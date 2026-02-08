scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मियां बैग पैक कर लो', टी20 वर्ल्ड कप टीम में कैसे मिला मौका, सिराज ने सुनाया मजेदार किस्सा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ मुकाबले से पहले मोहम्मद सिराज को अचानक टीम में शामिल किया गया. पहले उन्हें लगा कि सूर्यकुमार यादव मज़ाक कर रहे हैं, लेकिन मैदान पर उतरते ही सिराज ने 3 विकेट लेकर मैच भारत के पक्ष में कर दिया.

Advertisement
X
मोहम्मद सिराज ने सुनाया मजेदार किस्सा (Photo: ITG)
मोहम्मद सिराज ने सुनाया मजेदार किस्सा (Photo: ITG)

भारत के सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने खुलासा किया कि जब उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में शामिल होने का फोन आया, तो पहले उन्हें लगा कि कप्तान सूर्यकुमार यादव मज़ाक कर रहे हैं. दरअसल, हर्षित राणा के चोटिल होने के बाद सिराज को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया. यह फैसला टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक दिन पहले लिया गया. बीसीसीआई ने अनुभव को तरजीह देते हुए सिराज को चुना, ताकि गेंदबाज़ी में अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह का साथ मिल सके.

लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं. भारत के पहले मैच से ठीक पहले जसप्रीत बुमराह बीमारी के कारण बाहर हो गए, जिससे सिराज के लिए सीधे प्लेइंग इलेवन में उतरने का रास्ता खुल गया. सिराज शुक्रवार देर शाम टीम से जुड़े और बिना किसी तैयारी के सीधे मैच खेलने उतर गए.

यह भी पढ़ें: 'हम तैयार हैं, मना उन्होंने किया...',T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के बायकॉट ड्रामे पर सूर्यकुमार यादव की दो टूक

सम्बंधित ख़बरें

SURYAKUMAR YADAV
कोच गंभीर की एक सलाह कैसे बन गई गेमचेंजर, कप्तान सूर्या ने किया रिवील
t20 world cup
T20 वर्ल्ड कप पर Pakistan के बदले तेवर
Salman Agha, Mohsin Naqvi
श्रीलंका का एक अल्टीमेटम और बैकफुट पर आ गए नकवी, बायकॉट विवाद में नया मोड़
IND VS PAK
'पाकिस्तान को इतने मौके दिए, लेकिन उन्होंने...', बायकॉट विवाद पर भड़के गावस्कर
pak vs nd
नीदरलैंड्स को हराने में पाकिस्तान के छूटे पसीने... आखिरी ओवर में मिली जीत


यह जुलाई 2024 के बाद सिराज का पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच था. उन्होंने नई गेंद से शानदार गेंदबाज़ी की और रेड-बॉल क्रिकेट जैसी फुल लेंथ पर गेंद डालते हुए शुरुआती ओवरों में ही कहर बरपा दिया. सिराज ने 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए. उनकी गेंदबाज़ी के दम पर अमेरिका की टीम चौथे ओवर में 13 रन पर 3 विकेट गंवा चुकी थी, और इसके बाद वह मैच में कभी वापसी नहीं कर सकी.

Advertisement

सिराज ने मैच के बाद किया खुलासा

मैच के बाद सिराज ने बताया, 'मैच से दो दिन पहले सूर्या भाई का फोन आया. उन्होंने कहा, मियां, तैयार हो जाओ, बैग पैक करो और आ जाओ. मैंने कहा, सूर्या भाई, अभी मज़ाक मत करो. आप बहुत मज़ाक करते हो, लेकिन इस बात पर नहीं. फिर उन्होंने कहा, मैं सीरियस हूं. उसके बाद ओझा भाई का भी फोन आया, तब मुझे यकीन हुआ.'

यह भी पढ़ें: USA के खिलाफ कोच गंभीर की एक सलाह कैसे बन गई गेमचेंजर, कप्तान सूर्या ने किया रिवील

सिराज की शुरुआती घातक गेंदबाज़ी और कप्तान सूर्यकुमार यादव की शानदार बल्लेबाज़ी की बदौलत भारत ने अमेरिका को 29 रन से हरा दिया, हालांकि मैच भारत के लिए आसान नहीं रहा.

सिराज ने आगे कहा, वर्ल्ड कप खेलना हर खिलाड़ी का सपना होता है. जो भगवान ने लिखा है, वही होता है, लेकिन मेहनत भी ज़रूरी है. अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे, तो रिज़ल्ट कहीं न कहीं से ज़रूर मिलेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement