IND vs NZ Raipur T20I Playing 11: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर में खेले जा रहे दूसरे T20I में उस वक्त हलचल मच गई, जब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को प्लेइंग XI से बाहर रखा गया. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय इस फैसले की पुष्टि की. भारत पहले ही पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुका है.

भारतीय टीम ने इस मुकाबले में दो बदलाव किए गए. पहला बदलाव मजबूरी में हुआ, क्योंकि अक्षर पटेल पहले मुकाबले में चोटिल हो गए थे, उनकी जगह कुलदीप यादव को शामिल किया गया. लेकिन दूसरा बदलाव चौंकाने वाला रहा, जहां बुमराह को आराम दिया गया और उनकी जगह हर्षित राणा को मौका मिला.

बुमराह का बाहर होना इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि वह इससे पहले वनडे सीरीज में भी नहीं खेले थे. ऐसे में सवाल उठता है कि सिर्फ एक T20 खेलने के बाद उन्हें आराम देने की जरूरत क्यों पड़ी. फिलहाल उनकी फिटनेस को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन टीम मैनेजमेंट का यह फैसला चर्चाओं में है.

पहले T20I में बुमराह ने 0/29 के आंकड़े दर्ज किए थे. वह करीब एक महीने के ब्रेक के बाद मैदान पर लौटे थे, इससे पहले उन्होंने आखिरी मुकाबला दिसंबर में भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज में खेला था.

उनकी जगह आए हर्षित राणा ना सिर्फ तेज गेंदबाजी विकल्प हैं, बल्कि निचले क्रम में रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं, जिससे टीम का संतुलन बेहतर होता है.

टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. सूर्यकुमार यादव ने टॉस के समय कहा-हम पहले गेंदबाजी करेंगे. अभी से हल्की ओस दिख रही है. हाल के दिनों में हमने ज्यादा चेज नहीं किया है, इसलिए यह एक अच्छा मौका है. पिच अच्छी लग रही है और यही विकेट ODI सीरीज में भी इस्तेमाल हुआ था.

भारत की प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), ज़कारी फाउलकेस, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और जैकब डफी.



