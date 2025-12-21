scorecardresearch
 
IND W vs SL W 1st T20I Live: श्रीलंका की बल्लेबाजी जारी, हरमनप्रीत ने जीता था टॉस

India Women vs Sri Lanka Women T20I Live Updates: आईसीसी वुमेंस वनडे विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला टीम पहली बार मैदान पर उतर रही है. श्रीलंका के खिलाफ भारत का पहला टी20 मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को बल्लेबाजी का न्योता दिया है.

भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा टी20 मैच (Photo: ITG)
आईसीसी वुमेंस वनडे विश्व कप में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय महिला टीम पहली बार मैदान पर उतर रही है. श्रीलंका के खिलाफ भारत का पहला टी20 मैच आज विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है. ये टी20 सीरीज अगले साल इंग्लैंड में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम है. इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर श्रीलंका को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है.

भारतीय महिला टीम की प्लेइंग 11:  स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, एन श्री चरणी.

श्रीलंका की प्लेइंग 11: चमारी अट्टापट्टू, हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना,  कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी.

इस  मैच में स्मृति मंधाना इतिहास रचने के बेहद करीब हैं. वह महिला T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 4,000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज़ बनने की ओर बढ़ रही हैं.

इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी न्यूज़ीलैंड की सूज़ी बेट्स थीं. स्मृति मंधाना इस रिकॉर्ड से सिर्फ 18 रन दूर हैं. अब तक स्मृति मंधाना ने 153 मैचों में 3,982 रन बनाए हैं. इस दौरान मंधाना का औसत 29.93 का है और 123.97 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं.  उनके नाम 1 शतक और 31 अर्धशतक दर्ज हैं.

महिला T20I में सर्वाधिक रन

* सूज़ी बेट्स (न्यूज़ीलैंड) – मैच: 177, रन: 4716
* स्मृति मंधाना (भारत) – मैच: 153, रन: 3982
* हरमनप्रीत कौर (भारत) – मैच: 182, रन: 3654
* चमारी अथापथ्थु (श्रीलंका) – मैच: 146, रन: 3458
* सोफी डिवाइन (न्यूज़ीलैंड) – मैच: 146, रन: 3431

दीप्ति शर्मा भी इतिहास के करीब

वहीं दीप्ति शर्मा भी एक और बड़े रिकॉर्ड की ओर तेज़ी से बढ़ रही हैं. वह महिला T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज़ बनने से सिर्फ 5 विकेट दूर हैं. फिलहाल यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट्ट के नाम है, जिन्होंने 123 मैचों में 151 विकेट लिए हैं.

---- समाप्त ----
