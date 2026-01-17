scorecardresearch
 
वैभव सूर्यवंशी ने यूथ ODI में रच दिया खास कीर्तिमान... विराट कोहली पीछे छूटे

वैभव सूर्यवंशी यूथ ओडीआई में 1000 रनों का आंकड़ा छूने वाले सातवें भारतीय बल्लेबाज हैं. 14 साल के वैभव ने बांग्लादेश के खिलाफ अंडर-19 वर्ल्ड कप मैच में ये उपलब्धि हासिल की. वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में शानदार 72 रन बनाए.

वैभव सूर्यवंशी का शानदार प्रदर्शन जारी है. (Photo: Getty)
वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के मैदान पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. 14 साल के वैभव फिलहाल आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वैभव ने 17 जनवरी (शनिवार) को बुलावायो में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में जबरदस्त बैटिंग करते हुए 72 रन बनाए. वैभव ने 67 गेंदों की पारी में 6 चौके और तीन छक्के लगाए. वैभव को तेज गेंदबाज इकबाल हुसैन इमोन ने आउट किया.

इस इनिग्स के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने एक खास कीर्तिमान रचा. वैभव ने यूथ ओडीआई में ना सिर्फ 1000 हजार रन पूरे किए, बल्कि यूथ ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में अब सातवें नंबर पर आ गए हैं. सूर्यवंशी ने विराट कोहली को भी पछाड़ दिया, जिन्होंने 978 रन बनाए थे.

वैभव सूर्यवंशी ने अब तक भारत के लिए यूथ ओडीआई में कुल 20 मैच खेलकर 52.35 की औसत से 1047 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और पांच अर्धशतक शामिल रहे. संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ सिर्फ 2 रन पर आउट होने के बाद वैभव ने दमदार वापसी की और बांग्लादेशी टीम के खिलाफ बेहद संयम के साथ तेज अर्धशतक बना सभी को प्रभावित किया.

यूथ ओडीआई में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन विजय जोल ने बनाए. यशस्वी जायसवाल, तन्मय श्रीवास्तव, उनमुक्त चंद, शुभमन गिल और सरफराज खान ने भी यूथ ओडीआई में भारत के लिए हजार प्लस रन बनाए थे. यूथ ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड फिलहाल बांग्लादेश के नजमुल हुसैन शांतो (1820 रन) के नाम है.

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद वैभव सूर्यवंशी सुर्खियों में आए थे. वैभव आईपीएल इतिहास के सबसे युवा सेंचुरियन बने, जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया. इसके बाद उनका करियर लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ता गया. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिचों पर वैभव ने शतक जड़े. वहीं इंडिया-ए के लिए कतर में राइजिंग स्टार्स एशिया कप में डेब्यू पर वैभव ने शतक लगाया. कुछ दिनों बाद दुबई में U19 एशिया कप में भी वैभव ने शतकीय पारी खेलकर सुर्खियां बटोरीं. फिर अंडर-19 विश्व कप से पहले साउथ अफ्रीका में उन्होंने शानदार सेंचुरी लगाई.

यूथ ओडीआई में भारत के लिए सर्वाधिक रन
1404- विजय जोल        
1386- यशस्वी जायसवाल    
1316- तन्मय श्रीवास्तव
1149- उन्मुक्त चंद
1149- शुभमन गिल
1080- सरफराज खान
1047- वैभव सूर्यवंशी

बिहार के समस्तीपुर में जन्मे वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है. जहां भी खेले, उन्होंने रन बरसाए हैं और अपने खेल से हर देश में अपनी पहचान बनाई. उनकी प्रतिभा, तकनीक और मानसिक मजबूती की वजह से वह भारत के सबसे चर्चित युवा प्रतिभाओं में शामिल हो गए हैं.

