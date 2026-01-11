scorecardresearch
 
अब केवल सचिन आगे... विराट कोहली ने 28000 रन बनाकर रचा कीर्तिमान, ये दिग्गज छूटा पीछे

विराट कोहली ने भारत–न्यूज़ीलैंड पहले वनडे के दौरान कुमार संगकारा को पीछे छोड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बनने का गौरव हासिल किया. अब इस सूची में उनसे आगे केवल सचिन तेंदुलकर हैं. कोहली की यह उपलब्धि उनके शानदार और लगातार प्रदर्शन का एक और प्रमाण है.

विराट कोहली ने संगकारा को छोड़ा पीछे (Photo: BCCI)
वडोदरा में खेले गए भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मैच में विराट कोहली ने इतिहास रच दिया. विराट कोहली अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं. दिल्ली के 37 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज़ ने यह उपलब्धि हासिल करते हुए श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया है.

बड़ौदा के बीसीए स्टेडियम में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले वनडे मैच में कोहली को संगकारा के 28,016 रन के आंकड़े को पार करने के लिए 42 रन की ज़रूरत थी. उन्होंने भारत की 301 रन की रनचेज़ के दौरान पारी के 19वें ओवर में यह मुकाम हासिल कर लिया.

कोहली ने अपने टेस्ट करियर का समापन 123 मैचों में 9,230 रन के साथ किया, जबकि टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने 125 मैचों में 4,188 रन बनाए. वनडे क्रिकेट में कोहली अब तक 309 मैचों में 14,599* रन बना चुके हैं.

केवल सचिन से पीछे कोहली

अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज़ों की सूची में कोहली से आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन तेंदुलकर ने 1989 से 2013 के बीच भारत के लिए कुल 664 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 34,357 रन बनाए. उन्होंने 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन बनाए.

वनडे क्रिकेट में तेंदुलकर ने 463 मैचों में 18,426 रन ठोके. इसके अलावा उन्होंने अपना इकलौता टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला, जिसमें वह 12 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए थे.

यह भी पढ़ें: वडोदरा वनडे में विराट कोहली ने रच दिया खास कीर्तिमान... सौरव गांगुली पीछे छूटे

गांगुली को भी छोड़ा पीछे

विराट कोहली भारत के लिए अब तक 309 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेल चुके हैं. किंग कोहली ने पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है, जिन्होंने भारतीय टीम के लिए 308 ओडीआई मैचों में भाग लिया था. कोहली से ऊपर इस लिस्ट में राहुल द्रविड़ (340 मैच) और मोहम्मद अजहरुद्दीन (334 मैच) भी हैं, जिन्हें कोहली आने वाले समय में पछाड़ सकते हैं.

भारत के लिए सबसे अधिक ODI मैच
463 - सचिन तेंदुलकर
347- महेंद्र सिंह धोनी
340- राहुल द्रविड़
334- मोहम्मद अजहरुद्दीन
309- विराट कोहली
308- सौरव गांगुली

