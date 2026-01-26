भड़काया, ललचाया फिर दे दिया धोखा... कैसे PAK के नापाक ट्रैप में फंसा बांग्लादेश, वर्ल्ड कप ड्रामेबाजी की इनसाइड स्टोरी

भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने जा रहा है. लेकिन इस टूर्नामेंट से पहले बांग्लादेश और आईसीसी के बीच करीब तीन हफ्ते तक तनाव देखने को मिला. आखिरकार आईसीसी ने सख्त एक्शन लिया और बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया. उसकी जगह स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया.

लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर बारीकी से देखें तो इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश है. पाकिस्तान ही वो इकलौता देश था जिसने बांग्लादेश को भड़काया और आईसीसी के खिलाफ खड़ा किया. पाकिस्तान ने ही बेवजह मामले को इतना बड़ा बनाया. अब आइए जानते हैं पाक की नापाक कोशिशों की इनसाइड स्टोरी...

आईपीएल से शुरू हुआ विवाद

वर्ल्ड कप के विवाद की शुरुआत बीसीसीआई के उस फैसले के बाद हुई जिसमें बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल की टीम केकेआर से रिलीज कर दिया गया. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को एक लेटर लिखा और भारत में अपने वर्ल्ड कप के मैच को श्रीलंका शिफ्ट कराने की मांग की.

फिर हुई पाकिस्तान की एंट्री

बांग्लादेश के इस कदम के बाद इस विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हो गई. पाकिस्तान ने बिना पूरा विवाद समझे बांग्लादेश का साथ दिया और उसे भड़काने लगा. पाकिस्तान ने कहा कि वो बांग्लादेश के ग्रुप मैच अपने देश में कराने को राजी है. वहीं, आईसीसी से भी बांग्लादेश की बात मानने की गुहार लगाई.

यही नहीं, पाकिस्तान ने बांग्लादेश से हमदर्दी जताने के लिए मुस्तफिजुर रहमान को PSL में खेलने का मौका दे दिया. फिर पाकिस्तान ने आईसीसी, बीसीसीआई के खिलाफ बयानबाजी तेज कर दी. पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी भी इस विवाद में कूद गए.

बांग्लादेश भी पाकिस्तान की साजिश नहीं समझ सका और उसके ट्रैप में फंसता गया. पाकिस्तान बार-बार ये दोहराता रहा की वह अपने देश में मैच कराने को तैयार है और बांग्लादेश के साथ मजबूती से खड़ा है. इधर, बांग्लादेश भी आईसीसी को खुलेआम अकड़ दिखाने लगा और उसकी बात मानने से इनकार कर दिया.

वोटिंग में भी केवल पाकिस्तान का साथ

इस विवाद को बढ़ता देख आईसीसी ने एक फाइनल मीटिंग बुलाई. इस मीटिंग से पहले बांग्लादेश को आईसीसी ने साफ कह दिया था कि उसकी जांच में खतरे की कोई बात सामने नहीं आई है. लिहाजा बांग्लादेश को भारत में ही मैच खेलने होंगे.

लेकिन जब मीटिंग हुई तो बांग्लादेश का साथ केवल पाकिस्तान ने दिया. बाकी 14 वोट आईसीसी के फैसले के पक्ष में गिरे. यहीं से तय हो गया की बांग्लादेश अब वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को मौका दिया जाएगा.

फिर शुरू हुआ पाकिस्तान का असली खेल

जब बांग्लादेश को आईसीसी से झटका लग गया तो पाकिस्तान ने भी आईसीसी को आंखें तरेरी. उसने भी वर्ल्ड कप बहिष्कार की धमकी दे डाली. लेकिन आईसीसी ने अपना सख्त अंदाज नहीं बदला. आईसीसी ने साफ लहजे में कह दिया की अगर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बहिष्कार की हिमाकत की तो फिर उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा.

आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान पर तमाम प्रतिबंध लगेंगे. यहां तक की उसके द्विपक्षीय सीरीज खेलने और पीएसएल पर भी एक्शन हो सकता है. साथ ही आर्थिक नुकसान भी उसे झेलना होगा. जैसे ही आईसीसी ने ये अल्टीमेटम दिया. इसके कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई. पाकिस्तान जो बायकॉट की धमकी दे रहा था उसने वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया.

पाकिस्तान जिसने बांग्लादेश को ये पूरा भरोसा दे रखा था कि वह भी उसके साथ वर्ल्ड कप का बहिष्कार करेगा और आईसीसी पर वैश्विक दबाव बनाएगा. वह पलट गया.



इस विवाद में पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की वह कैसे भी भारत की साख को धक्का पहुंचा सके और अपना उल्लू सीधा कर सके. लेकिन आईसीसी ने उसकी एक न चलने दी. आखिरकार पाकिस्तान की चाल से केवल बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा और वर्ल्ड कप खेलने का उसका सपना चकनाचूर हो गया.

टी20 विश्व कप के लिए पाकिस्तानी टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफाय (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह आफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ग्रुप मुकाबले

07 फरवरी 2026. बनाम नीदरलैंड्स. SSC. कोलंबो

10 फरवरी 2026. बनाम यूएसए. SSC. कोलंबो

15 फरवरी 2026. बनाम भारत. प्रेमदासा. कोलंबो

18 फरवरी 2026. बनाम नामीबिया. SSC. कोलंबो

