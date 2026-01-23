BCB vs ICC: T20 वर्ल्ड कप वेन्यू पर बांग्लादेश का बड़ा दांव, विवाद DRC के पास पहुंचा, अब आगे क्या?

Bangladesh T20 World Cup Venue Dispute: भारत से अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup) मुकाबले हटाने की मांग पर अड़े बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा लिया है.

TOI को मिली जानकारी के अनुसार, BCB ने ICC को दूसरा पत्र लिखते हुए मांग की है कि उसके वेन्यू चेंज के अनुरोध को ICC की स्वतंत्र Dispute Resolution Committee (DRC) के पास भेजा जाए. BCB को उम्मीद है कि ICC इस अनुरोध पर प्रतिक्रिया देगा और मामले को DRC के समक्ष रखेगा. यह कमेटी स्वतंत्र वकीलों से बनी होती है और ICC से जुड़े विवादों का निपटारा करती है.



क्या है Dispute Resolution Committee (विवाद समाधान कमेटी)?

ICC की Dispute Resolution Committee एक स्वतंत्र मध्यस्थता निकाय है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े विवादों को सुलझाती है. इसमें ICC, सदस्य बोर्ड, खिलाड़ी, अधिकारी और संबंधित पक्ष शामिल हो सकते हैं. यह कमेटी इंग्लैंड के कानून के तहत काम करती है और इसकी सुनवाई लंदन में होती है. DRC का उद्देश्य ICC के नियमों, फैसलों और अनुबंधों की वैधानिक व्याख्या करना है. इसके फैसले अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, जिनके खिलाफ अपील का कोई सामान्य अधिकार नहीं होता.

बांग्लादेश का अब तक क्या किया?

बांग्लादेश ने स्पष्ट किया है कि भारत में टी20 वर्ल्ड खेलने से इनकार पूरी तरह स‍िक्योर‍िटी की वजह से है, वहीं यह एक संप्रभु निर्णय है. देश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने ढाका में सीनियर खिलाड़ियों से मुलाकात के बाद गुरुवार (22 जनवरी) को कहा कि भारत यात्रा के फैसले में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है. नजरुल ने कहा-जब ICC ने वेन्यू बदलने की हमारी मांग नहीं मानी, तो इसका सीधा मतलब है कि बांग्लादेश इस साल का टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा.

उन्होंने ICC पर न्याय ना करने का भी आरोप लगाया .नजरूल ने भारत में खेलने से जुड़ा सुरक्षा जोखिम आज भी वैसा ही है. वहीं ICC ने बुधवार को BCB की वेन्यू मांग को खारिज करते हुए टूर्नामेंट शेड्यूल को यथावत रखने का फैसला किया. ICC ने BCB को एक दिन का समय दिया था कि वह सरकार से सलाह लेकर यह तय करे कि टीम भारत आएगी या नहीं.

ध्यान रहे बांग्लादेश को ग्रुप C में इंग्लैंड, इटली, वेस्टइंडीज और नेपाल के साथ रखा गया है. टीम के पहले तीन मैच कोलकाता में और आखिरी मुकाबला मुंबई में खेला जाना है. 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ बांग्लादेश का पहला मैच टूर्नामेंट का उद्घाटन मुकाबला होगा.

विवाद की जड़ है मुस्ताफ‍िजुर का मामला

BCB अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने खुलासा किया कि विवाद की शुरुआत IPL में मुस्ताफिजुर रहमान को सुरक्षा कारणों से टीम से हटाए जाने के बाद हुई. बुलबुल के मुताबिक- मुस्ताफिजुर ना तो घायल थे और ना ही उन्होंने IPL से नाम वापस लिया था. BCB ने भी उनका No Objection Certificate रद्द नहीं किया था. उन्हें केवल सुरक्षा कारणों से हटाया गया. यही वह पल था, जिसने हमारे लिए खतरे की घंटी बजा दी थी.



BCB ने 4 जनवरी को ही ICC को इस बारे में सूचित किया था.अगर एक खिलाड़ी को लीग से सुरक्षा कारणों से हटाया जा सकता है, तो वर्ल्ड कप के लिए उन्हीं चिंताओं को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है. बुलबुल ने कहा कि BCB ने टकराव नहीं, समाधान का रास्ता चुना है. बुलबुल ने कहा हमने न्यूट्रल वेन्यू या हाइब्र‍िड मॉडल का सुझाव दिया, जैसा पहले ICC टूर्नामेंट्स में हुआ है. हमारी मांग सिर्फ इतनी थी कि हमें खेलने दिया जाए, चाहे वह श्रीलंका हो या कोई और स्थान.

