India vs New Zealand 1st T20I Live Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, भारत को दिया पहले बैटिंग का न्योता

India (IND) vs New Zealand (NZ) Live Score: भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है. ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इसके तुरंत बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला आज नागपुर में खेला जा रहा है (Photo: BCCI)
भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच आज नागपुर में खेला जा रहा है. मुकाबले में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी चुनी है. भारतीय टीम पहले बैटिंग कर रही है. इस मुकाबले का लाइव स्कोर और पल-पल की अपडेट जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक को रिफ्रेश करते रहें...

भारतीय टीम (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड (प्लेइंग इलेवन): टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे, रचिन रविंद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी.


 

ये सीरीज इसलिए भी खास है क्योंकि इसके तुरंत बाद 7 फरवरी से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा. ऐसे में तैयारियों के लिहाज से दोनों टीमों के पास ये आखिरी मौका है. 2024 में भारत की टी20 टीम की कमान संभालने के बाद से सूर्यकुमार यादव के नतीजे बेहद शानदार रहे हैं और उनकी जीत का प्रतिशत 72 प्रतिशत से अधिक है. हालांकि, सूर्या का फॉर्म चिंता का विषय है. 

नागपुर स्टेडियम के आंकड़े क्या कहते हैं...

नागपुर के इस स्टेडियम की बात करें तो अब तक इस मैदान पर कुल 13 टी20 मैच खेले गए हैं. साल 2009 में पहली बार टी20 मैच इस मैदान पर खेला गया था.  पिछला मैच 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की.

यह भी पढ़ें: 18 महीने से सूर्यकुमार यादव का बल्ला खामोश, टी20 वर्ल्ड कप से पहले पोंटिंग ने दी वापसी की टिप्स

भारत-न्यूजीलैंड के इस मैदान पर क्या हैं आंकड़े

इस मैदान पर टीम इंडिया ने 5 टी20 मैच खेले हैं. इसमें से 3 में भारत को जीत मिली है जबकि 2 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, न्यूजीलैंड की बात करें तो कीवी टीम ने यहां एक मैच खेला है और उसे जीत मिली है.

दरअसल, 2016 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैदान पर मैच खेला गया था. इसमें कीवी टीम ने भारत को 47 रनों से शिकस्त दी थी. 

भारत-न्यूजीलैंड के बीच कैसा है हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कुल टी20 मुकाबले- 25

भारत ने जीते- 12
न्यूजीलैंड ने जीते- 10
टाई-3

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क.  

---- समाप्त ----
