scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हार्दिक पंड्या का रोमांटिक अंदाज... फिफ्टी जड़कर GF माहिका को दिया फ्लाइंग किस, VIDEO

हार्दिक पंड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अर्धशतक जड़ने के बाद खास अंदाज में जश्न मनाया. पंड्या ने गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा पर प्यार लुटाया. हार्दिक ने 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर अभिषेक शर्मा को पछाड़ दिया.

Advertisement
X
हार्दिक पंड्या ने अहमदाबाद टी20 मैच में तूफानी फिफ्टी लगाई. (Photo: Screengrab/JioHotstar)
हार्दिक पंड्या ने अहमदाबाद टी20 मैच में तूफानी फिफ्टी लगाई. (Photo: Screengrab/JioHotstar)

हार्दिक पांड्या ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित टी20 इंटरनेशनल मैच हार्दिक पंड्या ने शानदार बल्लेबाजी की. 19 दिसंबर (शुक्रवार) को खेले गए मैच में उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अपना 7वां टी20 इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा किया.

हार्दिक पंड्या जब नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए, तब भारत ने अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और सूर्यकुमार यादव के विकेट गंवा दिए थे. टीम को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी और हार्दिक ने आते ही आक्रामक रवैया अपनाया. अपनी इनिंग्स की पहली ही गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया, जो सीधे कैमरामैन को जाकर लगा.

इसके बाद हार्दिक पंड्या ने साउथ अफ्रीका के स्पिनर जॉर्ज लिंडे पर जबरदस्त हमला बोला. उन्होंने लिंडे के एक ओवर में 2 चौके और 2 छक्के जड़े, जिससे उस ओवर में 27 रन आए. इससे साफ हो गया कि हार्दिक का इरादा मैच का रुख बदलने का है. हार्दिक लगातार गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे.

सम्बंधित ख़बरें

Hardik Pandya
हार्दिक ने टीम इंडिया के लिए जड़ी दूसरी सबसे तेज फिफ्टी, अभिषेक पीछे छूटे
Kolkata-Lucknow incident
दो बार इंटरनेशनल शर्मिंदगी... कोलकाता में मेसी पर बवाल, लखनऊ में क्रिकेट मैच पर धुंध!
India's star all-rounder Hardik Pandya in this frame
1000 रन और विकेटों का शतक... हार्दिक पंड्या T20 में ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी
Natasa Stankovic
'अप्सरा' से कम नहीं लगीं हार्दिक पंड्या की Ex वाइफ, देखकर रुकीं फैन्स की धड़कनें, बोले- रॉयल वाइब्स...
Hardik Pandya
SA के खिलाफ 2nd T-20 में इतिहास रच सकते हैं Hardik!

हार्दिक का सेलिब्रेश वायरल
कॉर्बिन बॉश के एक ओवर में हार्दिक पंड्या ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया.अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्होंने बल्ला उठाकर जश्न मनाया और स्टैंड्स में मौजूद अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा को फ्लाइंग किस दिए, जो उनकी इस पारी से बेहद खुश नजर आईं. हार्दिक और माहिका इस साल की शुरुआत से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

Advertisement

हार्दिक पंड्या ने 16 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी, जो किसी भारतीय खिलाड़ी टी20 इंटरनेशनल में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. इससे पहले यह रिकॉर्ड अभिषेक शर्मा के नाम था, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ यह कारनामा किया था. आखिर में हार्दिक पांड्या 25 गेंदों में 63 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उनकी इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ने 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक (टी20 इंटनरनेशनल)
12 गेंदें- युवराज सिंह vs इंग्लैंड, डरबन, 2007 विश्व कप
16 गेंदें- हार्दिक पंड्या vs साउथ अफ्रीका, अहमदाबाद, 2025*
17 गेंदें- अभिषेक शर्मा vs इंग्लैंड, वानखेड़े, 2025
18 गेंदें- केएल राहुल vs स्कॉटलैंड, दुबई, 2021
18 गेंदें- सूर्यकुमार यादव vs साउथ अफ्रीका, गुवाहाटी, 2022

अपनी इस शानदार पारी के साथ हार्दिक पंड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 2000 प्लस रन और 100 से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ियों की विशिष्ट सूची में भी शामिल हो गए.

टी20 इंटरनेशनल में 2000  रन और 100 विकेट
मोहम्मद नबी (अफगानिस्तान)- 2417 रन और 104 विकेट
शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)- 2551 रन और 149 विकेट
सिकंदर रजा (जिम्बाब्वे)- 2883 रन और 102 विकेट
वीरनदीप सिंह (मलेशिया)- 3180 रन और 109 विकेट
हार्दिक पंड्या (भारत)- 2002 रन और 101 विकेट

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement