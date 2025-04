IPL 2025 playoffs qualification: राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL 2025 के प्लेऑफ में पहुंचना मुश्क‍िल हो गया, लेकिन यहअसंभव नहीं है. उन्हें IPL में अब अपने सभी शेष मैच जीतने होंगे, NRR में सुधार करना होगा, और अन्य टीमों के परिणामों पर भी निर्भर रहना होगा. यदि ऐसा हुआ तो 2008 की चैम्प‍ियन टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी.

Rajasthan Royals playoff chances: राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम IPL 2025 में लगातार 5 मैच हार चुकी है. ऐसे में उसके प्लेऑफ में पहुंचने का रोडमैप मुश्क‍िल हो गया है. लेकिन यह असंभव बिल्कुल भी नहीं हैं. अब तक 9 मैचों में से उसे केव 2 मैच में जीत मिली है. ऐसे में RR के पास 4 अंक हैं और उनका नेट रन रेट -0.625 है, वो प्वाइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर हैं.

24 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चि‍न्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) से हुआ, जहां उनको 11 रनों से हार मिली. इस मैच में पहले खेलते हुए बेंगलुरु ने 205/5 का स्कोर बनाया. विराट कोहली ने 70 तो देवदत्त पड‍िक्कल ने 50 रनों की शानदार पारी खेली. जवाब में खेलने उतरी राजस्थान की टीम एक समय बेहद मजबूत लग रही थी, लेकिन वो 194/9 रन ही बना पाई. चूंकि यह राजस्थान की इस टूर्नामेंट में हार रही है, ऐसे में सवाल है कि अब 2008 की आईपीएल चैम्प‍ियन कैसे प्लेऑफ में पहुंचेगी

प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए राजस्थान रॉयल्स को क्या करना होगा?

राजस्थान रॉयल्स को बचे हुए सभी 5 मैच जीतना अनिवार्य है. यदि RR अपने सभी शेष मैच जीतता है, तो वे अधिकतम 14 अंक तक पहुंच सकते हैं. नेट रन रेट (NRR) में सुधार करना होगा. वर्तमान में RR का NRR -0.625 है. यदि अन्य टीमें भी 14 अंकों पर समाप्त होती हैं, तो बेहतर NRR वाली टीमें प्लेऑफ में जाएंगी. इसलिए RR को बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी.

आमतौर पर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 16 अंक चाहिए होते हैं. लेकिन कभी-कभी 14 अंकों पर भी टीमें क्वालिफाई कर जाती हैं, अगर उनका नेट रन रेट (NRR) अच्छा हो. जैसा कि RCB की टीम ने प‍िछले आईपीएल सीजन में किया था.

राजस्थान रॉयल्स की अन्य टीमों के पर निर्भरता: RR को यह भी आशा करनी होगी कि टॉप 4 में पहुंचने के लिए अन्य टीमें 14 अंकों से अधिक न प्राप्त करें. विशेष रूप से, गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जैसी टीमें पहले से ही 12 अंकों पर हैं और उन्हें केवल दो और जीत की आवश्यकता है.



आईपीएल 2025 में बाकी मैचों का शेड्यूल (राजस्थान रॉयल्स के मैच बोल्ड)

43. चेन्नई सुपर किंग्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 25 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

44. कोलकाता नाइट राइडर्स Vs पंजाब किंग्स, 26 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

45. मुंबई इंडियंस Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 27 अप्रैल, दोपहर 3:30 बजे, मुंबई

46. दिल्ली कैपिटल्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 27 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

47. राजस्थान रॉयल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 28 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, जयपुर

48. दिल्ली कैपिटल्स Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 29 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

49. चेन्नई सुपर किंग्स Vs पंजाब किंग्स, 30 अप्रैल, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

50. राजस्थान रॉयल्स Vs मुंबई इंडियंस, 1 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

51. गुजरात टाइटन्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 2 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

52. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 3 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

53. कोलकाता नाइट राइडर्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 4 मई, दोपहर 3:30 बजे, कोलकाता

54. पंजाब किंग्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 4 मई, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला

55. सनराइजर्स हैदराबाद Vs दिल्ली कैपिटल्स, 5 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

56. मुंबई इंडियंस Vs गुजरात टाइटन्स, 6 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

57. कोलकाता नाइट राइडर्स Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 7 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

58. पंजाब किंग्स Vs दिल्ली कैपिटल्स, 8 मई, शाम 7:30 बजे, धर्मशाला

59. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 9 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

60. सनराइजर्स हैदराबाद Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 10 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

61. पंजाब किंग्स Vs मुंबई इंडियंस, 11 मई, दोपहर 3:30 बजे, धर्मशाला

62. दिल्ली कैपिटल्स Vs गुजरात टाइटन्स, 11 मई, शाम 7:30 बजे, दिल्ली

63. चेन्नई सुपर किंग्स Vs राजस्थान रॉयल्स, 12 मई, शाम 7:30 बजे, चेन्नई

64. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 13 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

65. गुजरात टाइटन्स Vs लखनऊ सुपर जायंट्स, 14 मई, शाम 7:30 बजे, अहमदाबाद

66. मुंबई इंडियंस Vs दिल्ली कैपिटल्स, 15 मई, शाम 7:30 बजे, मुंबई

67. राजस्थान रॉयल्स Vs पंजाब किंग्स, 16 मई, शाम 7:30 बजे, जयपुर

68. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु Vs कोलकाता नाइट राइडर्स, 17 मई, शाम 7:30 बजे, बेंगलुरु

69. गुजरात टाइटंस Vs चेन्नई सुपर किंग्स, 18 मई, दोपहर 3:30 बजे, अहमदाबाद

70. लखनऊ सुपर जायंट्स Vs सनराइजर्स हैदराबाद, 18 मई, शाम 7:30 बजे, लखनऊ

71. क्वालिफायर 1, 20 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

72. एलिमिनेटर, 21 मई, शाम 7:30 बजे, हैदराबाद

73. क्वालिफायर 2, 23 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता

74. फाइनल, 25 मई, शाम 7:30 बजे, कोलकाता