India Playing XI 5th T20I: ईशान-अक्षर IN... संजू को भी मौका, त‍िरुवनंतपुरम T20 में कौन होगा प्लेइंग 11 से बाहर?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज आख‍िरी मुकाबला त‍िरुवनंतपुरम में होना है. भारतीय टीम सीरीज में 3-1 से अजेय बढ़त पर है. ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप से पहले होने जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम कई पर‍िवर्तन प्लेइंग 11 में कर सकती है.

त‍िरुवनंतपुरम में आज है भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां टी20 (Photo: PTI)
India Playing 11 IND vs NZ 5th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांचवां और आखिरी T20I शनिवार (31 मई) को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा और टॉस शाम 6:30 पर होना है.

वाइजैग (व‍िशाखापत्तनम) में 50 रन की करारी हार के बावजूद टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है. यह मुकाबला भारत का वर्ल्ड कप से पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच होगा. संजू सैमसन अपने इंडिया करियर में पहली बार अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाले हैं. 

वाइजैग में प्रयोग के तौर पर उतरी छह बल्लेबाज और पांच गेंदबाज वाली रणनीति सफल नहीं रही, लेकिन कुलदीप यादव और संजू सैमसन की लय में वापसी भारत के लिए राहत की खबर रही. वहीं अभिषेक शर्मा गोल्डन डक के बावजूद अपने आक्रामक टेम्पलेट पर कायम रहे, जिसे कप्तान सूर्यकुमार यादव का पूरा समर्थन मिला.

भारत का विनिंग परसेंटेज इस वर्ल्ड कप साइकल में 80 फीसदी है, जो ऑस्ट्रेलिया से 10 अंक ज्यादा है. टीम प्रबंधन इस मुकाबले ईशान किशन और अक्षर पटेल की वापसी संभव है. 4 मैच लगातार खेले हार्द‍िक पंड्या को आराम दिया जा सकता है.

टीम इंड‍िया के बल्लेबाजी को स‍ितांशु कोटक ने मैच के एक द‍िन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेइंग 11 को लेकर इस बात के संकेत द‍िए थे. वहीं श्रेयस अय्यर को मौका म‍िलेगा या नहीं, यह देखने वाली बात होगी.  

त‍िरुवनंतपुरम टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग  XI: संजू सैमसन (विकेट कीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

वहीं फ‍िन एलन, जो अपने BBL कमिटमेंट्स के बाद टीम में शामिल हुए थे, उनके टॉप ऑर्डर में डेवोन कॉन्वे की जगह लेने की संभावना है. माइकल ब्रेसवेल के बारे में अभी भी बहुत कम जानकारी है, जो इंदौर में तीसरे और आखिरी ODI में फील्डिंग करते समय बाएं पिंडली में मामूली खिंचाव आने के बाद से बाहर हैं. ऐसे में उनके खेलने पर सस्पेंस है. 

त‍िरुवनंतपुरम टी20 में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग  XI: ट‍िम स‍िफर्ट, (विकेट कीपर), फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), जकारी फाउलकेस, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

भारत का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा

न्यूजीलैंड का टी20 सीरीज के ल‍िए स्क्वॉड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉन्वे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिनसन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रवींद्र, काइल जेम‍िसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क

 

