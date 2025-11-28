भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला रविवार (30 नवंबर) को रांची के झारखंड स्टेटस क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा.
टेस्ट में साउथ अफ्रीकी टीम से मिली 0-2 से हार के बाद टीम इंडिया रांची पहुंची. यहां विराट कोहली, ऋषभ पंत समेत कई भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के रांची स्थित घर पहुंचे, जहां पूर्व कप्तान ने एक हाई-प्रोफाइल गेट-टुगेदर पार्टी आयोजित की.
इस दौरान इस पार्टी में जाने वाले सदस्यों में टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर नदारद दिखे. वहीं रोहित शर्मा की झलक नहीं दिखी. ऋतुराज गायकवाड़ भी इस पार्टी का हिस्सा बने.
Mahi himself went to drop his Cheeku in the team hotel.🥹❤️ pic.twitter.com/ORLVKDJviw— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) November 27, 2025
धोनी की इस पार्टी के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुए सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई यूजर्स ने गंभीर से संबंधित कई मीम्स सोशल मीडिया पर शेयर किए. इस दौरान धोनी के कुछ ऐसे भी वीडियो शेयर हुए जहां धोनी ड्राइव करते दिखे और कोहली उनके बगल में बैठे नजर आए.
Mahirat 🥹❤️🩹— shreyas🚀 (@shreyas052509) November 28, 2025
From running between the wickets to having each other's back on the field as well as off the field
Probably one of the most secure bonds in Indian cricket 🫠
Virat Kohli and MS Dhoni - my childhood Cricketing heros 🫶 pic.twitter.com/fqmwCH4IVX
देखें मीम्स
Virat, Thala and Rohit at farmhouse last night pic.twitter.com/GODRajrnyz— Sagar (@sagarcasm) November 28, 2025
Rohit Sharma , Dhoni aur Virat Kohli Ranchi me 2-0 ke baad 😹😹 pic.twitter.com/leTrirNAUf— Byomkesh (@byomkesbakshy) November 27, 2025
When Virat , Rohit & Dhoni meet in Ranchi 😅 pic.twitter.com/R4ndc0AX1u— Jo Kar (@i_am_gustakh) November 28, 2025
Gautam Gambhir watching Virat Kohli & Rohit Sharma when they came back from MS Dhoni's homepic.twitter.com/9jtrPzqAGr— 𝑨𝑻10 (@Loyalsachfan10) November 28, 2025
Rohit Sharma and Virat Kohli at Dhoni's dinner party 😂 pic.twitter.com/L6pHz4G7GL— maithun (@Being_Humor) November 28, 2025
रांची में धोनी के घर पहुंचे खिलाड़ियों में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के भी वीडियो सामने आए, जिन्हें घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन के बाद वनडे टीम में वापसी का इनाम मिला है. वो ओपनिंग करते दिख सकते हैं.
पंत और गायकवाड़ दोनों ही अपनी-अपनी जगह पक्की करने के लिए उत्सुक दिख रहे है. नए फॉर्मेट में रोहित और कोहली वापस लौटे हैं, इंजर्ड कप्तान शुभमन गिल की जगह कप्तानी भी केएल राहुल के हाथों में है. ऐसे में टीम इंडिया वनडे सीरीज की शुरुआत मजबूत अंदाज में करने और खोई लय वापस पाने की कोशिश करेगी.