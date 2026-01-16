बेखौफ गेम, ट्रेंडसेटर... वैभव सूर्यवंशी कैसे बने भारत के पहले ‘डिजिटल क्रिकेट स्टार’? U-19 वर्ल्ड कप का भी बढ़ गया क्रेज

अंडर-19 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है. भारत के लिए यह हमेशा ही टैलेंट का सबसे भरोसेमंद मंच रहा है. इसी टूर्नामेंट से भारतीय क्रिकेट को विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, शुभमन गिल जैसे नाम मिले, जिन्होंने आगे जाकर विश्व क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई. यह प्लेटफॉर्म भारतीय क्रिकेट के लिए एक तरह की 'टैलेंट फैक्ट्री' बन चुका है, जहां से अगली पीढ़ी सामने आती है. .

और पढ़ें

... लेकिन इस बार सुर्खियों में जिस खिलाड़ी का नाम सबसे ज्यादा है- वह है- वैभव सूर्यवंशी. उसकी कहानी इन सभी खिलाड़ियों से अलग है. वजह सिर्फ उसका खेल ही नहीं, बल्कि उसकी उम्र, उसके आसपास बनी हाइप और डिजिटल दौर में तेजी से तैयार हुई फैन-फॉलोइंग है. वैभव का केस यह साफ दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट अब पुराने ढांचे में नहीं बंधा है. एक नया मॉडल उभर रहा है, जिसमें खिलाड़ी की पहचान पहले ही डिजिटल माध्यमों से बनती है.

... इस बार एक दिलचस्प बात यह है कि फैन्स सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए इस अंडर-19 वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे.

1. सिर्फ 14 साल की उम्र- बड़े मंच पर सबसे कम उम्र की कहानी

वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी खासियत है उनकी कम उम्र. सिर्फ 14 साल, 294 दिन में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि भारत में आमतौर पर खिलाड़ी 17-18 साल की उम्र में इस टूर्नामेंट तक पहुंचते हैं. और 18-19 की उम्र में वर्ल्ड कप खेलकर निकल जाते हैं. तो क्या वैभव आने वाले U-19 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं..?

Advertisement

… लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है- 2016 के बाद BCCI ने यह नियम बना दिया है कि जो खिलाड़ी एक बार भारत की ओर से U-19 वर्ल्ड कप खेल ले, वह अगली बार भले ही आयु-सीमा में आता हो, फिर भी दूसरा U-19 वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता.

यह नियम BCCI की जूनियर कमेटी की सिफारिश पर 2016 की वर्किंग कमेटी मीटिंग में पास किया गया था.

इससे पहले भारत के कई खिलाड़ी दो-दो U-19 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, जिनमें शामिल हैं:

रवींद्र जडेजा- 2006 और 2008

विजय जोल- 2012 और 2014

आवेश खान, सरफराज खान और रिकी भुई- 2014 और 2016

...लेकिन 2016 के बाद यह संभव नहीं रहा, इसलिए वैभव सूर्यवंशी के मामले में यह बात साफ है कि वह अपनी उम्र की वजह से योग्य होने के बावजूद दो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि BCCI के नियम इसकी अनुमति नहीं देते.

2. U-19 से पहले ही फेमस- सोशल मीडिया वाला नया ट्रेंड

वैभव की कहानी का दूसरा बड़ा पहलू है उनकी पहचान. ज्यादातर भारतीय खिलाड़ी U-19 में अच्छा खेलकर फेमस होते हैं, लेकिन वैभव उल्टे रास्ते से आए हैं -पहले ही फेमस, फिर U-19 में एंट्री.

उनकी बैटिंग की क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल होती रहीं, उन्हें 'बेबी बॉस' जैसे नाम मिले और फैन्स ने बिना इंटरनेशनल टीवी पर देखे ही उन्हें नोटिस कर लिया.

Advertisement

ये इसलिए हुआ क्योंकि क्रिकेट का उपभोग करने का तरीका बदल चुका है-

YouTube हाईलाइट्स

Instagram रील्स

डेटा और स्टेट्स पोस्ट

डिजिटल स्काउटिंग

यही नया इकोसिस्टम वैभव को पहले से एक 'डिजिटल स्टार' बना चुका था.

3. बैखौफ गेम- जो आज के क्रिकेट का स्वाद है

वैभव की बैटिंग में सबसे अलग है उनका निडर खेल. बिना हिचक बड़े शॉट्स, हाई स्ट्राइक-रेट और मौके बनाने की कोशिश- ये सब आधुनिक T20 क्रिकेट की जरूरत है. इसलिए लोग सिर्फ उनका नाम नहीं, बल्कि उनका 'स्टाइल' फॉलो कर रहे हैं.

फैन्स की लाइन भी यही है -

'इस बार U-19 वर्ल्ड कप वैभव की बैटिंग के लिए देखा जा रहा है.'

ये बात भले अतिशयोक्ति लगे, लेकिन बताती है कि क्रिकेट अब सिर्फ टीम बनाम टीम नहीं, प्लेयर बनाम फैन-इंटरेस्ट का मामला भी बन चुका है.

4. तुलना और उम्मीदें - पर अब सिस्टम अलग है

भारत में हर नया टैलेंट तुलना की नजर से देखा जाता है- जडेजा, गिल, कोहली और रोहित सब U-19 के बाद फेमस हुए. वैभव पहले से फेमस हैं. फर्क यही है.

पुराना मॉडल -

पहले प्रदर्शन → फिर पहचान

नया मॉडल-

पहचान + प्रदर्शन → साथ-साथ चल रहे हैं

5. अब सवाल- क्या यह हाइप टिकेगी?

इसे समझने के लिए तीन बातें देखनी होंगी-

Advertisement

A. टेक्निकल गेम

U-19 स्तर पर तेज गेंदबाजी, बाउंस, रिस्ट स्पिन और मैच का दबाव असली टेस्ट होते हैं. यहीं पता चलेगा कि वैभव सिर्फ हाइलाइट्स वाले स्टार हैं या एक पूरी तरह सेट और भरोसेमंद बल्लेबाज.

B. फिटनेस और शरीर

15 से 20 की उम्र में शरीर बहुत बदलता है. कई खिलाड़ी U-19 में चमकते हैं, मगर फिटनेस या पावर की कमी से आगे रुक जाते हैं.

C. सही टाइमलाइन

भारतीय खिलाड़ी आमतौर पर 20-23 साल में सीनियर की दहलीज छूते हैं. अगर वैभव 18-19 में भी पहुंचते हैं तो यह बेहद तेज प्रगति मानी जाएगी.

6. नतीजा- वैभव की कहानी क्यों महत्वपूर्ण है?

क्योंकि वैभव सिर्फ एक युवा खिलाड़ी नहीं, बल्कि क्रिकेट के नए दौर का चेहरा हैं. एक ऐसा दौर जिसमें-

उम्र कम है,

खेल तेज है,

डिजिटल पहचान पहले है,

... और लोग खिलाड़ी को स्क्रीन पर देखकर ही फॉलो करने लगते हैं.

वे बड़े खिलाड़ी बनेंगे या नहीं... यह अभी नहीं कहा जा सकता. लेकिन इतना साफ है कि वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट का वह नया पन्ना हैं, जहां प्रतिभा, हाइप और डिजिटल पहचान एक साथ चल रही है.

यही वजह है कि उनका केस सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के बदलते सिस्टम की भी कहानी है.

Advertisement

इतिहास बताता है- U-19 स्टारडम मंजिल नहीं, पहली सीढ़ी है

वैभव की चर्चा के बीच यह भी समझना जरूरी है कि जल्दी पहचान मिल जाना=सीनियर लेवल की गारंटी नहीं.

कई खिलाड़ी U-19 में चमके, लेकिन बाद में टिक नहीं पाए, जैसे -उन्मुक्त चंद- 2012 में वर्ल्ड कप जिताया, बड़े नाम बने... लेकिन आगे चलकर निरंतरता और मौके न मिलने से करियर भारत में स्थिर नहीं हो पाया.

पृथ्वी शॉ- U-19 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान, टेस्ट डेब्यू पर शतक; पर फिटनेस, चयन और अनुशासन संबंधी मुद्दों ने करियर की रफ्तार धीमी कर दी.

आखिर क्यों वैभव को 'डिजिटल क्रिकेटर स्टार' कहा जा रहा... गूगल सर्च के नतीजों से ये फैक्ट आया सामने

14 साल का ‘गूगल स्टार’

2025 में भारत की गूगल सर्च ट्रेंड्स ने साफ कर दिया कि नए दौर का स्टारडम अब किस दिशा में जा रहा है.. 14 साल के वैभव सूर्यवंशी इस लिस्ट में सबसे ऊपर रहे. वैभव ने पहले आईपीएल में धमक दिखाई, फिर अंडर-19 क्रिकेट में अपनी काबिलियत साबित की और राइजिंग एशिया कप में सुर्खियां लूटकर युवाओं के नए हीरो बन गए. दिलचस्प यह भी कि वैश्विक स्तर पर ‘पीपल’ कैटेगरी में वैभव सूर्यवंशी वर्ल्डवाइड नंबर-6 रहे- यानी भारतीय गूगल ट्रेंड्स ने इस साल एक नए किशोर सुपरस्टार की घोषणा कर दी.

Advertisement





---- समाप्त ----