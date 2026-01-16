वैभव सूर्यवंशी के U19 वर्ल्ड कप खेलने पर उठे सवाल... चर्चा में टीम इंडिया के पूर्व कोच का बयान

वैभव सूर्यवंशी ने बहुत कम उम्र में ही क्रिकेट जगत में अपनी पहचान बना ली है. 14 साल के वैभव इस समय आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम के लिए भाग ले रहे हैं. वैभव को टीम इंडिया का फ्यूचर स्टार बताया जा रहा है और उनकी तुलना अभी से दिग्गज क्रिकेटों से की जाने लगी है. वैभव को लेकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कोच डब्ल्यूवी रमन ने बड़ा बयान दिया है.

डब्ल्यूवी रमन ने वैभव सूर्यवंशी के अंडर-19 क्रिकेट खेलने पर चिंता जताई है. उनका मानना है कि कम उम्र में इतनी कामयाबी हासिल कर चुके खिलाड़ी को फिर निचले स्तर पर उतारना उसके विकास में बाधा डाल सकता है. रमन की यह टिप्पणी उस दिन सामने आई, जब आयुष म्हात्रे की अगुआई वाली भारतीय टीम ने बुलावायो में खेले गए अंडर-19 विश्व कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को डीएलएस नियम के तहत छह विकेट से मात दी.

डेब्यू IPL सीजन में भी काटा था गदर

वैभव सूर्यवंशी ने पिछले साल राजस्थान रॉयल्स की ओर से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पदार्पण किया था. उस आईपीएल सीजन में उन्होंने गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ 35 गेंदों पर शतक जड़ा था. इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में भी जमकर रन बनाए, उन्हें राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया-ए टीम में भी मौका मिला. अब वैभव U19 विश्व कप में उतरे हैं, जहां भारत को ग्रुप-ए में यूएसए, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है.

डब्ल्यूवी रमन ने X पर लिखा, 'यह राय कुछ लोगों को पसंद ना आए. सूर्यवंशी ने ए-टीम के लिए और IPL में शानदार प्रदर्शन किया है. U19 स्तर पर उन्हें वापस उतारना उनके विकास के लिए नुकसानदेह हो सकता है. वह मैच जिता सकते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन हमेशा बड़े लक्ष्य को देखना चाहिए.' रमन का कहना है कि जो खिलाड़ी आईपीएल और इंडिया-ए लेवल पर खेल चुका है, उसे U19 में भेजने से उसकी प्रगति की रफ्तार प्रभावित हो सकती है.

This could be an unpopular opinion. #Suryavanshi has performed extremely well in the A series and the IPL. Making him play at the U-19 level is likely to be detrimental to his growth. He may win matches no doubt, but it should be always be about the big picture! #indiancricket — WV Raman (@wvraman) January 15, 2026

संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा. वह केवल चार गेंदों का सामना कर दो रन बना पाए. हालांकि स्कॉटलैंड के खिलाफ वार्मअप में उन्होंने 50 गेंदों पर 96 रन ठोके थे. गेंदबाजी में उन्होंने जरूर प्रभावित किया और यूएसए की पारी का अंतिम विकेट हासिल किया.

बारिश से प्रभावित मैच में हेनिल पटेल ने 5 विकेट चटकाए, जिसके चलते यूएसए की टीम सिर्फ़ 107 रनों पर ऑल आउट हो गई. भारत ने लक्ष्य को आसानी से हासिल किया. अभिज्ञान कुंडू (42* रन) और कनिष्क चौहान (18* कन) ने टीम को जीते की मंजिल तक पहुंचाया. अब भारत शनिवार को बांग्लादेश से भिड़ेगा, जबकि उसका अंतिम ग्रुप मैच 24 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ निर्धारित है.

