Hardik Pandya Ind Vs Pak: सीनियर्स ने फंसा दिया था मैच, हार्दिक पंड्या ना होते तो होती अनहोनी, पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे बाल-बाल बची टीम इंडिया

एशिया कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने पड़ोसी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर शानदार आगाज़ किया है. रविवार को दुबई स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में जाकर जीत दर्ज की और फैन्स को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या इस मैच के हीरो बने, जिन्होंने हारी हुई बाजी को पलट दिया.

एक वक्त पर लग रहा था कि टीम इंडिया इस मैच को हार जाएगी, लेकिन अंत में हार्दिक पंड्या कुछ ऐसा कमाल किया कि पाकिस्तान को हवा भी नहीं लगी और मैच टीम इंडिया की झोली में आ गिरा.

सीनियर्स ने फंसा दिया था मैच



इस हाइवोल्टेज मैच में हर किसी की नज़र भारत के स्टार और सीनियर प्लेयर्स पर थी. कप्तान रोहित शर्मा, उप-कप्तान केएल राहुल और पूर्व कप्तान विराट कोहली ही भारत के टॉप-3 हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने ये सभी एक बार फिर फेल हुए. सिर्फ 53 रन के स्कोर पर भारत के तीन विकेट गिर गए थे, केएल राहुल तो पहली ही बॉल पर आउट हुए.



उनके बाद कप्तान रोहित शर्मा भी सिर्फ 10 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे. लंबे वक्त के बाद वापसी कर रहे विराट कोहली कुछ हदतक यहां रंग में दिखे, उन्होंने कुछ बेहतर शॉट भी खेले. लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए उसके कुछ देर बाद एक लापरवाही भरा शॉट खेलकर विराट कोहली भी अपना विकेट गंवा बैठे.

