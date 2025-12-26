scorecardresearch
 
India Women vs Sri Lanka Women 3rd T20I LIVE: भारतीय गेंदबाजों ने कसा शिकंजा, श्रीलंका बैकफुट पर

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच विमेंस टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला है. भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है और वो इस मुकाबले में भी दमदार प्रदर्शन करने के इरादे से उतरी है.

भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज है. (Photo: BCCI Women)
भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज है. (Photo: BCCI Women)

भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला आज (26 दिसंबर) तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. श्रीलका का स्कोर 6 ओवर के बाद 32-3 है.

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने सीरीज के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से रौंदा था. फिर उसने दूसरे मैच में भी सात विकेट से जीत हासिल की थी. अब इस मुकाबले को जीतकर वो सीरीज अपने नाम करना चाहेगी.

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में दो बदलाव हुए. तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर और ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को मौका मिला. वहीं स्नेह राणा और अरुंधति रेड्डी को रेस्ट दिया गया. दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम में तीन बदलाव किए गए.

तीसरे टी20I में भारतीय महिला टीम की प्लेइंग 11:  स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांति गौड़, वैष्णवी शर्मा और श्री चरणी.

तीसरे टी20I में श्रीलंकाई महिला टीम की प्लेइंग 11:  चमारी अटापट्टू (कप्तान), हासिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, नीलाक्षिका सिल्वा, इमेशा दुलानी, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मालशा शेहानी, इनोका रणवीरा, मल्की मदारा और निमशा मदुशानी.

---- समाप्त ----
