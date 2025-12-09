scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

श्रीलंका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंड‍िया का ऐलान, स्मृत‍ि मंधाना को बड़ी ज‍िम्मेदारी... हरमनप्रीत कौर रहेंगी कप्तान

भारत vs श्रीलंका महिला T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है. जहां हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में 15 खिलाड़ी का सेलेक्शन BCCI की सेलेक्शन कमेटी ने किया. यह सीरीज 21 दिसंबर से शुरू हो रही है.

Advertisement
X
स्मृत‍ि मंधाना श्रीलंका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम की उपकप्तान रहेंगी (Photo: PTI)
स्मृत‍ि मंधाना श्रीलंका के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम की उपकप्तान रहेंगी (Photo: PTI)

भारतीय क्रिकेट कंटोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की T20I सीरीज के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया है. यह सीरीज 21 दिसंबर से शुरू होगी और 30 दिसंबर तक चलेगी. कप्तान हरमनप्रीत कौर रहेंगी. वहीं टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना टीम करेंगी. 

वहीं टीम में विकेटकीपर के रूप में ऋचा घोष और जी कमलिनी को मौका मिला है. गेंदबाजी में रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और स्नेह राणा जैसी अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं. ध्यान रहे हाल में भारत की महिला टीम हाल में वनडे वर्ल्ड कप की चैम्प‍ियन बनी थी, जहां उसने साउथ अफ्रीका को हराया था. उसके बाद यह महिला क्रिकेट टीम का पहला टूर्नामेंट होगा. 

टी20 सीरीज के शुरुआती 2 मुकाबले व‍िशाखापत्तनम में होंगे. इसके बाद 3 मुकाबले केरल की राजधानी त‍िरुवनंतपुरम में खेले जाएंगे. महिला टी20 वर्ल्ड कप अगले साल फरवरी मार्च में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होना है. ऐसे में यह सीरीज भारत के ल‍िए काफी अहम रहने वाली है. श्रीलंका सीरीज के ल‍िए ख‍िलाड़‍ियों का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसी आधार पर संभवत: वर्ल्ड कप की रुपरेखा भी तय होगी. 

Advertisement

भारत की टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, जेमिमा रोड्रिग्स, शेफाली वर्मा, हरलीन देओल, अमनजोत कौर, अरुंधति रेड्डी, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, ऋचा घोष (विकेटकीपर), जी कमलिनी (विकेटकीपर), श्री चरणी, वैष्णवी शर्मा.

सम्बंधित ख़बरें

Palaash Muchhal and Smriti Mandhana
‘शांति का मतलब खामोशी नहीं…’ पलाश संग शादी टूटने के बाद मंधाना का नया पोस्ट VIRAL  
Smriti Mandhana
शादी टूटने के बाद पहली बार नेट्स में उतरीं Smriti 
Smriti Mandhana
शादी टूटने के बाद स्मृति पहली बार नेट्स में उतरीं, भाई ने शेयर की फोटो 
Smriti Palash
Smriti संग टूटी शादी, Palash ने डिलीट किया प्रपोजल वीडियो 
palash muchhal smriti mandhana wedding postponed
कंट्रोवर्सी के बाद स्मृति नहीं पलाश का साथ दे रहीं बहन पलक, क्र‍िकेटर को किया अनफॉलो 

श्रीलंका के ख‍िलाफ सीरीज का पूरा शेड्यूल
21 दिसंबर, विशाखापत्तनम – पहला T20I
23 दिसंबर, विशाखापत्तनम – दूसरा T20I
26 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम – तीसरा T20I
28 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम – चौथा T20I
30 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम – पांचवां T20I

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    Advertisement