धोनी का घर, फोकस में रोहित-कोहली... रांची ODI में कौन से ख‍िलाड़ी बनेंगे गेमचेंजर?

IND vs SA 1st ODI: टीम इंड‍िया और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज रव‍िवार (30 नवंबर) से हो रहा है. इस सीरीज में एक बार फ‍िर फोकस में रोहित शर्मा और विराट कोहली रहेंगे. वहीं गौतम गंभीर की कोचिंग पर भी नजर रहेगी. केएल राहुल इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करते दिखेंगे.

रोहित-कोहली रांची में टीम इंडिया को देंगे मजबूती. (Photo, ITG)
IND vs SA 1st ODI match preview: टेस्ट मैच में 0-2 से मिली करारी हार के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के रणबांकुरे वनडे क्रिकेट में खेलते दिखेंगे. शुभमन गिल इस सीरीज के लिए गर्दन में हुई इंजरी की वजह से शामिल नहीं किए गए हैं. ऐसे में कप्तानी केएल राहुल को दी गई है. 

इस सीरीज में एक बार फोकस में रोहित शर्मा और विराट कोहली पर रहेगी, जो अब भी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में खेलने का सपना बुन रहे हैं. रोहित शर्मा का हाल‍िया वनडे फॉर्म लाजबाव रहा है, उन्होंने पिछले 10 मैचों में  502 रन 55.78 के एवरेज और  98.81 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. 

वहीं रोहित की तुलना में किंग कोहली उतने असरदार नहीं रहे हैं, लेकिन लय में आ गए तो अफ्रीका की खैर नहीं हैं. कोहली ने प‍िछले 10 मैचों में  349 रन  43.63 के एवरेज और  83.29 के स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.

उनका बल्ला रांची में चलता है, उन्होंने यहां खेले गए 5 वनडे मैचों में 2 शतक जड़े हैं और वो यहां सबसे ज्यादा रन बनाने वाले ख‍िलाड़ी हैं. कोहली ने यहां 5 मैचों में 384 रन बनाए हैं. भारत ने रांची में कुल 6 वनडे खेले हैं, उसका यहां प्रदर्शन म‍िला-जुला रहा है. 

यह भी पढ़ें: कोहली के ड्राइवर बने धोनी, रांची की सड़कों पर द‍िखी 'Mahi-Rat' की ओल्ड केमेस्ट्री, VIDEO

Kohli Rohit

क्या यशस्वी जायसवाल को मिलेगा मौका 
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में होने वाले ODI मुकाबले को लेकर सबसे बड़ा सवाल यशस्वी जायसवाल को लेकर है, जिन्हें चोटिल शुभमन गिल की जगह ओपन करने का मौका मिल सकता है. पिछले दो साल में 52 मैच खेलने के बावजूद उन्होंने सिर्फ एक ODI खेला है. ऋतुराज गायकवाड़ पहले से स्क्वॉड में हैं, इसलिए यह 23 वर्षीय जायसवाल के लिए खुद को साब‍ित करने का मौका होगा. 

क्या टेम्बा बावुमा वनडे सीरीज में दिखाएंगे जलवा
साउथ अफ्रीका को रांची ODI से पहले बड़ा बूस्ट मिला है, क्योंकि टेम्बा बावुमा वनडे स्क्वॉड में लौट आए हैं. बावुमा आमतौर पर टॉप ऑर्डर में ही खेलते हैं और उम्मीद है कि वे क्विंटन ड‍िकॉक के साथ ओपनिंग करते नजर आएंगे. दोनों मिलकर अब तक 1072 रन जोड़ चुके हैं, इसमें दोनों का एवरेज 56.42 रहा है, जो साउथ अफ्रीका के किसी भी पहले विकेट की जोड़ी से कहीं बेहतर है. 2023 वर्ल्ड कप के बाद ड‍िकॉक ने संन्यास लिया था, लेकिन अब उनकी वापसी ‘क्विम्बा’ जोड़ी को फिर से मैदान में देखने का मौका देगी. 

क्या अर्शदीप को मिलेगा ODI सेटअप में मौका? 
अर्शदीप सिंह ने अब तक महज 11 ODI खेले हैं. उनमें से छह तब थे, जब 2022 में शिखर धवन और 2023 में केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम थी. उन्होंने अब तक लिस्ट-ए में स‍िर्फ 39 मैच खेले हैं. 

यह भी पढ़ें: धोनी की ग्रैंड ड‍िनर पार्टी में पहुंचे कोहली-पंत, पर गंभीर नहीं दिखे…फैन्स ने मीम्स की बौछार कर डाली

भारतीय टीम मैनेजमेंट अर्शदीप से ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया है, लेकिन वे जानते हैं कि वे उन्हें नजअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब यह बात मालूम है कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 में साउथ अफ्रीका में है और एक अनुभवी बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जो व्हाइट बॉल को स्विंग कर सकता है, जो 2027 में बहुत काम आएगा. 

अफ्रीकी पेस अटैक पर भी नजर 
साउथ अफ्रीका रांची ODI में अपनी तेज गेंदबाजी ताकत को पूरी तरह झोंकने की तैयारी में है. कगिसो रबाडा और गेराल्ड कोएत्जी जिम्मेदारी अन्य पेसरों पर होगी. लुंगी एनगिडी अपनी वैरिएशन, नांद्रे बर्गर अपनी लेफ्ट-आर्म एंगल, और कॉर्बिन बॉश अपनी रॉ पेस के दम पर हर समय विकेट दिलाने की क्षमता रखते हैं. यह तिकड़ी साउथ अफ्रीका को मैच में बड़ा हथियार दे सकती है. 

भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज 2025 का शेड्यूल 
30 नवंबर : रांची, दोपहर 1:30 
3 द‍िसंबर : रायपुर, दोपहर 1:30 
6 द‍िसंबर : व‍िशाखापत्तनम, दोपहर 1:30 

रांची में भारतीय टीम का प्रदर्शन (ODI)
बनाम इंग्लैंड, 7 विकेट से जीत, जनवरी 2013
बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेनतीजा,  अक्टूबर 2013    
बनाम श्रीलंका, 3 विकेट से जीत, नवंबर 2014
बनाम न्यूजीलैंड, 19 रनों से हार, अक्टूबर 2016    
बनाम ऑस्ट्रेलिया, 32 रनों से हार, मार्च 2019
बनाम साउथ अफ्रीका, 7 विकेट से जीत, अक्टूबर 2022

साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल और कुलदीप यादव.

साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए वनडे सीरीज के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कॉर्बिन बॉश, मैथ्यू ब्रीट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोरजी, रुबिन हरमन, मार्को जानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, लुंगी एंगिडी और प्रेनेलन सुब्रायन.

---- समाप्त ----
