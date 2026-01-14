scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नीतीश रेड्डी या आयुष बदोनी? राजकोट ODI में आज बदलेगी टीम इंड‍िया की प्लेइंग 11, कौन होगा वॉश‍िंगटन सुंदर का र‍िप्लेसमेंट

IND vs NZ 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (14 जनवरी) है, इस मुकाबले में भारत की नजर 2-0 से अजेय बढ़त बनाने पर रहेगी. वहीं भारत की प्लेइंग 11 इस मुकाबले में कैसी होगी, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी.

Advertisement
X
वॉश‍िंगटन सुंदर की जगह राजकोट में आज किसे मिलेगा मौका (Photo: ITG)
वॉश‍िंगटन सुंदर की जगह राजकोट में आज किसे मिलेगा मौका (Photo: ITG)

India Playing 11 Rajkot ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का कारवां अब गुजरात के राजकोट पहुंच चुका है. यहीं दोनों देशों के बीच दूसरा वनडे बुधवार (14 जनवरी) को है. वडोदरा में न्यूजीलैंड की लगातार नौ मैचों के बाद किसी वनडे में हार मिली. मैच 1:30 पर शुरू होगा. वहीं टॉस 1 बजे होगा. 

टॉस हारने के बावजूद न्यूजीलैंड ने भारत को मैच के 99वें ओवर तक मैच में उलझाए रखा. कीवी टीम को भरोसा है कि अगर वे अगली बार 20 रन और जोड़ लें, तो अपनी युवा टीम के साथ भी फुल-स्ट्रेंथ वाली टीम इंड‍िया को चौंका सकते हैं.

वहीं टीम इंड‍िया को पता है कि उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किए बिना भी यह मैच निकाल लिया. गेंदबाजी में भारत ने न्यूजीलैंड को 300 रन पर रोका, लेकिन विराट कोहली के आउट होने के बाद बल्लेबाजी में संघर्ष साफ नजर आया.

टीम इंडिया को भरोसा है कि अगर वे अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब भी पहुंचे, तो टॉस हारने के बावजूद सीरीज राजकोट सील कर सकते हैं. इसके बाद आखिरी वनडे में टीम प्रयोग भी कर सकती है.

राजकोट स्टेडियम में अब तक कोई सफल रन चेज नहीं 
नए राजकोट स्टेडियम अभी तक सिर्फ चार वनडे मैचों की मेजबानी कर चुका है. खास बात यह है कि यहां अब तक किसी टीम ने रन चेज करके जीत नहीं पाई है, जीत का फॉर्मूला यही रहा है, पहले बल्लेबाजी करो और 350 से ज्यादा रन ठोक दो

Advertisement

विराट कोहली और डेरिल मिचेल पर रहेगी नजर...
इस सीरीज में विराट कोहली और डेरिल मिचेल अपनी-अपनी टीमों के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज हैं. पहले वनडे में दोनों शतक के करीब पहुंचे थे. कोहली पर टीम का ज्यादा दबाव नहीं है, इसलिए वे खुलकर खेल रहे हैं. मिचेल को न्यूजीलैंड के लिए ज्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है.

बड़ा सवाल: वॉशिंगटन सुंदर की जगह कौन?
चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह आयुष बदोनी को टीम में शामिल किया गया है, क्योंकि उनकी पार्ट-टाइम गेंदबाजी हाल में असरदार रही है. हालांकि टीम में पहले से ही नीतीश कुमार रेड्डी मौजूद हैं. हालात तय करेंगे कि बदोनी को डेब्यू मिलेगा या नहीं. एक व‍िकल्प ध्रुव जुरेल भी हैं, जो ऋषभ पंत की जगह टीम में आए हैं.  

साथ ही अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह ले सकते हैं. वहीं कीवी बल्लेबाज हेनरी निकोल्स ने ओपनिंग में अच्छी जगह बना ली है, जिससे मिडिल ऑर्डर में विकेटकीपर मिचेल हे को मौका मिल रहा है. लेग स्पिनर आदित्य अशोक को वडोदरा में मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन न्यूजीलैंड उन्हें फिर मौका दे सकता है. दूसरा विकल्प जेडन लेनोक्सहैं.

भारत की संभावित प्लेइंग XI: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी / आयुष बदोनी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज

Advertisement

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग XI: डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, मिचेल हे (व‍िकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, जैक फोक्स, आदित्य अशोक / जेडन लेनोक्स

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड 
राजकोट के न‍िरंजन शाह स्टेडियम में भारत का रिकॉर्ड शानदार नहीं रहा है. भारत ने यहां महज 1 मैच जीता है. वहीं 3 मैचों में उसको हार मिली है. न्यूजीलैंड की टीम ने यहां कभी भी कोई वनडे मैच नहीं खेला है. 

  • 2023: ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हराया
  • 2020: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराया
  • 2015: साउथ अफ्रीका ने भारत को 18 रन से हराया
  • 2013: इंग्लैंड ने भारत को 9 रन से हराया

राजकोट में कैसा रहेगा पिच और मौसम का म‍िजाज? 
राजकोट का मौसम वडोदरा जैसा ही सुहावना है. वहां ज्यादा ओस नहीं पड़ी थी, लेकिन ठंडे तापमान में पिच थोड़ी तेज हो गई थी. अब टीमें हल्की ओस से निपटने की आदी हो चुकी हैं, इसलिए टॉस उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहेगा, वहीं पहली बल्लेबाजी में बड़ा स्कोर जरूरी है

खास आंकड़े और रिकॉर्ड
वडोदरा में 13 वनडे बाद ऐसा हुआ जब भारत को पावरप्ले में कोई विकेट नहीं मिला. भारत में 20+ मैच खेलने वाली विदेशी टीमों में न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड सबसे खराब है, जहां उसे 8 जीत मिली हैं और 32 हार मिली हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement