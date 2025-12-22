scorecardresearch
 
भारत-श्रीलंका मैच में लगी रिकॉर्ड्स की झड़ी, जेमिमा रोड्रिग्स ने भी रचा खास कीर्तिमान

भारतीय महिला टीम ने आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में खिताबी जीत हासिल की थी. अब भारतीय टीम ने उस फॉर्म को कायम रखा है और श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के पहले मैच में धमाकेदार जीत हासिल की.

जेमिमा रोड्रिग्स ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मैच में शानदार प्रदर्शन किया. (Photo: BCCI)
भारत और श्रीलंका की महिला टीम्स के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 21 दिसंबर(रविवार) को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में भारत ने 8 विकेट से शानदार जीत हासिल की. मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को जीत के लिए 122 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 14.4 ओवरों में ही हासिल कर लिया. पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार यानी 23 दिसंबर को इसी मैदान पर खेला जाना है.

भारतीय टीम की जीत में जेमिमा रोड्रिग्स की अहम भूमिका रही. जेमिमा ने 44 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 69 रन बनाए, जिसमें 10 चौके शामिल रहे. स्मृति मंधाना (25 रन) और कप्तान हरमनप्रीत कौर (नाबाद 15 रन) ने भी उपयोगी योगदान दिया. जेमिमा ने पहले स्मृति के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 54 रनों की साझेदारी की. फिर उन्होंने कप्तान कौर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए नाबाद 55 रन जोड़े.

♦ महिला टी20 इंटरनेशनल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब भारतीय टीम की ओर से किसी मुकाबले में दूसरे और तीसरे विकेट के लिए 50 से ज्यादा की साझेदारियां हुई.

♦ जेमिमा रोड्रिग्स का विमेंस टी20 इंटरनेशनल में श्रीलंका के खिलाफ ये चौथा अर्धशतक रहा. जेमिमा श्रीलंका के खिलाफ विमेंस टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार फिफ्टी प्लस स्कोर करने वाली भारतीय बल्लेबाजों में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर आ चुकी हैं. मिताली राज ने भी श्रीलंका के खिलाफ चार मौकों पर ये मुकाम हासिल किया था. जेमिमा ने स्मृति मंधाना को पछाड़ दिया, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ तीन अर्धशतक जड़े हैं.

श्रीलंका के खिलाफ विमेंस टी20I में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर (भारतीय)
4- जेमिमा रोड्रिग्स (14 पारियां)*
4- मिताली राज (14 पारियां)
3- स्मृति मंधाना (21 पारियां)
2- हरमनप्रीत कौर (20 पारियां)

♦ अपनी 25 रनों की इनिंग्स के दौरान स्मृति मंधाना ने विमेंस टी20 इंटरनेशनल में 4000 रन पूरे किए. स्मृति ऐसी दूसरी बल्लेबाज हैं, जिन्होंने विमेंस टी20 इंटनरनेशनल में ये उपलब्धि हासिल की है. स्मृति न्यूजीलैंड की पूर्व कप्तान सूजी बेट्स (4716 रन) के क्लब में शामिल हो गई हैं. हालांकि गेंदों के हिसाब से स्मृति ने सबसे कम समय में यह कारनामा किया है. स्मृति ने 3227 गेंदों में चार हजार रन पूरे किए. जबकि बेट्स ने 4000 रन बनाने के लिए 3675 गेंदें खेली थीं.

महिला T20I में सर्वाधिक रन
4716- सुजी बेट्स (न्यूजीलैंड)
4007- स्मृति मंधाना (भारत)
3654- हरमनप्रीत कौर (भारत)
3473- चमारी अटापट्टू (श्रीलंका)
3431- सोफी डिवाइन (न्यूजीलैंड)

♦ भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में चार कैच टपकाए. तीसरी बार विमेंस टी20  इंटरनेशनल में ऐसा हुआ है, जब भारतीय खिलाड़ियों ने एक मैच में इतने कैच टपकाए.

विमेंस टी20I मैच में सबसे अधिक कैच ड्रॉप (भारत)
4 बनाम पाकिस्तान, प्रोविडेंस, 2018 विश्व कप
4 बनाम श्रीलंका, मेलबर्न, 2020 विश्व कप
4 बनाम श्रीलंका, विशाखापत्तनम, 2025

---- समाप्त ----
