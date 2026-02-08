scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

USA के खिलाफ कोच गंभीर की एक सलाह कैसे बन गई गेमचेंजर, कप्तान सूर्या ने किया रिवील

अमेरिका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में भारत मुश्किल में था, लेकिन कप्तान सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 84 रन की शानदार पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई. इस दौरान कोच गौतम गंभीर की सलाह ने उन्हें शांत रहने और आखिरी तक बल्लेबाजी करने में मदद की. सूर्यकुमार को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Advertisement
X
टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: ITG)
टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव (Photo: ITG)

भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में जब टीम भारी दबाव में थी, तब मुख्य कोच गौतम गंभीर ने उन्हें कैसे शांत रहने में मदद की. अमेरिका के खिलाफ शनिवार को खेले गए इस मैच में भारत ने सिर्फ 12.4 ओवर में 77 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. ऐसे मुश्किल हालात में सूर्यकुमार यादव ने जिम्मेदारी संभाली और एक शानदार पारी खेलते हुए टीम को संभाल लिया.

सूर्यकुमार ने 49 गेंदों में नाबाद 84 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 10 चौके और 4 छक्के लगाए. उनकी बदौलत भारत 20 ओवर में 161/9 का सम्मानजनक स्कोर बना सका. भारत ने यह मैच 29 रन से जीत लिया, और सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

सूर्या ने बताया जीत का सीक्रेट

सम्बंधित ख़बरें

t20 world cup
T20 वर्ल्ड कप पर Pakistan के बदले तेवर
Salman Agha, Mohsin Naqvi
श्रीलंका का एक अल्टीमेटम और बैकफुट पर आ गए नकवी, बायकॉट विवाद में नया मोड़
IND VS PAK
'पाकिस्तान को इतने मौके दिए, लेकिन उन्होंने...', बायकॉट विवाद पर भड़के गावस्कर
pak vs nd
नीदरलैंड्स को हराने में पाकिस्तान के छूटे पसीने... आखिरी ओवर में मिली जीत
PAKISTAN
'बच्चे क्या सीखेंगे', बायकॉट विवाद पर PAK कप्तान सलमान का छलका दर्द

मैच के बाद सूर्यकुमार ने बताया कि गौतम गंभीर ने उनसे कहा था कि वह आखिरी तक बल्लेबाजी करें. गंभीर का मानना था कि सूर्यकुमार के पास ऐसे शॉट्स हैं, जिनसे वह अंत में तेजी से रन बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें: भारत ने T20 वर्ल्ड कप में USA को हराकर बना दिया ये महारिकॉर्ड, कप्तान सूर्या ने विराट कोहली को पछाड़ा

सूर्यकुमार ने कहा, मुझे लगा यह 180-190 रन का विकेट नहीं है, बल्कि 140 रन का विकेट है. ब्रेक के दौरान गौती भाई ने भी यही कहा कि बस अंत तक टिके रहो, रन बाद में बन जाएंगे. मैंने मुंबई के मैदानों और ऐसे विकेटों पर काफी क्रिकेट खेला है, इसलिए मुझे भरोसा था कि मैं यहां बल्लेबाजी कर सकता हूं.

Advertisement

उन्होंने यह भी माना कि जब टीम 77/6 पर थी, तब उन पर काफी दबाव था. लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था कि अगर वह आखिरी तक खेलेंगे तो फर्क डाल सकते हैं. सूर्यकुमार छठे ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे और शुरुआत में काफी धीमे रहे. पहली 13 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बने. इसी दौरान लगातार विकेट गिरते रहे. बाद में उन्होंने शुबहम रंजन पर कुछ अच्छे शॉट लगाए. उसी ओवर में रंजन ने उनका कैच भी छोड़ दिया, जो अमेरिका के लिए भारी पड़ा.

धीरे-धीरे सूर्यकुमार ने पारी संभाली और 36 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया. आखिरी ओवर में उन्होंने सौरभ नेत्रवलकर की जमकर धुनाई की और उस ओवर से 21 रन बटोर लिए. नेत्रवलकर ने अपने 4 ओवर में 65 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, जो टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे महंगे स्पेल्स में से एक है.

इस पारी के साथ सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान के रूप में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया. इसके अलावा, कप्तानी डेब्यू पर यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा, जो सिर्फ 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिस गेल की 88 रन की पारी से पीछे है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement