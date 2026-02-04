scorecardresearch
 
7 छक्के, 20 बॉल पर फिफ्टी... ईशान किशन ने वार्म-अप मैच में काटा गदर, संजू सैमसन की हुई ओपनिंग से छुट्टी!

ईशान किशन ने न्य़ूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में बल्ले से शानदार फॉर्म दिखाया था. अब उन्होंने वार्म-अप मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तूफानी बैटिंग कर फैन्स का भरपूर मनोरंजन किया.

ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली आतिशी पारी (Photo: Getty)
टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम ने अपना इकलौता वार्म-अप मुकाबाल साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला है. 4 फरवरी (बुधवार) को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में हुए इस मुकाबले में विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने कमाल का प्रदर्शन किया. ईशान को इस मुकाबले में संजू सैमसन की जगह ओपनिंग करने के लिए भेजा गया था. ईशान ने शुरुआत से ही साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की जमकर खबर ली. 

ईशान किशन ने सिर्फ 20 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की. ईशान ने 53 रन बनाए, जिसमें सात छक्के और दो चौके शामिल रहे. यानी ईशान ने सिर्फ 3 रन दौड़ कर लिए. खास बात यह रही कि ईशान ने अर्धशतक जड़ते ही रिटायर्ड आउट होने का फैसला किया. चूंकि ये वार्म अप मुकाबला था, ऐसे में ईशान का फैसला सही था.

ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 5.4 ओवरों में 80 रनों की ओपनिंग साझेदारी की. इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने एनरिक नॉर्किया की जमकर खबर ली. पांचवें ओवर में नॉर्किया ने 29 रन (6,1,6,6,4,6) लुटाए, जिसमें 22 रन ईशान और 7 रन अभिषेक ने बनाए. अभिषेक 24 रन बनाकर रिटायर्ड आउट हुए.

संजू का कट गया पत्ता!
ईशान किशन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में नंबर-3 पर बैटिंग करते हुए शानदार प्रदर्शन किया. तब उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक लगाया था. उस सीरीज में तिलक वर्मा भाग नहीं ले रहे थे. ऐसे में ईशान को इस क्रम पर मौका मिला. अब तिलक वर्मा के आने के बाद ईशान ओपनिंग करने उतरे, जबकि संजू सैमसन की ओपनिंग पोजीशन से छुट्टी हो गई.

ईशान किशन को टीम मैनेजमेंट ने वार्म-अप मैच में ओपनिंग कराने का फैसला किया, जिसे खब्बू बल्लेबाज ने सही कर दिखाया. ईशान ने शुरुआत से ही धमाका किया. पहले ओवर में ओवर में ईशान ने लुंगी एनगिडी को 2 छक्के मारकर दर्शकों का ध्यान खींचा. पांचवें ओवर में वो नॉर्किया के खिलाफ पूरी तरह ताबड़तोड़ रहे. ईशान ने अपनी इनिंग्स के दौरान गेंद को ओवर कवर, फाइन लेग और लॉन्ग ऑन एरिया में खूब भेजा.

पावरप्ले के अंतिम ओवर में ईशान किशन ने क्वेना मफाका की चौथी गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर छक्के लिए भेज अपना अर्धशतक पूरा किया. ईशान के बाद भारत के बाकी बल्लेबाजों ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की. इसके चलते भारतीय टीम 20 ओवरों में 6 विकेट पर 240 रन बनाने में कामयाब रही.

भारत का स्क्वॉड: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और कुलदीप यादव

साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, जेसन स्मिथ, डेविड मिलर, मार्को जानसेन, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्किया और कगिसो रबाडा

---- समाप्त ----
