Ind Vs Pak Asia Cup 2022: 'अब दंगल होगा…', भारत-PAK मैच से पहले ट्विटर पर जंग, बने गजब के मीम्स

भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में रविवार को महामुकाबला होना है. 28 अगस्त शाम 7.30 बजे दोनों टीमें दुबई में आमने-सामने होंगी. मैच शुरू होने से पहले ही फैन्स में सोशल मीडिया पर दंगल चल रहा है, फैन्स एक-दूसरे से भिड़ रहे हैं और अपनी टीम को विजेता बनते देखना चाह रहे हैं.



इस बीच मज़ेदार मीम्स भी बन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. कई फैन्स ने लिखा है कि अब सबसे बड़े दंगल की बारी आ गई है. जबकि कुछ फैन्स नोएडा में होने वाले ट्विन टावर्स के डिमोलिशन का इंतज़ार कर रहे हैं.



टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने भी एक ज़बरदस्त वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वह दिखा रहे हैं कि कैसे फैन्स सोशल मीडिया पर भारत-पाकिस्तान के मैच से पहले आपस में ही लड़ रहे हैं. सोशल मीडिया पर किस तरह के मज़ेदार मीम्स बने हैं, यहां देख सकते हैं.

Before IND vs PAK match the owners of all TV companies and shops Who are waiting for the TV to break so that new orders will be received😂😂 pic.twitter.com/GxE27qieJR