IND vs SA 2nd Test Day 3 Live Score: गुवाहाटी टेस्ट में अब भारतीय बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी, तीसरे दिन लगाना होगा रनों का अंबार

India vs South Africa, 2nd Test Day 3 Live Score: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी है. आज (24 नवंबर) इस मुकाबले का तीसरा दिन है. आज भारत अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 9 रनों से आगे खेलेगा. यशस्वी जायसवाल 7 और केएल राहुल 2 रन पर नॉटआउट हैं. तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होगा.

और पढ़ें

इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए. ऋषभ पंत की अगुवाई वाली टीम इंडिया को सीरीज ड्रॉ कराने के लिए ये मैच जीतना ही होगा. भारतीय टीम को कोलकाता टेस्ट मैच में 30 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के चलते भारत सीरीज में 0-1 से पिछड़ चुका है. गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन के खेल से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

भारत की पहली पारी में सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने दूसरे दिन के आखिरी सत्र में सधी बल्लेबाजी की और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को विकेट नहीं लेने दिया. हालांकि इस दौरान भारतीय पारी में सिर्फ 6.1 ओवरों का खेल हो पाया. खराब रोशनी के कारण दूसरे दिन का खेल लगभग आधे घंटे पहले ही समाप्त करना पड़ा.

भारत की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (9/0, 6.1 ओवर्स)

Advertisement

विकेट पतन:

साउथ अफ्रीका की पहली पारी: मुथुसामी का शतक

मुकाबले में साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. साउथ अफ्रीका की पहली पारी में सेनुरन मुथुसामी ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया. मुथुसामी ने 206 बॉल पर 109 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और दो छक्के शामिल रहे. मुथुसामी के इंटरनेशनल करियर का ये पहला शतक रहा. मेहमान टीम के लिए मार्को जानसेन ने तो तूफानी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया.

मार्को जानसेन ने 7 छक्के और 6 चौके की मदद से 91 गेंदों का सामना करते हुए 93 रन बनाए. ट्रिस्टन स्टब्स (49 रन), काइल वेरेने (45 रन), टेम्बा बावुमा (41 रन), एडेन मार्करम (38 रन) और रयान रिकेल्टन (35 रन) ने भी बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया. भारतीय टीम की ओर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने चार विकेट झटके. रवींद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को भी दो-दो सफलताएं हासिल हुईं.

साउथ अफ्रीका की पहली पारी का स्कोरकार्ड: (489/10, 151.1 ओवर्स)

बल्लेबाज विकेट रन एडेन मार्करम बोल्ड जसप्रीत बुमराह 38 रयान रिकेल्टन कैच ऋषभ पंत, बोल्ड कुलदीप यादव 35 ट्रिस्टन स्टब्स कैच केएल राहुल, बोल्ड कुलदीप यादव 49 टेम्बा बावुमा कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड रवींद्र जडेजा 41 टोनी डी जोरजी कैच ऋषभ पंत, बोल्ड मोहम्मद सिराज 28 वियान मुल्डर कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड कुलदीप यादव 13 सेनुरन मुथुसामी कैच यशस्वी जायसवाल, बोल्ड मोहम्मद सिराज 109 काइल वेरेने स्टम्प ऋषभ पंत, बोल्ड रवींद्र जडेजा 45 मार्को जानसेन बोल्ड कुलदीप यादव 93 साइमन हार्मर बोल्ड जसप्रीत बुमराह 05 केशव महाराज नाबाद 12*

विकेट पतन: 1-82 (एडेन मार्करम, 26.5 ओवर), 2-82 (रयान रिकेल्टन, 27.2 ओवर), 3-166 (टेम्बा बावुमा, 57.2 ओवर), 4-187 (ट्रिस्टन स्टब्स, 63.1 ओवर), 5-201 (वियान मुल्डर, 67.1 ओवर), 6-246 (टोनी डी जोरजी, 81.1 ओवर), 7-334 (काइल वेरेने, 120.3 ओवर), 8-431 (सेनुरन मुथुसामी, 138.1 ओवर), 9-462 (साइमन हार्मर, 143.1 ओवर), 10-489 (मार्को जानसेन, 151.1 ओवर)

Advertisement

गुवाहाटी टेस्ट में भारत की प्लेइंग XI: यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज

गुवाहाटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका की प्लेइंग XI: एडेन मार्करम, र‍यान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, काइल वेरेने (विकेटकीपर), मार्को जानसेन, साइमन हार्मर और केशव महाराज.

भारत vs साउथ अफ्रीका टेस्ट (H2H)

कुल मुकाबले- 45

भारत ने जीते- 16

साउथ अफ्रीका ने जीते- 19

ड्रॉ- 10

भारत-साउथ अफ्रीका H2H (भारत में)

कुल टेस्ट मैच- 20

भारत ने जीते- 11

साउथ अफ्रीका ने जीते- 6

ड्रॉ- 3

---- समाप्त ----