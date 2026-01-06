श्रेयस अय्यर का मैदान पर जोरदार कमबैक... मुशीर खान भी चमके, शुभमन गिल फ्लॉप

भारत की वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ने इंजरी से उबरने के बाद मैदान पर जोरदार वापसी की है. श्रेयस 6 जनवरी (मंगलवार) को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में मुंबई के लिए खेलने उतरे. जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड पर हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुकाबले में श्रेयस ने कप्तानी पारी खेलते हुए 53 गेंदों में 82 रन बनाए. इस दौरान श्रेयस ने 10 चौके और 3 छक्के लगाए. श्रेयस के पास शतक लगाने का मौका था, लेकिन वो बाएं हाथ के स्पिनर कुशल पाल की फिरकी में फंस गए.

मुकाबले में मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही. यशस्वी जायसवाल (15 रन) और सरफराज खान (21 रन) के जल्दी आउट होने के चलते मुंबई का स्कोर 8 ओवर के बाद 2 विकेट पर 55 रन था. यहां से श्रेयस अय्यर ने मुशीर खान के साथ मिलकर पारी को संभाला. दोनों के बीच 54 गेंदों पर 82 रनों की अहम साझेदारी हुई.

मुशीर खान ने 8 चौके और तीन छक्के की मदद से 51 गेंदों में 73 रन बनाए, लेकिन उनके आउट होने के बाद भी श्रेयस अय्यर ने रन बनाना जारी रखा. उन्होंने सूर्यकुमार यादव (24 रन) के साथ मिलकर 39 गेंदों पर 65 रन जोड़े और मुंबई को 299/9 के स्कोर तक पहुंचने में मदद की. भारी कोहरे के कारण इस मुकाबले को 33-33 ओवरों का कर दिया गया था.

श्रेयस अय्यर को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ 11 जनवरी से होने वाली घरेलू वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, हालांकि उनका खेलना फिटनेस क्लीयरेंस पर निर्भर करेगा. श्रेयस को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर सिडनी वनडे के दौरान चोट लग गई थी. तब बाउंड्री के पास कैच लेने के दौरान वह जोर से पसलियों के बल गिर पड़े थे. इसके चलते उन्हें आंतरिक रक्तस्राव हुआ और स्प्लीन (प्लीहा) को नुकसान पहुंचा. इस चोट के चलते उन्हें काफी दिनों तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा. वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हिस्सा नहीं ले सके.

शुभमन गिल ने कैसा प्रदर्शन किया?

उधर भारत की वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल भी गोवा के खिलाफ मुकाबले में पंजाब की तरफ से खेलने उतरे. शुभमन फूड पॉइजनिंग के चलते पिछला मैच नहीं खेले थे. हालांकि शुभमन गोवा के विरुद्ध बड़ी पारी नहीं खेल सके. शुभमन ने दो चौके की मदद से 12 गेंदों पर 11 रन बनाए. शुभमन को तेज गेंदबाज वासुकी कौशिक ने सुयश प्रभुदेसाई के हाथों कैच आउट कराया.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस क्लियरेंस के अधीन), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, नीतीश कुमार रेड्डी और यशस्वी जायसवाल.

भारत vs न्यूजीलैंड शेड्यूल

11 जनवरी: पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी: दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी: तीसरा वनडे, इंदौर

21 जनवरी: पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी: दूसरा टी20, रायपुर

25 जनवरी: तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी: चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी: पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

