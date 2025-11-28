भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रव‍िवार (30 नवंबर) को वनडे सीरीज शुरू हो रही है. 3 मैचों की इस सीरीज से पहले शुक्रवार (28 नवंबर) को भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की तैयार‍ियों और ख‍िलाड़‍ियों से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए.

इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या ऋषभ पंत और केएल राहुल एक साथ प्लेइंग 11 में खेलेंगे. इस सवाल को मोर्कल ने डक कर दिया और जवाब नहीं दिया.

उन्होंने कहा, "मेरा डिपार्टमेंट बॉलिंग है, मैं सेलेक्शन में शामिल नहीं होता हूं, हमारे पास इसे संभालने के लिए सेलेक्टर और कप्तान हैं. ध्यान रहे केएल राहुल काफी लंबे अरर्से से वनडे में बतौर विकेटकीपर खेल रहे हैं. वहीं स्क्वॉड में ऋषभ पंत और केएल राहुल हैं हीं, इसके अलावा टीम में ध्रुव जुरेल भी हैं.

कब होगी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वापसी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्केल ने बताया कि शुभमन गिल रिकवरी कर रहे हैं और श्रेयस अय्यर ने रिहैब शुरू कर दिया है. दोनों की वापसी पर वो आशावादी हैं. मोर्ने मोर्केल ने यह भी कहा कि उनकी दो दिन पहले ही शुभमन से बात हुई है, वह र‍िकवरी कर रहे हैं.



अर्शदीप, हर्ष‍ित राणा और प्रस‍िद्ध के लिए वनडे सीरीज है बड़ा मौका

वनडे सीरीज में कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. इस पर मोर्ने मोर्केल ने कहा ODI सीरीज ने अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे सेकंड लाइन के तेज गेंदबाजों के लिए एक बड़ा मौका दिया. अब यह देखना एक अच्छा टेस्ट होगा कि वे प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, डेथ ओवरों में कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे विकेट लेते हैं.

रोहित-कोहली का 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना कन्फर्म?

क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे. इस बात का जवाब भी मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया. मोर्कल ने कहा कि अनुभव बहुत कीमती है. मैंने हमेशा अनुभव पर विश्वास किया है, यह आपको कहीं और नहीं मिलता, उन्होंने ट्रॉफी जीती हैं, वे जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं. अगर वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार महसूस करते हैं, तो यह ज्यादा दूर नहीं है.

