Team India playing XI Edgbaston: भारत-इंग्लैंड के बीच बुधवार (2 जुलाई) से दूसरा टेस्ट एजबेस्टन में शुरू हो रहा है. सीरीज की शुरुआत हेडिंग्ले से हुई, जहां लगातार 7वें टेस्ट में बाद में (दूसरी पारी में) बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की.

अब मुकाबला एजबेस्टन में है, जो एक और "बॉलिंग-फर्स्ट" (पहले गेंदबाजी करने वाली) पिच मानी जाती है. यहां खेले गए पिछले चार टेस्ट मैचों में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम विजयी रही है, जिसमें 2022 में इंग्लैंड द्वारा भारत के खिलाफ की गई अपनी अब तक की सबसे बड़ी सफल रनचेज भी शामिल है.

टीम इंड‍िया ने अपने पिछले 9 टेस्ट मैचों में सिर्फ 1 ही मैच जीता है. ऐसी खराब स्थिति भारत की टेस्ट क्रिकेट में करीब एक दशक पहले देखी गई थी. तब 2014 में साउथैम्प्टन से लेकर 2015 में गॉल तक भारत लगातार 9 टेस्ट मैचों में जीत नहीं पाया था.

उस समय टीम इंडिया बदलाव के दौर से गुजर रही थी. आज भी कुछ वैसा ही हाल है. तब भी कई ऐसे मौके आए थे जब भारत मजबूत स्थिति में था लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाया. 2015 में गॉल टेस्ट में भारत एक ऐसा मैच हार गया था जिसे लगभग जीत चुका था. अब हाल ही में हेडिंग्ले (लीड्स) में भी कुछ ऐसा ही हुआ. एक मजबूत स्थिति से भारत मैच हार गया.

