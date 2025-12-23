scorecardresearch
 
India Women vs Sri Lanka Women 2nd T20I ​Live Score: भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका पर कसा शिकंजा, बाउंड्री को तरस रही मेहमान टीम

IND-W vs SL-W Live: भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच मंगलवार को दूसरा टी20 मैच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है. 5 मैचों की सीरीज के पहले मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा था.

भारत और श्रीलंका के बीच खेला जा रहा टी20 मैच (Photo: ITG)
भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच मंगलवार को दूसरा टी20 मैच विशाखापत्तनम में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर भारत ने श्रीलंका को पहले बैटिंग का न्योता दिया है. 5 मैचों की सीरीज के पहले मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा था. ऐसे में सीरीज पर बढ़त बनाए रखने के लिहाज से ये मुकाबला काफी अहम है. इस सीरीज को अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से भी जरूरी माना जा रहा है. श्रीलंका की बैटिंग जारी है...

भारतीय महिला टीम की प्लेइंग 11:  स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, एन श्री चरणी.

श्रीलंका की प्लेइंग 11: चमारी अट्टापट्टू, हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, विशमी गुणरत्ने, नीलाक्षिका सिल्वा, कौशिनी नुथ्यांगना,  कविशा दिलहारी, मल्की मदारा, इनोका राणावीरा, काव्या कविंदी, शशिनी गिम्हानी.


खराब फील्डिंग भारत की समस्या

पहले टी20 मैच के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा था, 'हम अपनी फील्डिंग पर काम कर रहे हैं. पता नहीं हम बार-बार कैच क्यों छोड़ रहे हैं. यहां नमी है, लेकिन यह कोई बहाना नहीं हो सकता. यह ऐसी चीज़ है, जिस पर हमें गंभीरता से सोचना होगा. अगले मैच में हम बेहतर अप्रोच के साथ उतरेंगे.'

शानदार लय में जेमिमा

अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में चल रहीं जेमिमा रोड्रिग्स ने वर्ल्ड कप के बाद अपने सफर की शुरुआत वहीं से की, जहां उन्होंने खिताबी जीत के दौरान छोड़ा था. वह शानदार लय में दिखीं और नाबाद फिफ्टी लगाकर भारत को मैच जिताया.

शेफाली वर्मा के लिए यह सीरीज़ बेहद अहम है और वह इस फॉर्मेट में अपनी बल्लेबाज़ी में निरंतरता लाना चाहेंगी, जो उनके खेल के अनुकूल है. पहले मुकाबले में श्रीलंका के कमजोर प्रदर्शन के चलते भारत की बल्लेबाज़ी की असली परीक्षा नहीं हो पाई.

