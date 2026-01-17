scorecardresearch
 
IND vs BAN U19 World Cup LIVE: वैभव सूर्यवंशी बांग्लादेश के खिलाफ करेंगे तोड़फोड़, किसने जीता टॉस?

India vs Bangladesh, U19 World Cup 2026: बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का मुकाबला है. भारतीय टीम अब तक पांच बार अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत चुकी है. अबकी बार भी भारतीय टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है.

अंडर-19 वर्ल्ड कप में आज भारत-बांग्लादेश का मुकाबला है. (Photo: Getty)
India vs Bangladesh, U19 World Cup 2026 LIVE: आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में आज (17 जनवरी) भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में है. मुकाबले में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 12.30 बजे होगा और पहली गेंद 1.00 बजे फेंकी जाएगी. मुकाबले में आयुष म्हात्रे भारतीय टीम की कप्तानी करने जा रहे हैं. वहीं अजीजुल हकीम तमीम बांग्लादेशी टीम के कप्तान हैं.

भारतीय टीम ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) को डीएलएस नियम के तहत 6 विकेट से हराकर इस टूर्नामेंट में आगाज धमाकेदार तरीके से किया था. अब बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में भी भारतीय टीम से धांसू खेल की आस है, इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से धूम मचाना चाहेंगे. भारत-बांग्लादेश मुकाबले से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

अंडर-19 वर्ल्ड कप इस बार नामीबिया और जिम्बाब्वे की सहमेजबनी में हो रहा है. इसके मुकाबले विंडहोक, हरारे और बुलावायो में खेले जा रहे हैं. पांच बार की चैम्पियन भारत को ग्रुप-ए में रखा गया है, जिसमें न्यूजीलैंड, यूएसए और बांग्लादेश की टीम्स भी शामिल हैं. अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को हरारे में खेला जाना है.

भारत अंडर-19 की संभावित प्लेइंग-11: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), आरएस अम्बरीश, हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, हेनिल पटेल, खिलान पटेल और दीपेश देवेंद्रन.
 
बांग्लादेश अंडर-19 की संभावित प्लेइंग 11: अजीजुल हकीम तमीम (कप्तान), जवाद अबरार, समियुन बसीर रतुल, रिजान होसन, शेख पावेज जिबोन, शाहरिया अल अमीन, शादीन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीकी अलीन और रिफत बेग.

अंडर-19 क्रिकेट में भारतीय टीम का पलड़ा बांग्लादेश के खिलाफ भारी रहा है. दोनों के बीच अब तक 28 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 21 मैचों में जीत हासिल की. जबकि 6 मुकाबलों में बांग्लादेशी टीम को जीत हासिल हुई. एक मुकाबला बेनतीजा भी रहा.

भारत vs बांग्लादेश H2H (अंडर-19 क्रिकेट)
कुल मैच: 28
भारत ने जीते: 21
बांग्लादेश ने जीते: 6
बेनतीजा- 1

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए भारत का फुल स्क्वॉड: आयुष म्हात्रे (कप्तान), विहान मल्होत्रा (उप-कप्ताान), वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी,अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), कनिष्क चौहान, हरवंश पंगालिया, आरएस अम्बरीश, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन, खिलान पटेल, किशन कुमार सिंह, एरॉन जॉर्ज, उधव मोहन और मोहम्मद एनान.

अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश का स्क्वॉड: जवाद अबरार, मोहम्मद रिफत बेग, मोहम्मद अजीजुल हकीम तमीम (कप्तान), कलाम सिद्दीकी अलीन, मोहम्मद रिजान होसन, मोहम्मद फरीद हसन फैसल (विकेटकीपर), इकबाल हुसैन इमोन, शेख पावेज जिबोन, समियुन बसीर रतुल, अल फहद, साद इस्लाम रजिन, शादीन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, शाहरिया अल अमीन और शहरयार अहमद.

भारत के ग्रुप मुकाबलों का शेड्यूल
15 जनवरी: बनाम यूएसए, बुलावायो, भारत की 6 विकेट से जीत
17 जनवरी: बनाम बांग्लादेश, बुलावायो 
24 जनवरी: बनाम न्यूजीलैंड, बुलावायो 

