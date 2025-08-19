India Asia Cup 2025 Squad Announcement: एश‍िया कप 2025 के ल‍िए भारतीय टीम का ऐलान आज (19 अगस्त) है. टीम का ऐलान मुंबई स्थ‍ित BCCI (भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड) हेडक्वार्टर में होना है. इंग्लैंड दौरे पर डंका बजाने वाले टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को टी20 फॉर्मेट में जगह मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी. वहीं टीम की घोषणा से जुड़े अपडेट यहां देखते रहें.

India Asia Cup 2025 squad announcement Live Updates: वहीं मुंबई में बार‍िश हो रही है, ऐसे में टीम इंड‍िया की घोषणा होने में देरी है.

- रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर भारी बार‍िश की वजह से जाम में फंसे हुए हैं. वहीं सूर्यकुमार यादव BCCI हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं.

किन ख‍िलाड़‍ियों को मिलेगा मौका?

वहीं इंग्लैंड दौरे पर अपनी गेंदों से आग उगलने वाले मोहम्मद स‍िराज को आराम दिया जा सकता है. सूर्यकुमार यादव टी20 टीम की कप्तानी करेंगे. वहीं तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा का सेलेक्शन तय है. अभिषेक शर्मा ओपनिंग करेंगे, वहीं तिलक वर्मा और सूर्यकुमार के क्रमश: तीसरे एवं चौथे नंबर पर बैटिंग करने उतर सकते हैं. शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से किसी एक को स्क्वॉड में बैकअप ओपनर के तौर पर जगह मिल सकती है. हालांकि यशस्वी का पलड़ा गिल पर भारी दिख रहा है.

संजू सैमसन और जितेश शर्मा को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर एशिया कप स्क्वॉड में जगह मिल सकती है. संजू सैमसन के अभिषेक शर्मा संग ओपनिंग करते हुए दिखेंगे. वहीं जितेश संजू सैमसन के बैकअप के तौर पर स्क्वॉड का हिस्सा रहेंगे.

तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में रहेगी. इसके इतर अर्शदीप सिंह के भी टीम में होने की पूरी संभावना है. वहीं तीसरे स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज के तौर पर हर्षित राणा को तवज्जो मिल सकती है. प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज भी सेलेक्शन की रेस में हैं, लेकिन हर्षित को शायद यूएई जाने का मौका मिले.

हेड कोच गौतम गंभीर ऑलराउंडर्स की वकालत करते रहे हैं. ऐसे में ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पंड्या, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और अक्षर पटेल को स्क्वॉड में जगह मिल सकती है. हार्दिक और शिवम बैटिंग ऑलराउंडर हैं. जबकि सुंदर और अक्षर स्पिन-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं.

एशिया कप के लिए भारत का संभावित 15 सदस्यीय स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल/शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे.

ये खिलाड़ी भी चयन के दावेदार: श्रेयस अय्यर, रियान पराग, मोहम्मद सिराज, साई सुदर्शन, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा, रिंकू सिंह, मोहम्मद शमी.

कब से होगा एश‍िया कप, भारत का शेड्यूल जानें...

एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट 9 सितंबर से होना है. वहीं मुकाबला 28 सितंबर को निर्धारित है. टी20 फॉर्मेट में हो रहा एशिया कप इस बार संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में होगा. भारतीय टीम को एशिया कप में ग्रुप-ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है.

वहीं ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, हॉन्ग कॉन्ग और अफगानिस्तान की टीमें हैं. भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को दुबई में यूएई से खेलेगी. फिर उसका अगला मैच 14 सितंबर को दुबई में पाकिस्तान से है. भारतीय टीम अपना आखिरी ग्रुप मुकाबला 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान से खेलेगी. एशिया कप में दोनों ग्रुप से टॉप पर रहने वाली 2-2 टीमें सुपर-4 स्टेज में पहुंचेंगी. फिर सुपर-4 स्टेज की टॉप-2 टीमों के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा.

भारतीय टीम ने आख‍िरी बार कोई टी20 सीरीज इंग्लैंड के खि‍लाफ खेली थी. यह सीरीज इसी साल जनवरी से फरवरी के बीच खेली गई थी. टीम इंडिया ने आखिरी टी-20 सीरीज अपने घर में खेली थी.

इंग्लैंड के ख‍िलाफ 2 फरवरी को जब टीम इंड‍िया मुंबई में खेली थी टीम इंड‍िया तब प्लेइंग इलेवन कैसी थी: संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, वरुण चक्रवर्ती

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम ऐसी थी: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शमी, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, वॉशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)

