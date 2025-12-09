भारतीय क्रिकेट कंटोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया है. यह सीरीज 21 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक चलेगी. कप्तान हरमनप्रीत कौर रहेंगी. वहीं टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना टीम करेंगी.
वहीं टीम में विकेटकीपर के रूप में ऋचा घोष और जी कमलिनी को मौका मिला है. गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और स्नेह राणा जैसी अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. ध्यान रहे हाल में भारत की महिला टीम हाल में वनडे वर्ल्ड कप की चैम्पियन बनी थी, जहां उसने साउथ अफ्रीका को हराया था. उसके बाद यह महिला क्रिकेट टीम का पहला टूर्नामेंट होगा.
🚨 News 🚨#TeamIndia’s squad for the 5⃣-match T20I series against Sri Lanka Women announced.— BCCI Women (@BCCIWomen) December 9, 2025
More details - https://t.co/CS41IPCECP#INDvSL | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/uqavBNZpEL
टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले विशाखापत्तनम में होंगे. इसके बाद 3 मुकाबले केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे. महिला टी20 वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होना है. ऐसे में यह सीरीज भारत के लिए काफी अहम रहने वाली है. श्रीलंका सीरीज के लिए खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसी आधार पर संभवत: वर्ल्ड कप की रुपरेखा भी तय होगी.
भारत की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.
श्रीलंका के खिलाफ सीरीज का पूरा शेड्यूल
21 दिसंबर, विशाखापत्तनम – पहला T20I
23 दिसंबर, विशाखापत्तनम – दूसरा T20I
26 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम – तीसरा T20I
28 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम – चौथा T20I
30 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम – पांचवां T20I