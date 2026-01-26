गुवाहाटी T20 में रिकॉर्ड्स की बारिश... भारतीय टीम ने पाकिस्तान की बराबरी की, अभिषेक शर्मा भी छाए

भारतीय टीम ने गुवाहाटी टी20I मुकाबले में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से रौंद दिया. रविवार (25 जनवरी) को खेले गए इस मैच में भारतीय टीम को जीत के लिए 154 रनों का टारगेट मिला था, जिसे उसने 10 ओवरों में ही हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली.
भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 60 गेंद बाकी रहते जीत हासिल कर ली. यह किसी फुल मेम्बर (FM) टीम की ओर से 150 या उससे ज्यादा का टारगेट का पीछा करते हुए सर्वाधिक गेंद बाकी रहते हासिल की गई जीत रही. भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसने साउथ अफ्रीका के खिलाफ साल 2024 में किंग्स्टन टी20 मैच में 37 गेंद बाकी रहते मुकाबला जीत लिया था.
150+ चेज में सर्वाधिक गेंद बाकी रहते टी20I जीत (FM टीम्स)
60 गेंदें (भारत बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 2026)
37 गेंदें (वेस्ट इंडीज बनाम साउथ अफ्रीका, किंग्स्टन 2024)
33 गेंदें (इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान, लाहौर 2022 )
32 गेंदें (साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, जोहानिसबर्ग 2016)
देखा जाए तो भारतीय टीम की ये लगातार 11 वीं टी20I सीरीज जीत रही है. अब वो लगातार सबसे ज्यादा टी20 सीरीज जीतने वाली फुल मेम्बर्स टीम की लिस्ट में पहले नंबर पर आ गई है. बता दें कि पाकिस्तान ने भी 2016-18 के दौरान लगातार 11 टी20 सीरीज अपने नाम की थी.
लगातार सबसे अधिक T20I सीरीज जीत (FM टीम्स):
11* (भारत 2024 से अब तक)
11 (पाकिस्तान 2016-18)
7 (भारत 2017-18)
6 (भारत 2019-21)
भारतीय टीम ने अपने घर पर लगातार 10 टी20 सीरीज जीती हैं, जो फुल मेम्बर टीम के लिए सर्वाधिक है. इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे नंबर पर है, जिसने 2006 से 2010 के दौरान अपने घर पर लगातार 8 टी20 सीरीज अपने नाम की थी.
घर में लगातार सबसे अधिक टी20I सीरीज जीत (FM टीम्स)
10 (भारत 2022-26)*
8 (ऑस्ट्रेलिया 2006-10)
7 (भारत 2019-22)
5 (पाकिस्तान 2008-18)
भारतीय टीम के लिए इस मैच में अभिषेक शर्मा ने बल्ले से ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया. अभिषेक ने 7 चौके और 5 छक्के की मदद से 20 बॉल पर नाबाद 68 रन बनाए. अभिषेक ने इस दौरान 14 गेंदों पर ही फिफ्टी पूरी कर ली, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज की दूसरी सबसे तेज फिफ्टी रही. इस मामले में युवराज सिंह पहले नंबर पर हैं, जिन्होंने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर पचासा जड़ दिया था.
FM टीम के खिलाफ सबसे तेज T20I फिफ्टी
12 गेंदें- युवराज सिंह बनाम इंग्लैंड, डरबन, 2007
13 गेंदें- जेन फ्राइलिंक बनाम जिम्बाब्वे, बुलावायो, 2025
14 गेंदें- कॉलिन मुनरो बनाम श्रीलंका, ऑकलैंड, 2016
14 गेंदें- अभिषेक शर्मा बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी, 2026 *
15 गेंदें- क्विंटन डिकॉक बनाम वेस्टइंडीज, सेंचुरियन 2023
भारतीय टीम ने इस मैच में पावरप्ले के दौरान 2 विकेट पर 94 रन बनाए. यह भारत का किसी टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान पावरप्ले में बनाया गया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा. फिर साल भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 1 विकेट पर 95 रन बनाए थे, जो इस टीम के लिए पावरप्ले में अब भी बेस्ट स्कोर है. वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली बार किसी टीम ने टी20 इंटरनेशनल मैच के दौरान पावरप्ले में इतने रन बनाए. भारतीय टीम ने 3.1 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए, जो टी20 इंटरनेशनल में इस टीम का सबसे तेज अर्धशतक रहा.
भारत के लिए पावरप्ले में बनाए गए सर्वोच्च स्कोर:
95/1 बनाम इंग्लैंड (वानखेड़े, 2025)
94/2 बनाम न्यूजीलैंड (गुवाहाटी, 2026),
82/2 बनाम स्कॉटलैंड (दुबई, 2021)
82/1 बनाम बांग्लादेश (हैदराबाद, 2024)
78/2 बनाम साउथ अफ्रीका (जोहानिसबर्ग, 2018)
टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के सबसे तेज अर्धशतक
3.1 ओवर बनाम न्यूजीलैंड, गुवाहाटी 2026 *
3.4 ओवर बनाम बांग्लादेश, हांगझोऊ, 2023
3.5 ओवर बनाम स्कॉटलैंड, दुबई, 2021
3.5 ओवर बनाम ऑस्ट्रेलिया, नागपुर, 2022
3.5 ओवर बनाम नेपाल, हांगझोऊ, 2023
3.5 ओवर बनाम ऑस्ट्रेलिया, त्रिवेंद्रम, 2023
3.5 ओवर बनाम जिम्बाब्वे, हरारे, 2024
3.5 ओवर बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े, 2025
देखा जाए तो अभिषेक शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 9वीं बार 25 या उससे कम गेंदों में अर्धशतक जड़ा है. इसके साथ ही अभिषेक ने कप्तान सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. सूर्यकुमार भी टी20 इंटरनेशनल में 9 बार ऐसा कर चुके हैं.
टी20I में सर्वाधिक बार 25 या उससे कम गेंदों में पचासा
9 अभिषेक शर्मा
9 सूर्यकुमार यादव
7 फिल साल्ट
7 इविन लुईस