बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही तिलमिलाए शाहिद आफरीदी... ICC पर साधा निशाना

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर कर दिया है. बांग्लादेश की टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था, इसके बाद आईसीसी ने ये कड़ा फैसला लिया. आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया है.

आईसीसी ने 23 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को 24 घंटे का समय दिया था कि वह यह साफ करे कि टीम भारत आएगी या नहीं. लेकिन तय समय के भीतर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम घोषित कर दिया.

इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने आईसीसी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. आफरीदी ने अपने X अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि जब भारत ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया, तब आईसीसी ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को मानते हुए उसे दुबई में मैच खेलने की अनुमति दी, लेकिन वही समझदारी बांग्लादेश के मामले में नहीं दिखाई गई.

शाहिद आफरीदी ने कहा कि नियम सभी देशों के लिए एक जैसे होने चाहिए और बांग्लादेश के खिलाड़ियों व उनके करोड़ों फैन्स के साथ ऐसा व्यवहार गलत है. आफरीदी ने लिखा, 'निरंतरता और निष्पक्षता वैश्विक क्रिकेट प्रशासन की बुनियाद हैं. बांग्लादेश के खिलाड़ी और वहां के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक सम्मान के हकदार हैं, न कि दोहरे मापदंडों के. ICC को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं.'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने भी आईसीसी के फैसले पर सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि जब भारत को चैम्पियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू की इजाजत दी गई, तो बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में यह विकल्प क्यों नहीं मिला. उनका कहना था कि आईसीसी को इस फैसले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए. हालांकि गिलेस्पी ने बाद में अपना पोस्ट डिलीट कर दिया.

ICC ने क्या सफाई दी?

आईसीसी ने कहा कि उसने बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया. आईसीसी ने आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञों से रिपोर्ट मंगवाई. इन रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद आईसीसी इस नतीजे पर पहुंची कि भारत में बांग्लादेशी टीम, अधिकारियों या फैन्स को कोई वास्तविक सुरक्षा खतरा नहीं है.

बांग्लादेश के बाहर होते ही क्रिकेट स्कॉटलैंड ने आईसीसी का न्योता स्वीकार कर लिया. स्कॉटलैंड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वे इस मौके के लिए आईसीसी के आभारी हैं और टीम तुरंत भारत आने की तैयारी कर रही है. स्कॉटिश खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को निर्धारित है.

