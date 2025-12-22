scorecardresearch
 
श्रीलंका को धूल चटाने के बाद नरसिंह स्वामी मंदिर में हरमन ब्रिगेड ने की पूजा, VIDEO

श्रीलंका के खिलाफ पहले महिला टी20I में आठ विकेट की शानदार जीत के बाद भारतीय महिला टीम ने विशाखापत्तनम के सिम्हाचलम मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया. जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 69 रन की पारी से भारत ने 122 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल किया. गेंदबाज़ों के दमदार प्रदर्शन और टीम के संतुलित खेल से भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को श्रीलंका को हराया (Photo: ITG)
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार, 21 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेले गए पहले महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में श्रीलंका पर आठ विकेट की शानदार जीत के बाद श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर के दर्शन किए. कप्तान हरमनप्रीत कौर, सीनियर बल्लेबाज़ स्मृति मंधाना, युवा खिलाड़ी वैष्णवी शर्मा और टीम की कई अन्य खिलाड़ियों ने प्रसिद्ध सिम्हाचलम पहाड़ी पर स्थित इस ऐतिहासिक मंदिर में पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया.

श्रीलंका को चटाई धूल

यह मंदिर दर्शन उस दिन के बाद हुए, जब भारत ने पांच मैचों की टी20I सीरीज में दमदार ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर 1-0 की बढ़त हासिल की. दर्शन के दौरान खिलाड़ियों ने पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया और आगामी मुकाबलों के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया.

यह भी पढ़ें: भारत-श्रीलंका मैच में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी, जेमिमा रोड्रिग्स ने भी रचा खास कीर्तिमान

मंदिर प्रशासन ने टीम का स्वागत किया और खिलाड़ियों को प्रसाद व पवित्र भेंट प्रदान की. व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के बीच यह आध्यात्मिक क्षण टीम के लिए सुकून भरा रहा, खासकर जब भारत सीरीज में अपनी मजबूत शुरुआत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

भारत का श्रीलंका पर दबदबा

राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई और श्रीलंका को बिना ज्यादा मेहनत किए मात दी. 122 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 14.4 ओवर में ही मुकाबला समाप्त कर लिया और 32 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की.

जेमिमा ने खेली 69 रनों की पारी

जेमिमा रोड्रिग्स भारत के लिए सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली खिलाड़ी रहीं और 44 गेंदों में नाबाद 69 रन की पारी के लिए उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. उन्होंने संयम और नियंत्रण के साथ रन चेज को संभाला. स्मृति मंधाना ने 25 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया और भारत ने आसानी से जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें: IND W vs SL W 1st T20I Highlights: भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा, जेमिमा की तूफानी फिफ्टी, मंधाना का भी जलवा

अपने 350वें अंतरराष्ट्रीय मैच में खेल रहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़े, जिससे भारतीय टीम पूरे मैच में नियंत्रण में रही.

इससे पहले भारतीय गेंदबाज़ों ने श्रीलंकाई बल्लेबाज़ों पर लगातार दबाव बनाए रखा और नियमित अंतराल पर विकेट चटकाते हुए मेहमान टीम को सीमित स्कोर पर रोक दिया. डेब्यू कर रहीं वैष्णवी शर्मा ने किफायती गेंदबाज़ी करते हुए 4 ओवर में 16 रन दिए और कोई विकेट नहीं लिया, लेकिन वह बदकिस्मत रहीं क्योंकि उनकी गेंद पर हसिनी परेरा का कैच टपका दिया गया.

यह मुकाबला अगले साल इंग्लैंड में होने वाले महिला टी20 विश्व कप की तैयारियों की भी शुरुआत था. भारतीय टीम मंगलवार को होने वाले अगले मुकाबले में भी अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी.

