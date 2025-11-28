scorecardresearch
 
धोनी की ग्रैंड ड‍िनर पार्टी में पहुंचे कोहली-पंत, पर गंभीर नहीं दिखे…फैन्स ने मीम्स की बौछार कर डाली

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रव‍िवार (30 नवंबर) को रांची में होना है. इस मुकाबले से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंड‍िया के सभी ख‍िलाड़‍ियों को अपने यहां फार्महाउस पर बुलाया, रोहित शर्मा और विराट कोहली भी दिखे. लेकिन हेड कोच गौतम गंभीर नहीं, इस पर फैन्स ने कई मीम्स शेयर किए.

विराट कोहली रांची में एमएस धोनी के घर आयोज‍ित ड‍िनर पार्टी में पहुंचे (Photo: Screengrab )
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रव‍िवार (30 नवंबर) को रांची के झारखंड स्टेटस क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा.

टेस्ट में साउथ अफ्रीकी टीम से मिली 0-2 से हार के बाद टीम इंडिया रांची पहुंची. यहां विराट कोहली, ऋषभ पंत समेत कई भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित घर पहुंचे, जहां पूर्व कप्तान ने एक हाई-प्रोफाइल गेट-टुगेदर पार्टी आयोज‍ित की. 

इस दौरान इस पार्टी में जाने वाले सदस्यों में टीम इंड‍िया के हेड कोच गौतम गंभीर नदारद दिखे. वहीं रोहित शर्मा की झलक नहीं दिखी. ऋतुराज गायकवाड़ भी इस पार्टी का हिस्सा बने. 

धोनी की इस पार्टी के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने गंभीर से संबंध‍ित कई मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किए. इस दौरान धोनी के कुछ ऐसे भी वीडियो शेयर हुए जहां धोनी ड्राइव करते दिखे और कोहली उनके बगल में बैठे नजर आए. 

देखें मीम्स 

रांची में धोनी के घर पहुंचे खिलाड़ियों में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के भी वीडियो सामने आए, जिन्हें घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में वापसी का इनाम मिला है. वो ओपन‍िंग करते दिख सकते हैं.

पंत और गायकवाड़ दोनों ही अपनी-अपनी जगह पक्की करने के लिए उत्सुक दिख रहे है. नए फॉर्मेट में रोहित और कोहली वापस लौटे हैं, इंजर्ड कप्तान शुभमन गिल की जगह कप्तानी भी केएल राहुल के हाथों में है. ऐसे में टीम इंडिया वनडे सीरीज की शुरुआत मजबूत अंदाज में करने और खोई लय वापस पाने की कोशिश करेगी. 

 

