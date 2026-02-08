USA के खिलाफ कोच गंभीर की एक सलाह कैसे बन गई गेमचेंजर, कप्तान सूर्या ने किया रिवील

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में जब टीम भारी दबाव में थी, तब मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उन्हें कैसे शांत रहने में मदद की. अमेरिका के खिलाफ शनिवार को खेले गए इस मैच में भारत ने सिर्फ 12.4 ओवर में 77 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. ऐसे मुश्किल हालात में सूर्यकुमार यादव ने जिम्मेदारी संभाली और एक शानदार पारी खेलते हुए टीम को संभाल लिया.

सूर्यकुमार ने 49 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए. उनकी बदौलत भारत 20 ओवर में 161/9 का सम्मानजनक स्कोर बना सका. भारत ने यह मैच 29 रन से जीत लिया, और सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

सूर्या ने बताया जीत का सीक्रेट

मैच के बाद सूर्यकुमार ने बताया कि गौतम गंभीर ने उनसे कहा था कि वह आखिरी तक बल्लेबाजी करें. गंभीर का मानना था कि सूर्यकुमार के पास ऐसे शॉट्स हैं, जिनसे वह अंत में तेजी से रन बना सकते हैं.

सूर्यकुमार ने कहा, मुझे लगा यह 180-190 रन का विकेट नहीं है, बल्कि 140 रन का विकेट है. ब्रेक के दौरान गौती भाई ने भी यही कहा कि बस अंत तक टिके रहो, रन बाद में बन जाएंगे. मैंने मुंबई के मैदानों और ऐसे विकेटों पर काफी क्रिकेट खेला है, इसलिए मुझे भरोसा था कि मैं यहां बल्लेबाजी कर सकता हूं.

उन्होंने यह भी माना कि जब टीम 77/6 पर थी, तब उन पर काफी दबाव था. लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था कि अगर वह आखिरी तक खेलेंगे तो फर्क डाल सकते हैं. सूर्यकुमार छठे ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे और शुरुआत में काफी धीमे रहे. पहली 13 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बने. इसी दौरान लगातार विकेट गिरते रहे. बाद में उन्होंने शुबहम रंजन पर कुछ अच्छे शॉट लगाए. उसी ओवर में रंजन ने उनका कैच भी छोड़ दिया, जो अमेरिका के लिए भारी पड़ा.

धीरे-धीरे सूर्यकुमार ने पारी संभाली और 36 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. आखिरी ओवर में उन्होंने सौरभ नेत्रवलकर की जमकर धुनाई की और उस ओवर से 21 रन बटोर लिए. नेत्रवलकर ने अपने 4 ओवर में 65 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे महंगे स्पेल्स में से एक है.

इस पारी के साथ सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान के रूप में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया. इसके अलावा, कप्तानी डेब्यू पर यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा, जो सिर्फ 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिस गेल की 88 रन की पारी से पीछे है.

