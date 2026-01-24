पाकिस्तान भी करेगा टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार? बांग्लादेश के बाहर होने पर नकवी की ICC को धमकी

बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के आईसीसी के फैसले से पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पाकिस्तान में मीडिया से बात करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और आईसीसी को दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए.

और पढ़ें

मोहसिन नकवी ने बताया कि उन्होंने यह मुद्दा आईसीसी बोर्ड मीटिंग के दौरान भी उठाया था. उन्होंने कहा, मैंने आईसीसी की बैठक में साफ कहा कि आप दोहरे मानदंड नहीं अपना सकते. एक देश के लिए एक फैसला और दूसरे देश के लिए दूसरा फैसला नहीं हो सकता. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बांग्लादेश को हर हाल में विश्व कप खेलना चाहिए, क्योंकि वह टूर्नामेंट का एक बड़ा और अहम हितधारक है.

पीसीबी प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों आईसीसी के समान सदस्य हैं और उनके साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा, बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा ही सदस्य है. अगर आपने पाकिस्तान के मामले में भारत को प्राथमिकता दी है, तो बांग्लादेश के मामले में भी वही रवैया अपनाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: बांग्लादेश की निकली अकड़... ICC ने T20 वर्ल्ड कप से किया बाहर, इस टीम की हुई एंट्री

Advertisement

आईसीसी को पाकिस्तान ने दी धमकी

मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि कोई एक देश दूसरे देश पर अपना फैसला नहीं थोप सकता. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान अपने रुख पर मजबूती से खड़ा रहेगा. उन्होंने कहा, “एक देश दूसरे देश को निर्देश नहीं दे सकता. अगर ऐसा हुआ, तो पाकिस्तान अपनी स्थिति पर अडिग रहेगा.”

पीसीबी प्रमुख ने पाकिस्तान सरकार की भूमिका को भी बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान यह कहता है कि वह विश्व कप नहीं खेलेगा, तो आईसीसी को 22वीं टीम को शामिल करने पर विचार करना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला पाकिस्तान सरकार का होगा और अंतिम निर्णय भी सरकार ही लेगी.

यह भी पढ़ें: स्कॉटलैंड की एंट्री से बदल गया टी20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल, जानें कब-कब होंगे इस टीम के मुकाबले

तो क्या पाकिस्तान भी करेगा वर्ल्ड कप का बहिष्कार

मोहसिन नकवी ने कहा, 'यह पाकिस्तान सरकार का निर्णय है और अंतिम फैसला भी पाकिस्तान सरकार ही लेगी.' उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान के पास हर स्थिति से निपटने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं. उन्होंने कहा, “हमारे पास प्लान A, प्लान B, प्लान C और प्लान D हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.'

Advertisement

आईसीसी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पीसीबी प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान को आईसीसी से ज्यादा अपनी सरकार पर भरोसा है. उन्होंने कहा, हमें आईसीसी से ज्यादा पाकिस्तान सरकार पर भरोसा है.

मोहसिन नकवी के इन बयानों के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नई बहस छिड़ गई है. बांग्लादेश के विश्व कप भविष्य, आईसीसी की निष्पक्षता और सदस्य देशों के अधिकारों को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई हैं. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आईसीसी और संबंधित देशों की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी.

यह भी पढ़ें: 'दुनिया अब भरोसा नहीं करेगी...', बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पूर्व अधिकारी ने जमकर सुनाया

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को आईसीसी ने बाहर कर दिया है. उसकी जगह अब स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में शामिल किया गया है. आईसीसी ने साफ कह दिया था कि वर्ल्ड कप के शेड्यूल और वेन्यू में बदलाव नहीं किया जाएगा. आखिरकार बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया.



---- समाप्त ----