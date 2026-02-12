scorecardresearch
 
IND vs NAM: सैमसन नहीं सुंदर करें नामीबिया के ख‍िलाफ ओपन‍िंग, श्रीकांत ने बताई वजह... अभ‍िषेक के खेलने पर सस्पेंस

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ मुकाबले से पहले पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने बड़ा सुझाव दिया है. उन्होंने कहा कि बीमार अभिषेक शर्मा की जगह वॉशिंगटन सुंदर को ओपनिंग करवानी चाहिए. श्रीकांत का मानना है कि सुंदर टीम को संतुलन देंगे और टॉप ऑर्डर में लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन के साथ अतिरिक्त गेंदबाजी विकल्प भी जोड़ेंगे.

संजू सैमसन की जगह वॉश‍िंगटन सुंदर को नामीब‍िया के ख‍िलाफ क्यों करनी चाहिए ओपन‍िंग (Photo: AP)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और नामीबिया के बीच आज (12 फरवरी)  होने वाले मुकाबले से पहले टीम संयोजन को लेकर बहस तेज हो गई है. पूर्व भारतीय कप्तान कृष्णमाचारी श्रीकांत ने एक ऐसा सुझाव दिया है, जिसने क्रिकेट हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है.

भारत को मैच से पहले बड़ा झटका तब लगा जब सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पेट के संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती हो गए. हालांकि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन नामीबिया के खिलाफ उनके खेलने पर अब भी संशय बना हुआ है.
ऐसे में श्रीकांत ने टीम मैनेजमेंट को पारंपरिक विकल्पों से हटकर सोचने की सलाह दी है. उनका मानना है कि विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन बैकअप ओपनर जरूर हैं, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत को अलग रास्ता अपनाना चाहिए.

श्रीकांत ने कहा कि वह इस मैच में वॉशिंगटन सुंदर को ओपनिंग कराना पसंद करेंगे. उनके मुताबिक सुंदर नई गेंद के खिलाफ तकनीकी रूप से सक्षम हैं और पावरप्ले में टीम को स्थिर शुरुआत दे सकते हैं. साथ ही, वह गेंदबाजी में भी योगदान देकर प्लेइंग इलेवन को अतिरिक्त संतुलन प्रदान करेंगे.

श्रीकांत का तर्क है कि छोटे मुकाबलों में इस तरह के रणनीतिक प्रयोग बड़े टूर्नामेंट में टीम को अधिक लचीला बनाते हैं. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि सुंदर को ऊपर भेजना टीम इंडिया के लिए “टैक्टिकल सरप्राइज” साबित हो सकता है.

भारत पहले भी आईसीसी टूर्नामेंटों में परिस्थितियों के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करता रहा है, और श्रीकांत का मानना है कि नामीबिया के खिलाफ मैच ऐसे प्रयोग के लिए सही मौका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट अनुभव और संतुलन को प्राथमिकता देता है या फिर पारंपरिक संयोजन के साथ ही उतरता है.

 

