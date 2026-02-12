scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

... तो क्रिकेटर रिंकू सिंह से नहीं IAS से होती MP प्र‍िया सरोज की शादी, ऐसे शुरू हुई कपल की लव स्टोरी, VIDEO

क्रिकेटर रिंकू सिंह और मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद (MP) प्रिया सरोज की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर चर्चा में है. एक इंस्टाग्राम लाइक से शुरू हुई बातचीत मॉल की पहली मुलाकात तक पहुंची, जहां रिंकू देर से पहुंचे. परिवार की हिचकिचाहट और व्यस्त करियर के बावजूद दोनों ने रिश्ता निभाया.

Advertisement
X
रिंकू सिंह और प्र‍िया सरोज की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, यह बात उन्होंने पहली बार एक वीड‍ियो में बताई (Photo: ITG)
रिंकू सिंह और प्र‍िया सरोज की प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई, यह बात उन्होंने पहली बार एक वीड‍ियो में बताई (Photo: ITG)

रिंकू सिंह को प्रिया सरोज से पहली नजर में ही प्यार हो गया था, यह बात उन्होंने इस वीड‍ियो में बताई. वहीं इस वीड‍ियो में प्र‍िया सरोज ने माना कि उनकी शादी किसी IAS से होने वाली थी, वहीं दोनों में पहले किसने पहले प्रपोज किया? यह बात भी प्र‍िया सरोज और रिंकू सिंह ने बताई . 

भारतीय क्रिकेट टीम के T20 फिनिशर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज अब अपनी लव स्टोरी को लेकर फ‍िर सुर्खियों में हैं. सोशल मीडिया पर वायरल 108 सेकंड के  वीडियो लव की अदालत में दोनों ने अपने रिश्ते की शुरुआत से लेकर शादी तक का सफर बेहद हल्के-फुल्के अंदाज में साझा किया.

 इस दौरान जब प्र‍िया सरोज से पूछा गया कि क्या उन्होंने रिंकू को इंस्टाग्राम पर स्टॉक (किसी की प्रोफाइल, पोस्ट, स्टोरीज या गतिविधियों को चोरी-छिपे या बार-बार देखना होता है, बिना उन्हें फॉलो किए या लाइक किए ) किया था? 

सम्बंधित ख़बरें

Suryakumar Yadav
Captain Suryakumar Yadav ने जीता फैंस का दिल!
Ishan Kishan and Rinku Singh
कप्तान सूर्या ने जीता दिल, न्यूजीलैंड से सीरीज जीत इन्हें थमा दी ट्रॉफी
Suryakumar Yadav
वाइजैग में एक्पेर‍िमेंट पड़ा भारी, 6 बल्लेबाजों के साथ उतरने पर सूर्या ने दी सफाई
Axar Patel injured in Nagpur T20I
अक्षर बाहर? टीम इंड‍िया में 1 जगह के 3 दावेदार... रायपुर T20 में ऐसी होगी प्लेइंग XI
Priya On Rinku
Rinku की बल्लेबाजी पर फिदा हुईं मंगेतर Priya Saroj!

इस पर प्र‍िया सरोज ने कहा- नहीं, गलत है. मैंने स्टॉक नहीं किया था. मेरी स‍िस्टर का पेज था, तो उनके पेज का प्रमोशन करवाना था. इनके बारे में मुझे किसी ने बताया था कि ये क्रिकेटर हैं और ये प्रमोशन कर सकते हैं. जनरली हम किसी का पेज लाइक कर देते हैं, तो इसी तरह मैंने उस पेज को लाइक कर दिया था. 

Advertisement

इसी बीच रिंकू ने बीच में प्र‍िया सरोज को टोकते हुए कहा- एक नहीं, दो बार लाइक था. फ‍िर प्र‍िया ने कहा-हां दो बार लाइक किया था. लेकिन इसके बाद रिंकू का खुद से मैसेज आया और लिखा- हाय! मैसेज इनकी तरफ से था, लाइक मैंने किया. 

जब रिंकू और प्रिया पहली बार म‍िले...
इस दौरान रिंकू ने बताया कि जब मैं पहली बार प्र‍िया से मिला था तो मैं लेट हो गया था. मैं करीब 4 घंटे लेट हो गया था. इस पर प्र‍िया ने कहा मैंने फ‍िर इनको डांटा भी था. रिंकू ने कहा कि जब मैं पहली बार प्र‍िया से मिला तो इन्होंने लॉन्ग ड्र्रेस पहनी हुई थी और मैं शॉर्ट पहनकर ही मॉल पहुंच गया था. 

रिंकू ने किया प्र‍िया को प्रपोज, पर पापा नहीं माने 
वीड‍ियो में र‍िंकू ने कहा कि प्र‍िया को उन्होंने प्रपोज तो कर द‍िया था, लेकिन इनके पापा (तूफानी सरोज) नहीं माने थे. यह टाइम करीब 3 साल का रहा था. इस दौरान दोनों ने तय किया कि रिंकू टीम इंड‍िया में आ जाएं और प्रिया जज बन जाएं. प्र‍िया ने बताया कि हम दोनों की डेट कभी नहीं हुई, हम जब भी मिले तो फैम‍िली वाले भी साथ थे. शुरुआती 3 साल में हमारी मुलाकात हुई लेकिन 3-4 महीने में एक बार... 

Advertisement

प्र‍िया ने कहा 2022 में तो पापा उनकी शादी किसी IAS से करवाना चाहते थे, लेकिन इसे उन्होंने बहुत मुश्क‍िल से टाला. इसके बाद रिंकू के पास प्र‍िया के भाई का कॉल आया और उन्होंने पूछा था कि तुम शादी तो कर लोगे ना, इस पर रिंकू ने हामी भर दी थी. 


भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और यूपी जौनपुर के मछलीशहर की समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की डेट टाल दी गई थी. रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी 18 नवंबर 2025 को वाराणसी में होनी थी. वाराणसी के नदेसर स्थित होटल ताज़ में इस शादी की बुकिंग की गई थी. लेकिन अब मीड‍िया र‍िपोर्टों के अनुसार दोनों की शादी जून 2026 में होगी. रिंकू और  प्रिया सरोज की सगाई 8 जून 2025 को लखनऊ में हुई थी.  

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement