हार्दिक पंड्या का रोमांटिक अंदाज... फिफ्टी जड़कर GF माहिका को दिया फ्लाइंग किस, VIDEO

हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित टी20 इंटरनेशनल मैच हार्दिक पंड्या ने शानदार बल्लेबाजी की. 19 दिसंबर (शुक्रवार) को खेले गए मैच में उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपना 7वां टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा किया.

हार्दिक पंड्या जब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए, तब भारत ने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव के विकेट गंवा दिए थे. टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और हार्दिक ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया. अपनी इनिंग्स की पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया, जो सीधे कैमरामैन को जाकर लगा.

इसके बाद हार्दिक पंड्या ने साउथ अफ्रीका के स्पिनर जॉर्ज लिंडे पर जबरदस्त हमला बोला. उन्होंने लिंडे के एक ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़े, जिससे उस ओवर में 27 रन आए. इससे साफ हो गया कि हार्दिक का इरादा मैच का रुख बदलने का है. हार्दिक लगातार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे.

हार्दिक का सेलिब्रेश वायरल

कॉर्बिन बॉश के एक ओवर में हार्दिक पंड्या ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया.अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने बल्ला उठाकर जश्न मनाया और स्टैंड्स में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को फ्लाइंग किस दिए, जो उनकी इस पारी से बेहद खुश नजर आईं. हार्दिक और माहिका इस साल की शुरुआत से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

हार्दिक पंड्या ने 16 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी, जो किसी भारतीय खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. इससे पहले यह रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था. आखिर में हार्दिक पांड्या 25 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक (टी20 इंटनरनेशनल)

12 गेंदें- युवराज सिंह vs इंग्लैंड, डरबन, 2007 विश्व कप

16 गेंदें- हार्दिक पंड्या vs साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद, 2025*

17 गेंदें- अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, वानखेड़े, 2025

18 गेंदें- केएल राहुल vs स्कॉटलैंड, दुबई, 2021

18 गेंदें- सूर्यकुमार यादव vs साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी, 2022

अपनी इस शानदार पारी के साथ हार्दिक पंड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2000 प्लस रन और 100 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की विशिष्ट सूची में भी शामिल हो गए.

टी20 इंटरनेशनल में 2000 रन और 100 विकेट

मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)- 2417 रन और 104 विकेट

शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 2551 रन और 149 विकेट

सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)- 2883 रन और 102 विकेट

वीरनदीप सिंह (मलेशिया)- 3180 रन और 109 विकेट

हार्दिक पंड्या (भारत)- 2002 रन और 101 विकेट

