाय कप्तान के.

अगर आंकड़ों को शब्दों में देखें तो सूर्यकुमार यादव ने अपने T20I करियर में 91 पारियों में 2771 रन बनाए हैं, औसत लगभग 36 और स्ट्राइक रेट करीब 164 रहा है, जिसमें 4 शतक और 21 अर्धशतक शामिल हैं. जब वे कप्तान नहीं थे, तब 58 पारियों में उनके 2040 रन आए, औसत 43 से ज्यादा और स्ट्राइक रेट 168 से ऊपर रहा.

लेकिन फुल-टाइम कप्तान के रूप में 26 पारियों में उनके सिर्फ 431 रन हैं, औसत 19 से भी कम और सिर्फ 2 अर्धशतक. साल 2025 तो और भी खराब रहा—18 से 19 पारियों में करीब 213–218 रन, औसत 14 के आसपास, स्ट्राइक रेट 123–125 और एक भी अर्धशतक नहीं.

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, BCCI वर्ल्ड कप के बाद नए कप्तान की तलाश करेगी. भले ही सूर्यकुमार टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करें, बोर्ड भविष्य को ध्यान में रखकर सख्त फैसले लेने को तैयार है.

Advertisement

अक्षर पटेल उपकप्तान हैं, लेकिन उनके कप्तान बनने की संभावना कम है. अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और कुलदीप यादव में अभी नेतृत्व का अनुभव नहीं है. ऐसे में एक नाम जो इस भूमिका के लिए फिट बैठता है, वह है श्रेयस अय्यर. जिनका समर्थन रॉबिन उथप्पा भी कर चुके हैं. हालांकि इस पर अंतिम फैसला आने में अभी वक्त है.

भारत की T20 वर्ल्ड कप 2026 टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, ईशान किशन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह.

---- समाप्त ----