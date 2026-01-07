scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऋषभ पंत ODI टीम में तो चुन लिए गए, लेकिन प्लेइंग-11 में जगह मुश्किल... कीवियों के खिलाफ इस कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी शुभमन ब्रिगेड!

ऋषभ पंत को भारत की ओर से वनडे इंटरनेशनल में भाग लिए हुए काफी महीने हो चुके हैं. ऋषभ पंत ने अपना आखिरी ओडीआई मुकाबला अगस्त 2024 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला था. उसके बाद से ऋषभ पंत को प्लेइंग-11 में मौका नहीं मिला है.

Advertisement
X
ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. (Photo: PTI)
ऋषभ पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं. (Photo: PTI)

भारतीय टीम की साल 2026 में पहली परीक्षा न्यूजीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से होने वाली घरेलू वनडे सीरीज में होने जा रही है. भारत ने हाल ही में साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 जीती थी, ऐसे में टीम इंडिया के हौसले बुलंद हैं और वो इस सीरीज में दबदबा बनाना चाहेगी. वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ वनड सीरीज कब्जाने के लिए भारत को तीनों डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 11 जनवरी (रविवार) को वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा. फिर 14 जनवरी को राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दूसरा मैच होगा. वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 18 जनवरी को इंदौर के होलकर स्टेडियम में निर्धारित है. तीनों ही मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1.30 बजे शुरू होंगे.

पंत की प्लेइंग-11 में राह मुश्किल...
इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे. वहीं चोट से उबर चुके श्रेयस अय्यर की भी वापसी हुई है और वो उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे. विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को वनडे टीम में बरकरार रखा गया है, लेकिन उनकी प्लेइंग-11 में जगह बनती दिख नहीं रही. टीम मैनेजमेंट फिलहाल केएल राहुल को विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में प्राथमिकता देता दिख रहा है. ऋषभ आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी बेंच पर ही बैठे रहे थे. टीम कॉम्बिनेशन को सटीक रखने की मजबूरी के चलते पंत को एक बार फिर निराशा हाथ लग सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

Yuvraj Singh
जीने के लिए 3-6 से महीने थे... कैंसर ट्रीटमेंट के दौर को याद कर भावुक हुए युवराज
Mohammed Shami
'फिटनेस साबित हो चुकी, IPL में...', शमी को इरफान पठान की बड़ी सलाह
Shreyas Iyer
New Zealand के खिलाफ ODI के लिए Team India का ऐलान!
Shreyas Iyer
Shreyas Iyer एक बार पिर मैदान पर वापसी को तैयार!
India's star batter Ruturaj Gaikwad in this frame
पिछले मैच में शतक, फिर भी न्यूजीलैंड सीरीज से OUT... आखिर कहां चूके ऋतुराज गायकवाड़
Advertisement

यह भी पढ़ें: पिछले मैच में शतक, फिर भी न्यूजीलैंड सीरीज से OUT... आखिर कहां चूक गए ऋतुराज गायकवाड़

वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को आराम दिया गया है. वहीं, अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को एक बार फिर टीम से बाहर रखा गया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, मोहम्मद सिराज की वनडे टीम में वापसी हुई है, जिससे तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती मिली है.

ऐसा रह सकता है कॉम्बिनेशन
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भारत एक संतुलित कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकता है. रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आएंगे. जबकि विराट कोहली तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अर्धशतक जमाने वाले श्रेयस अय्यर नंबर चार पर उतरेंगे. केएल राहुल पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे और विकेटकीपिंग का दायित्व संभालेंगे

ऑलराउंडर्स के तौर पर रवींद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर प्लेइंग-11 में रह सकते हैं. वहीं फास्ट बॉलिंग यूनिट में अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा का अहम रोल होगा.विशेषज्ञ स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव खेलते नजर आ सकते हैं. अगर पिच तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा मददगार रहती है, तो ही भारतीय टीम वॉशिंगटन सुंदर की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका देने पर विचार कर सकती है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: श्रेयस अय्यर का मैदान पर जोरदार कमबैक... मुशीर खान भी चमके, शुभमन गिल फ्लॉप

चूंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने हाल में ज्यादा गेंदबाजी नहीं की है, इसलिए वॉशिंगटन सुंदर का खेलना तय माना जा रहा है. भारतीय टीम 4 बैटर, 1 विकेटकीपर, 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, 1 विशेषज्ञ स्पिनर और 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है. नीतीश, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल एवं प्रसिद्ध कृष्णा को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ सकता है.

भारत की संभावित प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज.

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान)*, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जयसवाल.

भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड की वनडे टीमः माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), आदि अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉन्वे, जकारी फाउलकेस, मिच हे (विकेटकीपर), काइल जेमिसन, निक केली, जेडन लेनॉक्स, डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल राई और विल यंग.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement