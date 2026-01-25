scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप से बाहर होते ही तिलमिलाए शाहिद आफरीदी... ICC पर साधा निशाना

आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर किए जाने के फैसले ने बवाल खड़ा कर दिया है. इस फैसले पर अब पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. वहीं जेसन गिलेस्पी का भी रिएक्शन सामने आया है.

Advertisement
X
शाहिद अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर दिया रिएक्शन (Photo: Instagram/@safridiofficial)
शाहिद अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप विवाद पर दिया रिएक्शन (Photo: Instagram/@safridiofficial)

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर कर दिया है. बांग्लादेश की टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार कर दिया था, इसके बाद आईसीसी ने ये कड़ा फैसला लिया. आईसीसी ने बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को इस टूर्नामेंट में शामिल कर लिया है.

आईसीसी ने 23 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को 24 घंटे का समय दिया था कि वह यह साफ करे कि टीम भारत आएगी या नहीं. लेकिन तय समय के भीतर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर आईसीसी ने बड़ा फैसला लेते हुए स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? जानें- फिर किस देश की होगी सरप्राइज एंट्री

सम्बंधित ख़बरें

Scotland squad line up for the national anthem ahead of the T20 International match between Scotland and Australia at The Grange Club
सरप्राइज एंट्री पर स्कॉटलैंड का पहला रिएक्शन... T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम ने शुरू की तैयारी
Pakistan's Haris Rauf (C) celebrates with teammates
बहिष्कार की धमकी के बीच पाकिस्तान ने घोषित की वर्ल्ड कप टीम, बाबर इन, हारिस आउट
Bangladesh
ICC ने बताया Bangladesh World Cup से क्यों हुआ बाहर?
Bangladesh team
'T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना स्वीकार...', ICC के फैसले पर बांग्लादेश ने तोड़ी चुप्पी
Pakistan Cricket Team
PAK क्रिकेट के अस्तित्व पर खतरा, अगर वर्ल्ड कप छोड़ा तो लग सकते हैं ये प्रतिबंध

इस फैसले के बाद क्रिकेट जगत में बहस तेज हो गई है, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी ने आईसीसी पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाया. आफरीदी ने अपने X अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा कि जब भारत ने चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान जाने से इनकार किया, तब आईसीसी ने भारत की सुरक्षा चिंताओं को मानते हुए उसे दुबई में मैच खेलने की अनुमति दी, लेकिन वही समझदारी बांग्लादेश के मामले में नहीं दिखाई गई.

Advertisement

शाहिद आफरीदी ने कहा कि नियम सभी देशों के लिए एक जैसे होने चाहिए और बांग्लादेश के खिलाड़ियों व उनके करोड़ों फैन्स के साथ ऐसा व्यवहार गलत है. आफरीदी ने लिखा, 'निरंतरता और निष्पक्षता वैश्विक क्रिकेट प्रशासन की बुनियाद हैं. बांग्लादेश के खिलाड़ी और वहां के करोड़ों क्रिकेट प्रशंसक सम्मान के हकदार हैं, न कि दोहरे मापदंडों के. ICC को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं.'

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेसन गिलेस्पी ने भी आईसीसी के फैसले पर सवाल खड़े किए. उन्होंने पूछा कि जब भारत को चैम्पियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू की इजाजत दी गई, तो बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप में यह विकल्प क्यों नहीं मिला. उनका कहना था कि आईसीसी को इस फैसले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए. हालांकि गिलेस्पी ने बाद में अपना पोस्ट डिलीट कर दिया.

ICC ने क्या सफाई दी?
आईसीसी ने कहा कि उसने बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को गंभीरता से लिया. आईसीसी ने आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा विशेषज्ञों से रिपोर्ट मंगवाई. इन रिपोर्ट्स की समीक्षा के बाद आईसीसी इस नतीजे पर पहुंची कि भारत में बांग्लादेशी टीम, अधिकारियों या फैन्स को कोई वास्तविक सुरक्षा खतरा नहीं है.

बांग्लादेश के बाहर होते ही क्रिकेट स्कॉटलैंड ने आईसीसी का न्योता स्वीकार कर लिया. स्कॉटलैंड ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि वे इस मौके के लिए आईसीसी के आभारी हैं और टीम तुरंत भारत आने की तैयारी कर रही है. स्कॉटिश खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना चाहते हैं. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और खिताबी मुकाबला 8 मार्च को निर्धारित है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    Advertisement