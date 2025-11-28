scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

KL Rahul- Rishabh Pant: रांची ODI में टीम इंड‍िया की प्लेइंग XI में होंगे 2 विकेटकीपर? गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने दिया ये जवाब

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में रव‍िवार (30 नवंबर) को 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला होना है, लेकिन इस मुकाबले से पहले सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीम में मौजूद 2 विकेटकीपर केएल राहुल और ऋषभ पंत एक साथ खेलेंगे? वहीं स्क्वॉड में ध्रुव जुरेल पहले से ही मौजूद हैं.

Advertisement
X
क्या ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों ही रांची वनडे में खेलेंगे? इस पर सवाल बना हुआ है (Photo: ITG)
क्या ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों ही रांची वनडे में खेलेंगे? इस पर सवाल बना हुआ है (Photo: ITG)

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रव‍िवार (30 नवंबर) को वनडे सीरीज शुरू हो रही है. 3 मैचों की इस सीरीज से पहले शुक्रवार (28 नवंबर) को भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम की तैयार‍ियों और ख‍िलाड़‍ियों से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए. 

इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या ऋषभ पंत और केएल राहुल एक साथ प्लेइंग 11 में खेलेंगे. इस सवाल को मोर्कल ने डक कर दिया और जवाब नहीं दिया.

उन्होंने कहा, "मेरा डिपार्टमेंट बॉलिंग है, मैं सेलेक्शन में शामिल नहीं होता हूं, हमारे पास इसे संभालने के लिए सेलेक्टर और कप्तान हैं. ध्यान रहे केएल राहुल काफी लंबे अरर्से से वनडे में बतौर विकेटकीपर खेल रहे हैं. वहीं स्क्वॉड में ऋषभ पंत और केएल राहुल हैं हीं, इसके अलावा टीम में ध्रुव जुरेल भी हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Virat Kohli with Mahendra Singh Dhoni
धोनी की पार्टी में पहुंचे कोहली, गंभीर नहीं दिखे…मीम्स की बौछार हो गई 
महेंद्र सिंह धोनी की पार्टी में पहुंचे कई प्लेयर्स (Photo: Screengrab/X)
रांची में एमएस धोनी की हाई-प्रोफाइल पार्टी में पहुंचे विराट कोहली, ऋषभ पंत भी मौजूद 
Rishabh Pant
'कोई रास्ता नहीं...', साउथ अफ्रीका से हार पर ऋषभ पंत हुए भावुक, देश से मांगी माफी 
Team India
हार नहीं 'आत्मसमर्पण...', भारतीय क्रिकेट को हिला गया ‘गंभीर’ दौर 
विशेष: टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में बड़ी हार, कोच गौतम गंभीर पर उठे सवाल  

कब होगी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर वापसी 
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर्केल ने बताया कि शुभमन गिल रिकवरी कर रहे हैं और श्रेयस अय्यर ने रिहैब शुरू कर दिया है. दोनों की वापसी पर वो आशावादी हैं. मोर्ने मोर्केल ने यह भी कहा कि उनकी दो दिन पहले ही शुभमन से बात हुई है, वह र‍िकवरी कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: धोनी का घर, फोकस में रोहित-कोहली... रांची ODI में कौन से ख‍िलाड़ी बनेंगे गेमचेंजर?

Advertisement

अर्शदीप, हर्ष‍ित राणा और प्रस‍िद्ध के लिए वनडे सीरीज है बड़ा मौका
वनडे सीरीज में कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. इस पर मोर्ने मोर्केल ने कहा ODI सीरीज ने अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे सेकंड लाइन के तेज गेंदबाजों के लिए एक बड़ा मौका दिया. अब यह देखना एक अच्छा टेस्ट होगा कि वे प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, डेथ ओवरों में कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे विकेट लेते हैं. 

रोहित-कोहली का 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलना कन्फर्म? 
क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे. इस बात का जवाब भी मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया. मोर्कल ने कहा कि अनुभव बहुत कीमती है. मैंने हमेशा अनुभव पर विश्वास किया है, यह आपको कहीं और नहीं मिलता, उन्होंने ट्रॉफी जीती हैं, वे जानते हैं कि बड़े टूर्नामेंट कैसे खेलने हैं. अगर वे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार महसूस करते हैं, तो यह ज्यादा दूर नहीं है. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement