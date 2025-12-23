scorecardresearch
 
Career Rashifal 23 December 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वाले नए काम की शुरुआत, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Career Rashifal 23 December 2025 (करियर राशिफल): मकर राशि वालों के लिए कार्य और व्यापार की स्थिति मजबूत रहेगी. नए काम की शुरुआत के योग बन सकते हैं. प्रतिभा और कौशल से सफलता मिलेगी.

मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए आज लाभ बढ़ाने के अवसर बनेंगे. कार्यक्षेत्र में समकक्षों का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. कामकाज पर फोकस बढ़ेगा और स्मार्ट वर्किंग का फायदा मिलेगा. प्रबंधन से जुड़े मामलों में गति आएगी और पेशेवर कामों में सहजता बनी रहेगी.

वृष राशि
वृष राशि के जातकों के करियर और कारोबार में उछाल देखने को मिलेगा. सकारात्मक बदलाव उत्साह बढ़ाएंगे. व्यावसायिक उपलब्धियां मिल सकती हैं और सहयोगियों का पूरा समर्थन रहेगा. अवसरों का सही उपयोग करने से कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा.

मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को करियर में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना चाहिए. जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा. कामकाज अपेक्षा के अनुरूप बना रहेगा. कार्यस्थल पर सामंजस्य बढ़ाने से लाभ मिलेगा और रुटीन से जुड़े प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं.

कर्क राशि
कर्क राशि के लिए कार्यक्षेत्र में तेजी बनी रहेगी. साझेदारों और टीम का सहयोग मिलेगा. प्रबंधन मजबूत रहेगा और प्रयासों में पहल दिखाई देगी. उत्साह और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों को करियर में संयम और अनुशासन बनाए रखना होगा. लोभ या प्रलोभन से दूरी रखें. योजनाओं पर अमल करने से प्रदर्शन बेहतर होगा. सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग मेहनत और लगन से अच्छे परिणाम हासिल करेंगे.

कन्या राशि
कन्या राशि के जातक आर्थिक और पेशेवर कार्यों में सक्रिय रहेंगे. करियर और व्यापार में वरिष्ठों से तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. कार्यस्थल पर अधिक समय देने से स्थिति मजबूत होगी और कामकाज बेहतर बना रहेगा.

तुला राशि
तुला राशि वालों को दूसरों के प्रभाव में आकर फैसले लेने से बचना चाहिए. करियर और कारोबार में अनुशासन और संतुलन जरूरी रहेगा. कामकाजी प्रयासों में प्रभाव बना रहेगा और कला-कौशल को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा.

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातक कारोबारी लक्ष्यों को सहजता से साध पाएंगे. करियर में सक्रियता बनी रहेगी. उद्योग और व्यवसाय में विस्तार की संभावना है. सूझबूझ और साहस से किए गए प्रयास बेहतर परिणाम देंगे.

धनु राशि
धनु राशि वालों के आर्थिक मामलों में गति आएगी. व्यावसायिक लेनदेन सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्य पर फोकस बनाए रखने से लाभ बढ़ेगा. सहयोग और साझेदारी से विभिन्न कार्यों में सफलता मिलेगी.

मकर राशि
मकर राशि के जातक नई और अनोखी कोशिशों से लाभ और प्रभाव दोनों हासिल करेंगे. कार्य और व्यापार की स्थिति मजबूत रहेगी. नए काम की शुरुआत के योग बन सकते हैं. प्रतिभा और कौशल से सफलता मिलेगी.

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों को लेनदेन में सतर्क रहना होगा. अधिकारों से समझौता न करें और बजट के अनुसार काम करें. सुधार और निरंतरता पर ध्यान देने से पेशेवर सहयोग मिलेगा और कामकाज स्थिर बना रहेगा.

मीन राशि
मीन राशि के लिए कार्य और व्यापार में सफलता का स्तर बेहतर रहेगा. लेनदेन में तेजी बनी रहेगी. व्यावसायिक बातचीत प्रभावी होगी. महत्वपूर्ण कार्यों में प्रगति होगी और नए आरंभ के अवसर मिल सकते हैं.

---- समाप्त ----
