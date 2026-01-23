T20 WC 2026: अड़ा BCB, ICC भी टाइट.. बांग्लादेश पर आज जय शाह लेंगे फाइनल कॉल? स्कॉटलैंड की एंट्री तय

Bangladesh T20 World Cup Participation Decision: टी 20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की भागीदारी को लेकर संकट अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है. ICC चेयरमैन जय शाह इस समय दुबई में मौजूद हैं और बांग्लादेश के टूर्नामेंट में खेलने या बाहर होने को लेकर शुक्रवार (23 जनवरी) शाम तक अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद है.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि भारत में खेलने से इनकार से जुड़े उसके मामले को ICC की विवाद समाधान कमेटी (Dispute Resolution Committee : DRC) को भेजा जाए. BCB का कहना है कि वह सुरक्षा कारणों से भारत यात्रा के फैसले पर अडिग है और इसमें किसी तरह का बदलाव संभव नहीं है.

ICC अब इस मांग के कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रहा है ताकि यह तय किया जा सके कि BCB की मांग DRC के समक्ष अपील के योग्य है या नहीं. इसके बाद ही ICC इस पूरे मामले पर अंतिम निर्णय लेगा.

हालांकि, ICC बोर्ड पहले ही टी 20 वर्ल्ड कप के मूल शेड्यूल में किसी भी तरह के बदलाव के खिलाफ मतदान कर चुका है. बोर्ड का स्पष्ट रुख है कि टूर्नामेंट का शेड्यूल और वेन्यू में किसी भी तरह का फेरबदल संभव नहीं है.

सूत्रों के अनुसार- ICC के मौजूदा शेड्यूल में बदलाव करने की संभावना बेहद कम है. ऐसे में यदि बांग्लादेश टूर्नामेंट से हटता है या उसे बाहर किया जाता है, तो स्कॉटलैंड को उसकी जगह टी20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जा सकता है.

जय शाह की दुबई में मौजूदगी और ICC की त्वरित कानूनी समीक्षा इस पूरे घटनाक्रम को और अहम बना देती है.क्रिकेट जगत की नजरें अब ICC के अंतिम फैसले पर टिकी हैं, जो ना केवल बांग्लादेश की भागीदारी बल्कि टूर्नामेंट की संरचना को भी प्रभावित करेगा.

