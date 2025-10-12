IND vs WI LIVE: दिल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा, तीसरे दिन भी भारतीय गेंदबाज काटेंगे गदर

India vs West Indies, 2nd Test Day 3 Live Score: भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेड‍ियम में जारी है. आज (12 अक्टूबर) इस मुकाबले का तीसरा दिन है. वेस्टइंडीज की टीम अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 140 रन से आगे खेलेगी. शाई होप 31 और टेविन इमलाच 14 रन बनाकर नाबाद हैं. विंडीज की टीम अब भी 378 रनों से पीछे है. विंडीज की टीम को फॉलोऑन बचाने के लिए पहली पारी में 319 रन बनाने होंगे, जो मुश्किल दिख रहा है.

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 518/5 के स्कोर पर घोषित कर दी थी. भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले टेस्ट मैच को वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से पराजित किया था. इस तरह शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है. दिल्ली टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

पहली पारी में वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही क्योंकि जॉन कैम्पबेल सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. फिर एलिक अथानाज (41 रन) और तेजनारायण चंद्रपॉल (34 रन) ने.मिलकर दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की पार्टनरशिप कर पारी संभालने की कोशिश की. हालांकि ये दोनों खिलाड़ी अपनी इनिंग्स को बड़ा नहीं कर पाए. फिर कप्तान रोस्टन चेज खाता खोले बिना आउट हो गए.

वेस्टइंडीज की पहली पारी का स्कोरकार्ड:

बल्लेबाज विकेट रन जॉन कैम्पबेल कैच साई सुदर्शन, बोल्ड रवींद्र जडेजा 10 तेजनारायण चंद्रपॉल कैच केएल राहुल, बोल्ड रवींद्र जडेजा 34 एलिक अथानाज कैच रवींद्र जडेजा, बोल्ड कुलदीप यादव 41 शाई होप नाबाद रोस्टन चेज कॉट एंड बोल्ड रवींद्र जडेजा 0 टेविन इमलाच नाबाद

विकेट पतन: 21-1 (जॉन कैम्पबेल, 7.2 ओवर), 87-2 (तेजनारायण चंद्रपॉल, 27.3 ओवर), 106-3 (एलिक अथानाज, 32.1 ओवर), 107-4 (रोस्टन चेज, 33.3 ओवर)

भारत की पहली पारी: यशस्वी-गिल के शतक

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. ये निर्णय काफी बेहतरीन रहा और भारतीय बल्लेबाजों ने पहली पारी में रनों का अंबार लगा दिया. सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने 22 चौके की मदद से 258 गेंदों पर सर्वाधिक 175 रन बनाए. वहीं कप्तान शुभमन गिल ने 196 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 129 रन बनाए, जिसमें 16 चौके और दो छक्के शामिल रहे. साई सुदर्शन ने 87 रनों की जबरदस्त पारी खेली. वेस्टइंडीज की ओर से स्पिनर जोमेल वॉरिकन ने सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (518/5 d, 134.2 ओवर)

बल्लेबाज विकेट रन केएल राहुल स्टम्प टेविन इमलाच, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 36 यशस्वी जायसवाल रन आउट (चंद्रपॉल/इमलाच) 175 साई सुदर्शन LBW जोमेल वॉरिकन 87 शुभमन गिल नाबाद 129* नीतीश कुमार रेड्डी कैच जेडन सील्स, बोल्ड जोमेल वॉरिकन 43 ध्रुव जुरेल बोल्ड रोस्टन चेज 44

विकेट पतन: 58-1 (केएल राहुल, 17.3 ओवर), 251-2 (साई सुदर्शन, 68.3 ओवर), 325-3 (यशस्वी जायसवाल, 91.2 ओवर), 416-4 (नीतीश कुमार रेड्डी, 108.3 ओवर), 518-5 (ध्रुव जुरेल, 134.2 ओवर).

द‍िल्ली टेस्ट में भारतीय टीम की प्लेइंग-11: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज.

द‍िल्ली टेस्ट में वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाज, शाई होप, रोस्टन चेज (कप्तान), टेविन इमलाच (विकेटकीपर), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वॉरिकन, खैरी पियरे, जेडन सील्स और एंडरसन फिलिप.

---- समाप्त ----