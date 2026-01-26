'टीम इंडिया रौंद डालेगी...', इस दिग्गज ने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप ना खेलने की दी सलाह

पूर्व भारतीय कप्तान और 1983 वर्ल्ड कप में विजेता टीम के सदस्य रहे कृष्णमाचारी श्रीकांत ने टीम इंडिया के मौजूदा टी20 फॉर्म की जमकर तारीफ की है. उनका कहना है कि जिस तरह भारत खेल रहा है, उसे देखकर दुनिया की बाकी टीमें टी20 वर्ल्ड कप में भारत से भिड़ने से डरेंगी.

और पढ़ें

श्रीकांत ने मजाक में यह भी कहा कि पाकिस्तान को तो टूर्नामेंट में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि अगर वह आया तो टीम इंडिया उसे बुरी तरह हरा देगी. उन्होंने यह बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हालिया बयान को लेकर कही. टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज में भारत ने जबरदस्त खेल दिखाया है.

यह भी पढ़ें: गुवाहाटी T20 में रिकॉर्ड्स की बारिश... भारतीय टीम ने पाकिस्तान की बराबरी की, अभिषेक शर्मा भी छाए

गुवाहाटी में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 154 रनों का लक्ष्य दिया था. भारत ने यह लक्ष्य सिर्फ 10 ओवर में ही हासिल कर लिया. अभिषेक शर्मा ने 14 गेंदों में अर्धशतक लगाया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी फुल मेम्बर्स टीम की ओर से सबसे तेज 150 प्लस चेज रहा. इससे पहले भारत ने रायपुर टी20 मैच में 209 रनों का लक्ष्य सिर्फ 15.2 ओवर में पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया था.

Advertisement

अपने यूट्यूब शो में कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा, 'भारत 15 ओवर में 200 रन और 10 ओवर में 150 रन बना रहा है. यह देखकर बाकी टीमें कहेंगी कि हम नहीं खेलेंगे, आप कप अपने पास रख सकते हैं.'

'कोलंबो में मारा गया सिक्स चेन्नई जाकर गिरेगा'

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने कहा कि अगर पाकिस्तान के बोर्ड प्रमुख मोहसिन नकवी टूर्नामेंट से हटने की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को आना ही नहीं चाहिए क्योंकि अगर वे आए तो भारतीय टीम उन्हें बुरी तरह हरा देगी. उन्होंने कहा कि भारत के बल्लेबाज इतने जोरदार शॉट लगा रहे हैं कि कोलंबो में मारा गया छक्का सीधा मद्रास (चेन्नई) जाकर गिरेगा. ऐसे में पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि कोई बहाना बनाकर टूर्नामेंट से दूर ही रहे.

कृष्णमाचारी श्रीकांत के मुताबिक भारतीय टीम की यह बल्लेबाजी पूरी दुनिया की टीमों के लिए खतरे की घंटी है. उन्होंने कहा कि टी20 क्रिकेट में इस तरह की आक्रामक बल्लेबाजी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी. श्रीकांत का मानना है कि मौजूदा फॉर्म में टीम इंडिया से टक्कर लेना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होने वाला है.

यह भी पढ़ें: 12 बॉल पर 50 नहीं बना पा रहे... 'चेले' अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज सिंह का पोस्ट VIRAL

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने कहा था कि पाकिस्तान अभी सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहा है. हालांकि, पाकिस्तान ने अपनी टी20 वर्ल्ड कप टीम का ऐलान कर दिया है, जिससे साफ है कि वह टूर्नामेंट खेलने की तैयारी में है. आईसीसी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर वह टूर्नामेंट से हटता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है. भारत और पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप के लिए एक ही ग्रुप में हैं. 15 फरवरी को दोनों टीमें कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में आमने-सामने होंगी.

Advertisement

कृष्णमाचारी श्रीकांत ने अभिषेक शर्मा की भी खूब तारीफ की. उन्होंने कहा कि अभिषेक बहुत आसानी से बड़े शॉट खेल रहे हैं और गेंदबाज समझ नहीं पा रहे कि उन्हें गेंद कहां डालें. अभिषेक ने अब तक 36 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 38.39 की औसत और 195.22 की स्ट्राइक रेट 1267 रन बनाए हैं.

---- समाप्त ----