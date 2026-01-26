scorecardresearch
 
12 बॉल पर 50 नहीं बना पा रहे... 'चेले' अभिषेक शर्मा को लेकर युवराज सिंह का पोस्ट VIRAL

अभिषेक की इस पारी ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी कितनी तेजी से सीमाएं लांघ रही हैं. युवराज सिंह का रिकॉर्ड अभी कायम है, लेकिन अभिषेक शर्मा का अंदाज यह साफ संकेत दे गया कि भारतीय टी20 क्रिकेट का अगला अध्याय अब दूर नहीं है.

युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने से चूके अभिषेक शर्मा. (Photo: AP)
गुवाहाटी टी20I में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम की धमाकेदार जीत के बीच सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए. इसके बाद सोशल मीडिया पर जो हुआ, उसने फैन्स का दिल जीत लिया.

अभिषेक शर्मा ने बरसापारा स्टेडियम में सिर्फ 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. युवराज सिंह ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था और वो इस मामले में पहले नंबर पर हैं.

अभिषेक शर्मा अपने मेंटर युवराज का रिकॉर्ड तो नहीं ध्वस्त नहीं कर सके, लेकिन उनकी तूफानी पारी ने भारत को सिर्फ 10 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया. टीम इंडिया ने तीसरे टी20I में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली. मैच के बाद युवराज सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर अभिषेक शर्मा को बधाई दी, लेकिन साथ ही अपने रिकॉर्ड की याद भी दिला दी.

युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को टैग करते हुए लिखा, 'अब भी 12 गेंद में फिफ्टी नहीं बना पा रहे हो, है ना? शानदार खेले, ऐसे ही खेलते रहो.' युवराज का यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया. फैन्स को इसमें गुरु-शिष्य जैसा रिश्ता साफ नजर आया. अभिषेक पहले भी कई बार कह चुके हैं कि युवराज ने उनके करियर और आक्रामक बल्लेबाजी इंटेंट को गहराई से प्रभावित किया है.

मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने साफ कर दिया कि रिकॉर्ड्स उनके लिए प्राथमिकता नहीं हैं, बल्कि टीम के लिए अच्छा करना जरूरी है. उन्होंने कहा, 'टीम मुझसे यही चाहती है कि मैं खुलकर खेलूं और हर बार इसे अमल में लाने की कोशिश करूं. यह आसान नहीं होता, लेकिन इसमें मानसिक मजबूती और ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत मायने रखता है.'

युवराज के रिकॉर्ड को लेकर अभिषेक ने क्या कहा?
युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर अभिषेक शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'युवी पा का रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन है. लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है. इस सीरीज में सभी बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं और आगे यह और भी मजेदार होने वाला है.'

अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी के साथ-साथ कप्तान सूर्यकुमार यादव का नाबाद अर्धशतक भी भारत की जीत की बड़ी वजह बना. गुवाहाटी में मिली यह जीत सिर्फ एक मुकाबला नहीं थी, बल्कि टीम इंडिया की बेहद मजबूत बल्लेबाजी गहराई का एक और सबूत थी. भले ही युवराज सिंह का रिकॉर्ड फिलहाल कायम है, लेकिन अभिषेक की इस कामयाबी ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट की नई पीढ़ी टी20 के बड़े रिकॉर्ड्स को छूने के बेहद करीब पहुंच चुकी है. वो भी उन्हीं दिग्गजों की मुस्कान और हल्की-फुल्की नसीहतों के साथ, जिन्होंने ये माइलस्टोन कभी खुद बनाए थे.

---- समाप्त ----
