scorecardresearch
 

Feedback

IND vs WI LIVE: केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, कप्तान शुभमन गिल भी जमे, टीम इंडिया का स्कोर 150 के पार

IND vs WI 1st Test Match: भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है. फिलहाल भारतीय टीम अपनी पहली पारी में बैटिंग कर रही है.

Advertisement
X
वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में भारत का शानदार प्रदर्शन, केएल राहुल जड़ चुके अर्धशतक. (Photo: AFP/Getty Images)
वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में भारत का शानदार प्रदर्शन, केएल राहुल जड़ चुके अर्धशतक. (Photo: AFP/Getty Images)

India vs West Indies 1st Test Match, Day 2 Live Score: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज (3 अक्टूबर) इस मुकाबले का दूसरा दिन है. भारतीय टीम की पहली पारी चल रही है. भारत का स्कोर 150 रन के पार जा चुका है और उसके दो विकेट गिरे हैं. केएल राहुल और शुभमन गिल नाबााद बैटर हैं.

इस मुकाबले में वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमट गई थी. भारत-वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबद टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने शानदार शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 68 रनों की साझेदारी की. यशस्वी 36 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं तीसरे नंबर पर उतरे साई सुदर्शन केवल 7 रन बनाकर चलते बने. इसके बद केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल ने पहले दिन के खेल में भारत को कोई और नुकसान नहीं होने दिया. राहुल तो अपना अर्धशतक भी पूरा करने में सफल रहे.

सम्बंधित ख़बरें

Bumrah Record's
Ind Vs WI Test के दौरान Bumrah ने बनाए कई रिकॉर्ड्स! 
India-West Indies Test match in Ahmedabad
Ahmedabad में IND vs WI टेस्ट पड़ा फीका 
ind vs wi
भारत के नाम रहा पहला दिन, 2 विकेट खोकर बनाए 121 रन, विंडीज को 162 पर समेटा 
KL Rahul
राहुल की यादगार पारी... इंडिया-ए ने रचा इतिहास, कंगारुओं के खिलाफ चेज किए 412 रन 
Agarkar On Abhimanyu
Agarkar ने Abhimanyu Easwaran को लेकर दिया बड़ा बयान! 

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड

बल्लेबाज विकेट रन
यशस्वी जायसवाल कैच शाई होप, बोल्ड जेडन सील्स 36
केएल राहुल नाबाद  
साई सुदर्शन LBW रोस्टन चेज 7
शुभमन गिल नाबाद  

भारत का विकेट पतनः 68-1 (यशस्वी जयसवाल, 18.2), 90-2 (साई सुदर्शन, 24.5)

Advertisement

विंडीज की पहली पारी: सिराज की कातिलाना गेंदबाजी
पहली पारी में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने खराब प्रदर्शन किया. जस्टिन ग्रीव्स, शाई होप और कप्तान रोस्टन चेज ही कुछ देर तक क्रीज पर टिक पाए. ग्रीव्स ने चार चौके की मदद से 48 गेंदों पर 32 रन बनाए. वहीं शाई होप ने 26 और रोस्टन चेज ने 24 रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से तेज गेंदबज मोहम्मद सिराज ने चार विकेट झटके. वहीं जसप्रीत बुमराह को तीन सफलताएं हासिल हुईं. कुलदीप यादव को दो और वॉशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला.

 वेस्टइंडीज की पहली पारी का स्कोरकार्ड: 162-10 (44.1 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन
जॉन कैम्पबेल कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड जसप्रीत बुमराह 8
तेजनारायण चंद्रपॉल कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 0
एलिक अथानाज कैच केएल राहुल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 12
ब्रैंडन किंग बोल्ड मोहम्मद सिराज 13
रोस्टन चेज कैच ध्रुव जुरेल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 24
शाई होप बोल्ड कुलदीप यादव 26
जस्टिन ग्रीव्स बोल्ड जसप्रीत बुमराह 32
खैरी पियरे LBW वॉशिंगटन सुंदर 11
जोमेल वॉरिकन कैच ध्रुव जुरेल 8
जोहान लेन बोल्ड जसप्रीत बुमराह 1
जेडन सील्स नाबाद 6*

विकेट पतन: 12-1 (तेजनारायण चंद्रपॉल, 3.5 ओवर), 20-2 (जॉन कैम्पबेल, 6.1 ओवर), 39-3 (ब्रैंडन किंग, 9.6), 42-4 (एलिक अथानाज, 11.4 ओवर), 90-5 (शाई होप, 23.2 ओवर), 105-6 (रोस्टन चेज, 26.5 ओवर), 144-7 (खैरी पियरे, 37.5 ओवर), 150-8 (जस्टिन ग्रीव्स, 38.6 ओवर), 153-9 (जोहान लेन, 40.1 ओवर),162-10 (जोमेल वॉरिकन, 44.1 ओवर).

Advertisement

भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैम्पबेल, एलिक अथानाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेटकीपर), रोस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वॉरिकन, खैरी पियरे, जोहान लेन और जेडन सील्स.

भारत बनाम वेस्‍टइंडीज H2H
कुल- 100 टेस्‍ट
भारत जीता- 23
वेस्‍टइंडीज जीता- 30
ड्रॉ- 47

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement