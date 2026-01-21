scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

IND vs NZ: ना रिंकू, ना बिश्नोई? कुलदीप-हर्ष‍ित पर सस्पेंस... नागपुर T20 में ईशान किशन की एंट्री के बाद ऐसी होगी प्लेइंग 11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार (21 जनवरी) को नागपुर के व‍िदर्भ क्रिकेट एसोस‍िएशन स्टेड‍ियम में मुकाबला है. जहां भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन को लेकर सस्पेंस है. हालांकि यह तय है कि श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे, नंबर 3 पर ईशान किशन को मौका मिलेगा.

Advertisement
X
नागपुर टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी होगी, इस पर कई सवाल हैं (Photo: PTI)
नागपुर टी20 में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कैसी होगी, इस पर कई सवाल हैं (Photo: PTI)

वनडे सीरीज में 1-2 से मिली हार के बाद अब टीम इंड‍िया न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ टी20 सीरीज में खेलने उतर रही है. पहला मुकाबला आज (21 जनवरी) नागपुर के व‍िदर्भ क्रिकेट एसोसि‍एन में है. वैसे तो इस पहले मुकाबले के ल‍िए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 तय है. लेकिन अभी भी कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर को  मैच की प्लेइंग 11 को लेकर कुछ प्लेयर्स को लेकर माथापच्ची करनी होगी. 

इस मुकाबले में रिंकू सिंह और रव‍ि ब‍िश्नोई को संभवत: जगह नहीं म‍िलेगी. वहीं ईशान किशन के नंबर 3 पर खेलने को लेकर सूर्यकुमार यादव पहले ही स्टैम्प लगा चुके हैं. अब सवाल है कि टीम में किसे प्लेइंग 11 को मौका मिलेगा.

ओपनर अभ‍िषेक शर्मा और संजू सैमसन होंगे. नंबर 3 पर ईशान मुर्करर हो चुके है. सूर्यकुमार यादव नंबर 4 पर खेलेंगे, इस बात के संकेत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए थे. इसके बाद हार्द‍िक पंड्या, श‍िवम दुबे, अक्षर पटेल 3 ऑलराउंडर होंगे. कुलदीप यादव और हर्ष‍ित राणा के खेलने पर न‍िर्णय प‍िच को देखकर लिया जाएगा. वहीं अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमरा और अर्शदीप सिंह की प्लेइंग 11 में जगह पक्की है.  

वैसे नागपुर के व‍िदर्भ क्रिकेट एसोस‍िएशन स्टेड‍ियम में सूखी और पिच मिलती है, जैसी दोनों टीमों को 2016 में T20 वर्ल्ड कप मैच में मि‍ली थी, उस स‍िचुएशन में भारत अपने दोनों रिस्ट स्पिनर को खिलाने के बारे में सोच सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Shreyas Iyer,Ishan Kishan
3 साल बाद मौका, फ‍िर भी बदक‍िस्मत, श्रेयस का टी20 खेलने का इंतजार क्यों बढ़ा?
Ishan Kishan
Ishan Kishan की 785 दिन बाद Team India में वापसी
SURYAKUMAR YADAV
'14 प्लेयर्स भी मेरे जिम्मे', खराब फॉर्म के सवाल पर कप्तान का काम गिनाने लगे सूर्या
Rohit Sharma-Virat Kohli
रोह‍ित-कोहली को 4 करोड़ का नुकसान तय, BCCI के एक एक्शन से घटेगी इतनी सैलरी
Rahane On Team Manegement
Ajinkya Rahane ने Gautam Gambhir पर साधा निशाना!
Advertisement

वहीं न्यूजीलैंड  माइकल ब्रेसवेल के नागपुर टी20 में खेलने की संभावना नगण्य है. इंदौर में रविवार को तीसरे वनडे में पिंडली की चोट (काफ स्ट्रेन) के कारण वह गेंदबाजी नहीं कर पाए थे और अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं.

वहीं ग्रोइन इंजरी से उबर चुके ग्लेन फिलिप्स की टीम में कमबैक लगभग तय माना जा रहा है. वहीं फिलिप्स पिछले वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में चोट के कारण नहीं खेल पाए थे, लेकिन अब वह सीधे प्लेइंग इलेवन में शामिल हो सकते हैं. फिलिप्स की वापसी से जिमी नीशम की जगह खतरे में है.लेकिन ब्रेसवेल टीम से बाहर रहते हैं, तो नीशम को प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है.  ईश सोढी को मौका म‍िलना तय माना जा रहा है. 

नागपुर टी20 में टीम इंड‍िया की संभाव‍ित प्लेइंग XI: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान क‍िशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव/हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह

नागपुर टी20 में न्यूज़ीलैंड की संभावित प्लेइंग XI :टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर),रचिन रवींद्र, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, ज‍िमी नीशम, मिचेल सेंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, ईश सोढ़ी

भारत का न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा

न्यूजीलैंड का भारत के ख‍िलाफ टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिनसन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेम‍िसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क

Advertisement


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement