India vs New Zealand Live Score, 1st ODI: भारत-न्यूजीलैंड के बीच वडोदरा में पहला वनडे, किसने जीता टॉस? रोहित-कोहली पर निगाहें

India vs New Zealand Live Score, 1st ODI Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज (11 जनवरी) वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में है. इस मुकाबले में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं, वहीं माइकल ब्रेसवेल कीवी टीम के कप्तान हैं. मुकाबले में टॉस दोपहर 1 बजे होगा और पहली गेंद 1.30 बजे फेंकी जाएगी.

भारतीय क्रिकेट टीम का नए साल में ये पहला इंटरनेशनल मुकाबला है और वो जीत के साथ 2026 का आगाज करना चाहेगी. साथ ही कोटाम्बी स्टेडियम भी पहली बार मेन्स इंटरनेशनल मैच की मेजबानी कर रहा है, जो इस मैदान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मैेच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

वडोदरा वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

वडोदरा वनडे में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), निक केली, विल यंग, ​डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, काइल जेमिसन, क्रिस्टियन क्लार्क और आदित्य अशोक.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 120 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 62 मैचों में जीत हासिल की. जबकि न्यूजीलैंड ने 50 मुकाबले जीते. 7 मैच बिना नतीजे के समाप्त हुए, वहीं एक मुकाबला टाई रहा. यानी आंकड़ों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है.

भारत vs न्यूजीलैंड H2H

कुल ODI मैच: 120

भारत ने जीते: 62

न्यूजीलैंड ने जीते: 50

बेनतीजा: 7

टाई: 1

भारत vs न्यूजीलैंड H2H (भारत में)

कुल ODI मैच: 40

भारत ने जीते: 31

न्यूजीलैंड ने जीते: 8

बेनतीजा: 1

वनडे सीरीज के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल राई, काइल जेमिसन, मिचेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क और जेडन लेनोक्स.

भारत vs न्यूजीलैंड ODI सीरीज का शेड्यूल

11 जनवरी: पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी: दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी: तीसरा वनडे, इंदौर

