Hardik Pandya Ind Vs Pak: आखिरी 2 ओवर का फुल रोमांच, जब हार्दिक पंड्या ने पाकिस्तान से छीन लिया मैच

यूएई के दुबई में रविवार को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला हुआ. एशिया कप के इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है. पाकिस्तान ने भारत को 148 रनों का टारगेट दिया था, जिसे आखिरी ओवर में हासिल कर भारत ने जीत दर्ज की. टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने आखिरी ओवर में छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई.

आखिरी दो ओवर की पूरी कहानी



टीम इंडिया के लिए यह जीत आसान नहीं रही, क्योंकि मैच आखिरी तक फंसा रहा था. भारत को जीत के लिए आखिरी दो ओवर में भारत को 21 रनों की जरूरत थी. तब हार्दिक पंड्या और रवींद्र जडेजा क्रीज़ पर थे, टीम इंडिया की सारी उम्मीद यहां पर टिकी थी और इसी ओवर में कमाल हो गया.



पाकिस्तान की ओर से 19वां ओवर हारिस रउफ ने डाला, जिन्होंने इस ओवर में ही 14 रन लुटवा दिए और इसी के साथ भारत की जीत पक्की हो गई. हार्दिक पंड्या ने इस ओवर में तीन चौके लगे. इसके बाद भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 7 रनों की ही जरूरत थी.



19वां ओवर

18.1 ओवर- हार्दिक पंड्या 1 रन

18.2 ओवर- रवींद्र जडेजा 1 रन

18.3 ओवर- हार्दिक पंड्या 4 रन

18.4 ओवर- हार्दिक पंड्या 4 रन

18.5 ओवर- हार्दिक पंड्या 0 रन

18.6 ओवर- हार्दिक पंड्या 4 रन

मैच का आखिरी ओवर जब शुरू हुआ तब पहली बॉल पर ही रवींद्र जडेजा आउट हो गए. ऐसे में लगा कहीं ये मैच फिर से फंस ना जाए. हार्दिक पंड्या क्रीज पर पहले से थे और उनका साथ देने के लिए दिनेश कार्तिक आए. इस ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पंड्या ने छक्का जड़ भारत को जीत दिला दी.

