IND vs AUS LIVE: भारत को लगा दूसरा झटका, शिवम दुबे 22 रन बनाकर आउट

IND vs AUS 4th T20I: भारत और ऑस्ट्रेल‍िया के बीच आज (6 नवंबर) को गोल्ड कोस्ट के कैरारा में मौजूद हेर‍िटेज बैंक स्टेडियम में मुकाबला हो रहा है. इस मुकाबले में टॉस ऑस्ट्रेल‍िया ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दोनों टीमें सीरीज में फ‍िलहाल 1-1 से बराबरी पर हैं.

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मुकाबला गोल्ड कोस्ट में है. (Photo: Getty Images)
India vs Australia 4th T20I Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच कैरारा (गोल्ड कोस्ट) के  हेर‍िटेज बैंक स्टेडियम में खेला जा रहा है. मैच में टॉस ऑस्ट्रेल‍ियाई कप्तान म‍िचेल मार्श ने जीता. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. ओपन‍िंंग करने शुभमन ग‍िल और शिवम दुबे आए हैं. 

इस मैच से जुड़े हर अपडेट और स्कोरकार्ड को हम लगातार अपडेट कर रहे हैं. ऐसे में आप इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें.  फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं, और यह मुकाबला सीरीज की दिशा तय कर सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

Sanju Samson
क्या 4th T-20 मैच में खेलेंगे Sanju Samson? 
IND VS AUS 4TH T20
हेड OUT, मैक्सवेल IN... टीम इंड‍िया रहेगी अनचेंज? गोल्ड कोस्ट में ऐसी होगी प्लेइंग XI 
Gautam Gambhir,Suryakumar Yadav
T20 सीरीज में लीड लेने के लिए भारत झोंकेगा पूरी ताकत, सूर्या करेंगे कोहली-धोनी की बराबरी 
India's Varun Chakravarthy
'मिस्ट्री स्पिनर' से कांपा AUS, कंगारू खिलाड़ी बोला- वरुण सबसे मुश्किल गेंदबाज  
India's Arshdeep Singh (L)
वर्ल्ड कप करीब, प्रयोग जरूरी... बॉलिंग कोच ने बताया- क्यों बाहर बैठे थे अर्शदीप  

भारत की बल्लेबाजी की हाइलाइट्स 

इस मुकाबले में भारत की ओर से अभ‍िषेक शर्मा और शुभमन ग‍िल ओपन‍िंग करने के ल‍िए आए. मैच के पहले ही ओवर में बेन ड्वार्शुइस की गेंद जेवियर बार्टलेट ने अभ‍िषेक शर्मा का कैच टपका दिया. इसके बाद अभिषेक ने 26 रनों की पारी खेली. लेकिन 7वें ओवर में एडम जम्पा ने उनका विकेट झटका. 10 ओवर के बाद भारत का स्कोर 75-1 था. 

इस मैच में भारतीय टीम ने कोई भी बदलाव नहीं क‍िया, होबार्ट में टी20 खेलने वाली टीम ही इस मुकाबले को खेल रही है. वहीं ऑस्ट्रेल‍ियाई टीम में चार बदलाव देखने को मिले. टीम में एडम जाम्पा, ग्लेन मैक्सवेल, जोश फ‍िल‍िप और बेन ड्वार्शुइस को शाम‍िल किया गया है.

सीरीज का पहला टी20 मैच कैनबरा बारिश के कारण रद्द हुआ था. उसके बाद मेलबर्न में खेले गए दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की. हालांकि तीसरे मैच में भारत ने शानदार वापसी की और होबार्ट में बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाते हुए लक्ष्य का पीछा कर मैच जीत लिया. 

अब सवाल यह है कि क्या ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीत दर्ज कर सीरीज पर 2-1 की बढ़त बना लेगा, या फिर भारत अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए सीरीज में बढ़त हासिल करेगा?

गोल्ड कोस्ट टी20 में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह.

गोल्ड कोस्ट टी20 में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), मैथ्यू शॉर्ट, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, जोश फिलिप, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वार्शुइस, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, एडम जाम्पा

भारत vs ऑस्ट्रेल‍िया टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल
पहला टी20: 29 अक्टूबर, कैनबरा (मैच रद्द)
दूसरा टी20: 31 अक्टूबर, मेलबर्न (ऑस्ट्रेल‍िया 4 विकेट से जीता)
तीसरा टी20: 2 नवंबर, होबार्ट (भारतीय टीम 5 विकेट से जीती) 
चौथा टी20: 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट (आज)
पांचवां टी20: 8 नवंबर, ब्रिस्बेन

---- समाप्त ----
