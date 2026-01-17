अमेरिका के बाद अब बांग्लादेश होगा धुआं-धुआं... टीम इंडिया की निगाहें लगातार दूसरी जीत पर, वैभव सूर्यवंशी काटेंगे गदर!

आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम अपने दूसरे मुकाबले में आज (17 जनवरी) बांग्लादेश का सामना करने जा रही है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाना है. भारत ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में करते हुए पहले मैच में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को डीएलस नियम के तहत 6 विकेट से हराया था.

कप्तान आयुष म्हात्रे की कप्तानी वाली भारतीय टीम लय में है. भारतीय टी इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी संयोजन को और मजबूत करना चाहेगी. हालांकि यह मैच भारत के लिए शुरुआती मुकाबले की तुलना में कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश इस बार बेहद अनुभवी और संतुलित टीम लेकर आया है. भारत बांग्लादेशी टीम को कतई हल्के में नहीं लेना चाहेगा.

भारत के पास इस समय बेहद संतुलित और सितारों से सजी टीम है. आयुष म्हात्रे और वैभव सूर्यवंशी के रूप में भारत के पास तूफानी ओपनिंग जोड़ी है. वैभव यूएसए के खिलाफ सिर्फ 2 रन बना पाए थे, ऐसे में वो इस मैच में जरूरी बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए आतुर होंगे. मिडिल ऑर्डर में भारत के पास उप-कप्तान विहान मल्होत्रा, एरॉन जॉर्ज और वेदांत त्रिवेदी जैसे विकल्प मौजूद हैं. विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू भी फॉर्म में चल रहे हैं.

यूएसए के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले हेनिल पटेल फिर से भारत की सफलता की कुंजी होंगे. पेस डिपार्टमेंट में दीपेश देवेंद्रन, आरएस अम्बरीश, किशन कुमार सिंह और उद्धव मोहन भी हैं. कनिष्क चौहान, खिलान पटेल और मोहम्मद एनान अपनी स्पिन बॉलिंग से विरोधियों पर दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं. भारतीय अंडर-19 टीम ने पिछले 17 मैचों में से 14 जीते हैं, जिनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत भी शामिल हैं. यह रिकॉर्ड टीम को अतिरिक्त आत्मविश्वास देता है.

बांग्लादेश की टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता. टीम के कप्तान अजीजुल हकीम तमीम और उप-कप्तान जवा अबरार बल्ले से शानदार फॉर्म में रहे हैं. उनके साथ कलाम सिद्दीकी भी टीम की बल्लेबाजी को स्थिरता देते हैं. गेंदबाजी में बांग्लादेश का तेज आक्रमण भारत को कठिन परीक्षा दे सकता है. तेज गेंदबाजों इकबाल हुसैन और अल फहद बांग्लादेश की पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट के अहम सदस्य हैं. जिम्बाब्वे की पिचें आमतौर पर तेज गेंदबाजों के लिए मददगार रहती हैं, ऐसे में बांग्लादेश के पेसर भारत की बल्लेबाजी को चुनौती दे सकते हैं.

भारत अंडर-19 की संभावित प्लेइंग-11: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, आरएस अम्बरीश, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन और खिलान पटेल.



बांग्लादेश अंडर-19 की संभावित प्लेइंग 11: अजीजुल हकीम तमीम (कप्तान), जवाद अबरार, समियुन बसीर रतुल, शेख पावेज जिबोन, रिजान होसन, शाहरिया अल अमीन, शादीन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीकी अलीन और रिफत बेग.

भारत vs बांग्लादेश H2H (अंडर-19 क्रिकेट)

कुल मुकाबले-28

भारत ने जीते- 21

बांग्लादेश ने जीते- 6

बेनतीजा- 1

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज, उधव मोहन, मोहम्मद एनान.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का स्क्वॉड: जवाद अबरार, मोहम्मद रिफत बेग, मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिजान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), इकबाल हुसैन इमोन, शेख पावेज जिबोन, समियुन बसीर रतुल, अल फहद, साद इस्लाम रजिन, शादीन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, शाहरिया अल अमीन, शहरयार अहमद.

